Trực tiếp Panathinaikos vs Borac Banja Luka: Panathinaikos mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Panathinaikos vs Borac Banja Luka: Panathinaikos mở tỷ số

Văn Thể15/10/2026 18:49

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Panathinaikos thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Borac Banja Luka bất bại 5 trận, hẹn gặp lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Panathinaikos1 - 0Borac Banja LukaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Panathinaikos 1 - 0 Borac Banja Luka.

  • 38'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 60% - 40% Borac Banja Luka, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': A. Hiros (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 26'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 76% - 24% Borac Banja Luka, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 76% - 24% Borac Banja Luka, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': B. Meijers (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 10'BÀN THẮNG! Panathinaikos (1-0)

    Phút 10': C. Dessers (Panathinaikos) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 6'Hỏng phạt đền

    Phút 6': V. Taborda (Panathinaikos) sút hỏng phạt đền.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': S. Herrera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Panathinaikos tiếp đón Borac Banja Luka.

Cập nhật lúc 00:31 16/10/2026

Đội hình chính thức
Panathinaikos
Sơ đồ 4-2-3-1
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Iñaki Peña
2
Davide Calabria
6
Stefan de Vrij
55
Rick Van Drongelen
77
Georgios Kyriakopoulos
42
Kings Kangwa
22
Etienne Camara
20
Vicente Taborda
21
Azzedine Ounahi
10
Santino Andino
9
Cyriel Dessers
72
Mladen Jurkas
4
Branimir Cipetić
2
Bart Meijers
6
Siniša Saničanin
16
Sebastian Herrera
98
Sandi Ogrinec
12
Amer Hiroš
44
Ante Roguljić
18
Miloš Jojić
77
Stefan Savić
7
Luka Juričić
Dự bị
Panathinaikos
70 Konstantinos Kotsaris71 Christos Gitonas14 Erik Palmer Brown19 Triantafyllos Tsapras34 Victor Kristiansen8 Adriano Jagušić18 Sotiris Kontouris26 Imrân Louza28 Facundo Pellistri
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual19 Viktor Rogan20 Erik Riđan24 Jurich Carolina10 David Vuković13 Anderson Esiti22 Ivan Kukavica23 Stojan Vranješ
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
PanathinaikosThống kêBorac Banja Luka
60%
Kiểm soát bóng
40%
6
Dứt điểm
1
3
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
5
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2

Panathinaikos và Borac Banja Luka cùng bước vào cuộc gặp này với phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Olympic Stadium of Athens.

Panathinaikos: bốn chiến thắng và một vết gợn

Panathinaikos thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng trận mới nhất lại là trận thua. Đây là vết gợn duy nhất trong chuỗi phong độ tốt. Trước đó, đội chủ nhà có bốn trận thắng liên tiếp.

Chuỗi bốn trận thắng cho thấy Panathinaikos đã có sự ổn định. Vì vậy, thất bại gần nhất sẽ là phép thử về khả năng phản ứng của đội. Trên sân nhà, họ có cơ hội chứng minh trận thua đó chỉ là một sự cố nhất thời.

Borac Banja Luka: chuỗi bất bại đáng chú ý

Borac Banja Luka có phong độ rất vững. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Trận hòa nằm ở lượt đấu ngay trước đó, sau đó là chuỗi ba trận thắng.

Một đội đang thắng và chưa biết thất bại thường mang theo sự tự tin lớn khi làm khách. Đó là lợi thế tinh thần mà Panathinaikos cần dè chừng, dù họ được chơi trên sân nhà.

Lần chạm trán gần nhất là một trận hòa

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Panathinaikos chưa thắng, Borac Banja Luka cũng chưa thắng. Mẫu so sánh này còn nhỏ nên chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng. Tuy vậy, nó cho thấy hai đội từng không dễ vượt qua nhau.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Hiện Panathinaikos đứng hạng 20 và Borac Banja Luka đứng hạng 28. Cả hai cùng có 0 điểm. Vì vậy, thứ hạng lúc này chưa phản ánh sức mạnh thực sự của hai đội, và chính phong độ gần đây mới là thước đo đáng tin cậy hơn.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Trận đấu có thể xoay quanh hai câu hỏi. Thứ nhất, Panathinaikos có lấy lại nhịp thắng sau trận thua gần nhất hay không. Thứ hai, Borac Banja Luka có duy trì được mạch bất bại ngay trên sân khách hay không.

Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và một chuỗi thắng dài phía sau. Đội khách có sự ổn định và tinh thần tốt từ chiến thắng ở trận gần nhất. Hai đội đều có lý do để tự tin, nên đây là cuộc so tài của hai đội đang vào phom.

Nhận định

Phong độ của hai đội khá cân bằng. Panathinaikos nhỉnh hơn về lợi thế sân nhà, còn Borac Banja Luka nhỉnh hơn về sự ổn định gần đây vì chưa thua trận nào. Một trận đấu giằng co, nhiều điều chỉnh về nhịp độ và sự tập trung, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Panathinaikos · 0 thắng1 hòaBorac Banja Luka · 0 thắng
04/10/2024
Borac Banja Luka
1 - 1
Panathinaikos
Hòa
Panathinaikos
5 trận gần nhất
BTTTT
6
Trận
3-3-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
8
Thủng lưới
Borac Banja Luka
5 trận gần nhất
THTTT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
19FC Nordsjaelland000000
20Panathinaikos000000
21Brann000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
27Trabzonspor000000
28Borac Banja Luka000000
29Kairat Almaty000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Panathinaikos vs Borac Banja Luka: Panathinaikos mở tỷ số
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