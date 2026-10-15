TRỰC TIẾP Trực tiếp Panathinaikos vs Borac Banja Luka: Panathinaikos mở tỷ số Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Panathinaikos thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Borac Banja Luka bất bại 5 trận, hẹn gặp lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Panathinaikos 1 - 0 Borac Banja Luka Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Panathinaikos 1 - 0 Borac Banja Luka.

38' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 60% - 40% Borac Banja Luka, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 2.

29' Thẻ vàng Phút 29': A. Hiros (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

26' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 76% - 24% Borac Banja Luka, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

14' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 76% - 24% Borac Banja Luka, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': B. Meijers (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

10' BÀN THẮNG! Panathinaikos (1-0) Phút 10': C. Dessers (Panathinaikos) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

6' Hỏng phạt đền Phút 6': V. Taborda (Panathinaikos) sút hỏng phạt đền.

6' Thẻ vàng Phút 6': S. Herrera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Tripping).

0' Trận đấu bắt đầu Panathinaikos tiếp đón Borac Banja Luka.

Cập nhật lúc 00:31 16/10/2026

Đội hình chính thức Panathinaikos Sơ đồ 4-2-3-1 Borac Banja Luka Sơ đồ 4-2-3-1 1 Iñaki Peña 2 Davide Calabria 6 Stefan de Vrij 55 Rick Van Drongelen 77 Georgios Kyriakopoulos 42 Kings Kangwa 22 Etienne Camara 20 Vicente Taborda 21 Azzedine Ounahi 10 Santino Andino 9 Cyriel Dessers 72 Mladen Jurkas 4 Branimir Cipetić 2 Bart Meijers 6 Siniša Saničanin 16 Sebastian Herrera 98 Sandi Ogrinec 12 Amer Hiroš 44 Ante Roguljić 18 Miloš Jojić 77 Stefan Savić 7 Luka Juričić Dự bị Panathinaikos 70 Konstantinos Kotsaris 71 Christos Gitonas 14 Erik Palmer Brown 19 Triantafyllos Tsapras 34 Victor Kristiansen 8 Adriano Jagušić 18 Sotiris Kontouris 26 Imrân Louza 28 Facundo Pellistri Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 3 Abel Pascual 19 Viktor Rogan 20 Erik Riđan 24 Jurich Carolina 10 David Vuković 13 Anderson Esiti 22 Ivan Kukavica 23 Stojan Vranješ Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Panathinaikos Thống kê Borac Banja Luka 60% Kiểm soát bóng 40% 6 Dứt điểm 1 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Panathinaikos và Borac Banja Luka cùng bước vào cuộc gặp này với phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Olympic Stadium of Athens.

Panathinaikos: bốn chiến thắng và một vết gợn

Panathinaikos thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng trận mới nhất lại là trận thua. Đây là vết gợn duy nhất trong chuỗi phong độ tốt. Trước đó, đội chủ nhà có bốn trận thắng liên tiếp.

Chuỗi bốn trận thắng cho thấy Panathinaikos đã có sự ổn định. Vì vậy, thất bại gần nhất sẽ là phép thử về khả năng phản ứng của đội. Trên sân nhà, họ có cơ hội chứng minh trận thua đó chỉ là một sự cố nhất thời.

Borac Banja Luka: chuỗi bất bại đáng chú ý

Borac Banja Luka có phong độ rất vững. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Trận hòa nằm ở lượt đấu ngay trước đó, sau đó là chuỗi ba trận thắng.

Một đội đang thắng và chưa biết thất bại thường mang theo sự tự tin lớn khi làm khách. Đó là lợi thế tinh thần mà Panathinaikos cần dè chừng, dù họ được chơi trên sân nhà.

Lần chạm trán gần nhất là một trận hòa

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây và kết quả là hòa. Panathinaikos chưa thắng, Borac Banja Luka cũng chưa thắng. Mẫu so sánh này còn nhỏ nên chưa đủ để rút ra xu hướng rõ ràng. Tuy vậy, nó cho thấy hai đội từng không dễ vượt qua nhau.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Hiện Panathinaikos đứng hạng 20 và Borac Banja Luka đứng hạng 28. Cả hai cùng có 0 điểm. Vì vậy, thứ hạng lúc này chưa phản ánh sức mạnh thực sự của hai đội, và chính phong độ gần đây mới là thước đo đáng tin cậy hơn.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Trận đấu có thể xoay quanh hai câu hỏi. Thứ nhất, Panathinaikos có lấy lại nhịp thắng sau trận thua gần nhất hay không. Thứ hai, Borac Banja Luka có duy trì được mạch bất bại ngay trên sân khách hay không.

Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và một chuỗi thắng dài phía sau. Đội khách có sự ổn định và tinh thần tốt từ chiến thắng ở trận gần nhất. Hai đội đều có lý do để tự tin, nên đây là cuộc so tài của hai đội đang vào phom.

Nhận định

Phong độ của hai đội khá cân bằng. Panathinaikos nhỉnh hơn về lợi thế sân nhà, còn Borac Banja Luka nhỉnh hơn về sự ổn định gần đây vì chưa thua trận nào. Một trận đấu giằng co, nhiều điều chỉnh về nhịp độ và sự tập trung, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Panathinaikos · 0 thắng 1 hòa Borac Banja Luka · 0 thắng Borac Banja Luka 1 - 1 Panathinaikos Hòa

Panathinaikos 5 trận gần nhất B T T T T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất T H T T T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 20 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 21 Brann 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 27 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 29 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại