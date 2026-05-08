TRỰC TIẾP Trực tiếp Panathinaikos vs CSKA 1948: Panathinaikos mở tỷ số Panathinaikos có lợi thế từ thành tích đối đầu, nhưng CSKA 1948 cũng đang duy trì phong độ không thua trong hai trận gần nhất trước cuộc chạm trán tại Athens.

Panathinaikos 1 - 0 CSKA 1948 Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Panathinaikos 1 - 0 CSKA 1948.

25' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 68% - 32% CSKA 1948, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 3.

21' BÀN THẮNG! Panathinaikos (1-0) Phút 21': A. Jagusic (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: S. Andino). Tỷ số: 1 - 0.

13' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 77% - 23% CSKA 1948, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Panathinaikos tiếp đón CSKA 1948.

Cập nhật lúc 02:01 06/08/2026

Đội hình chính thức Panathinaikos Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jacob Neestrup CSKA 1948 Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev 1 Iñaki Peña 19 Triantafyllos Tsapras 6 Stefan de Vrij 55 Rick Van Drongelen 77 Georgios Kyriakopoulos 8 Adriano Jagušić 4 Pedro Chirivella 22 Etienne Camara 28 Facundo Pellistri 74 Elmin Rastoder 10 Santino Andino 1 Petar Marinov 2 Diego Medina 4 Andre Hoffmann 3 Lasha Dvali 22 Ognjen Gašević 67 Frédéric Maciel 33 Héctor Cuellar 8 Moataz Zemzemi 11 Georgi Rusev 30 Jules Meyer 9 Atanas Iliev Dự bị Panathinaikos 12 Lucas Cháves 70 Konstantinos Kotsaris 3 Georgios Katris 5 Ahmed Touba 11 Anass Zaroury 16 Adam Gnezda Čerin 18 Sotiris Kontouris 44 Panagiotis Biniaris 20 Vicente Taborda Cập nhật đội hình lúc 01:04 06/08/2026

Panathinaikos Thống kê CSKA 1948 68% Kiểm soát bóng 32% 3 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Panathinaikos vs CSKA 1948

Thời gian: 06/08/2026 01:30

Sân vận động: Olympic Stadium of Athens

Panathinaikos sẽ tiếp đón CSKA 1948 tại Olympic Stadium of Athens trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu mà đội chủ nhà bước vào với lợi thế rõ rệt từ hai lần chạm trán gần nhất, nhưng diễn biến phong độ mới nhất cho thấy CSKA 1948 vẫn có cơ sở để tạo ra thế trận cạnh tranh.

Panathinaikos có điểm tựa từ đối đầu

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Panathinaikos giành chiến thắng cả hai trận, còn CSKA 1948 chưa có kết quả thuận lợi trước đối thủ này. Xu hướng đó tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng Hy Lạp, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh một phần bối cảnh trước trận. Panathinaikos không thể dựa hoàn toàn vào quá khứ nếu muốn kiểm soát cuộc chơi, bởi CSKA 1948 đang cho thấy khả năng đứng vững trong những trận gần đây. Sự khác biệt nhiều khả năng nằm ở việc đội chủ nhà có tận dụng được ưu thế sân bãi và sự tự tin từ các lần gặp trước hay không.

Phong độ gần đây cân bằng hơn dự kiến

Phong độ của Panathinaikos trong hai trận gần nhất là một chiến thắng và một trận hòa. Đội chủ nhà vì thế chưa phải nhận thất bại trong chuỗi kết quả được cung cấp, đồng thời duy trì nền tảng đủ ổn định trước trận đấu quan trọng này.

CSKA 1948 cũng có thành tích tương tự trong hai trận gần nhất, với một trận hòa và một chiến thắng. Thứ tự kết quả khác nhau không tạo ra chênh lệch về số trận thắng, hòa hoặc thua giữa hai đội trong giai đoạn này. Điều đó cho thấy đại diện Bulgaria có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, thay vì bị kéo quá xa khỏi cuộc chơi bởi phong độ.

Với số trận gần đây được cung cấp không nhiều, những kết luận về xu hướng dài hạn cần được giữ ở mức thận trọng. Dù vậy, cả hai đội đều đang có chuỗi kết quả không thua, khiến cuộc đấu tại Athens nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và xử lý những thời điểm then chốt.

Trọng tâm chiến thuật tại Athens

Panathinaikos có thể được kỳ vọng sẽ chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực. Cách tiếp cận hợp lý là tìm cách kiểm soát nhịp độ, gây sức ép đủ để duy trì thế chủ động nhưng vẫn tránh để CSKA 1948 khai thác các khoảng trống khi đội chủ nhà dâng cao.

Ở chiều ngược lại, CSKA 1948 cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phong độ gần nhất cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại, vì vậy khả năng duy trì sự cân bằng trong thời gian dài có thể là chìa khóa để họ hạn chế ảnh hưởng từ sức ép trên sân Olympic Stadium of Athens.

Do dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể những điều chỉnh nhân sự của hai huấn luyện viên. Vì thế, điểm đáng chú ý nhất vẫn là cuộc đấu giữa ưu thế đối đầu của Panathinaikos và sự ổn định gần đây của CSKA 1948.

Nhận định trước trận

Panathinaikos sở hữu lợi thế quan trọng khi toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất và được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, CSKA 1948 cũng không bước vào trận đấu với dấu hiệu sa sút, khi có một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần đây.

Nhìn chung, Panathinaikos có nhiều yếu tố ủng hộ hơn, nhưng trận đấu khó được xem là một chiều. Nếu đội chủ nhà biến ưu thế tâm lý thành khả năng kiểm soát thực tế, họ sẽ nắm quyền chủ động. Ngược lại, CSKA 1948 có thể gây khó khăn bằng sự chắc chắn và khả năng duy trì thế trận cân bằng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Panathinaikos · 2 thắng 0 hòa CSKA 1948 · 0 thắng CSKA 1948 0 - 1 Panathinaikos PAN Panathinaikos 1 - 0 CSKA 1948 PAN

Panathinaikos 5 trận gần nhất H T B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới CSKA 1948 5 trận gần nhất T H T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới