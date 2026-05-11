TRỰC TIẾP Trực tiếp Panathinaikos vs CSKA Sofia: Panathinaikos ép sân, chưa có bàn thắng Panathinaikos đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất và đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. CSKA Sofia, đội xếp hạng 23, sẽ làm khách trên sân Olympic Stadium of Athens lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Panathinaikos 0 - 0 CSKA Sofia Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 61% - 39% CSKA Sofia, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 3 - 2.

24' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 66% - 34% CSKA Sofia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

12' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Panathinaikos 66% - 34% CSKA Sofia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Panathinaikos tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 03:39 06/11/2026

Đội hình chính thức Panathinaikos Sơ đồ 4-3-3 CSKA Sofia Sơ đồ 5-4-1 1 Iñaki Peña 2 Davide Calabria 6 Stefan de Vrij 55 Rick Van Drongelen 77 Georgios Kyriakopoulos 20 Vicente Taborda 26 Imrân Louza 42 Kings Kangwa 99 Levi García 74 Elmin Rastoder 10 Santino Andino 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 5 Jean-Philippe Gbamin 4 Dinis Almeida 17 Ángelo Martino 28 Ioannis Pittas 94 Isaac Solet 8 Stefano Sensi 19 Andrey Yordanov 9 Leandro Godoy Dự bị Panathinaikos 71 Christos Gitonas 70 Konstantinos Kotsaris 3 Georgios Katris 14 Erik Palmer Brown 19 Triantafyllos Tsapras 4 Pedro Chirivella 8 Adriano Jagušić 18 Sotiris Kontouris 22 Etienne Camara CSKA Sofia 25 Dimitar Evtimov 91 Aleks Tunchev 32 Facundo Rodríguez 3 Tamimou Ouorou 99 James Eto'o 67 Cătălin Itu 34 Vasil Kaymakanov 30 Petko Panayotov 11 Mohamed Amine Brahimi Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Panathinaikos Thống kê CSKA Sofia 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 3 6 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 5 3 Thủ môn cứu thua 2

Panathinaikos đang có mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất và hiện đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Trên sân Olympic Stadium of Athens lúc 03:00 ngày 06/11/2026, đội chủ nhà có cơ hội kéo dài chuỗi kết quả tích cực trước CSKA Sofia, đội đang ở nhóm cuối bảng.

Panathinaikos: phong độ không tì vết

Năm trận gần nhất, Panathinaikos đều giành chiến thắng. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng thủ đô Hy Lạp có tâm lý rất tốt trước trận đấu.

Hiện Panathinaikos đang đứng hạng 1 với 6 điểm. Vị trí dẫn đầu cho thấy đội đã tận dụng tốt những cơ hội có được ở giai đoạn đầu hành trình. Với đà hưng phấn hiện tại, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chơi tự tin trước khán giả nhà.

CSKA Sofia: ổn định nhưng thiếu điểm nhấn

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia có phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của đội là một trận hòa.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh tích cực những kết quả đó. CSKA Sofia đang xếp hạng 23 với 1 điểm, khoảng cách khá xa so với chủ nhà. Đội khách cần một kết quả tốt để thay đổi bức tranh hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Panathinaikos đang ở thế thuận lợi. Đội chủ nhà mang theo mạch 5 trận thắng liên tiếp, trong khi CSKA Sofia chưa tìm được sự ổn định ở những trận gần đây.

Với đội khách, trận đấu tại Athens là phép thử lớn cho khả năng chống chịu trước một đối thủ đang hưng phấn. Nếu muốn có điểm, CSKA Sofia cần giữ sự chắc chắn ngay từ đầu trận và hạn chế để chủ nhà sớm lấy đà.

Nhận định

Nhìn chung, thế trận nghiêng về Panathinaikos nhờ chuỗi thắng liên tiếp, vị trí dẫn đầu bảng và lợi thế sân nhà. CSKA Sofia vẫn có những trận hòa và thắng trong thời gian gần đây, nhưng thành tích tổng thể còn khiêm tốn.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ nhà có tiếp tục nối dài mạch thăng hoa hay không. Xu hướng hiện tại cho thấy đó là kịch bản có cơ sở hơn cả.

Panathinaikos 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 5-3-0 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T H T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 22 FK Crvena Zvezda 2 0 1 1 -1 1 H B 23 CSKA Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại