TRỰC TIẾP Trực tiếp PAOK vs Dynamo Kyiv: PAOK ép sân, chưa có bàn thắng PAOK tiếp Dynamo Kyiv tại Stadio Toumbas lúc 00:45 ngày 31/07/2026, với lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội

PAOK 0 - 0 Dynamo Kyiv Hiệp 1 — phút 12' 12' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' PAOK ép sân Cầm bóng: PAOK 63 - 37 Dynamo Kyiv, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu PAOK tiếp đón Dynamo Kyiv.

Cập nhật lúc 00:59 31/07/2026

Đội hình chính thức PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-2-3-1 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Pantelis Hatzidiakos 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 20 Christos Zafeiris 7 Baptiste Santamaria 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 11 Taison 56 Anestis Mythou 71 Vyacheslav Surkis 5 Oleksiy Sych 94 Tomasz Kędziora 66 Aliou Thiaré 32 Taras Mykhavko 6 Volodymyr Brazhko 21 Justin Lonwijk 9 Nazar Voloshyn 29 Vitaliy Buyalskyi 70 Bogdan Redushko 11 Matviy Ponomarenko Dự bị PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 25 Konstantinos Thymianis 39 Dimitrios Berdos 41 Dimitrios Monastirlis 52 Dimitrios Chatsidis Dynamo Kyiv 7 Andriy Yarmolenko 8 Oleksandr Pikhalyonok 10 Mykola Shaparenko 13 Maksym Korobov 15 Valentyn Rubchynskyi 22 Vladyslav Kabaev 23 Navin Malysh 35 Ruslan Neshcheret 39 Eduardo Guerrero Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

PAOK Thống kê Dynamo Kyiv 63% Kiểm soát bóng 37% 1 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

PAOK sẽ đối đầu Dynamo Kyiv tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 31/07/2026 trên sân Stadio Toumbas.

Dữ liệu hiện có cho thấy đây là cuộc chạm trán đáng chú ý bởi PAOK đang nắm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, những thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, vị trí tại giải và đội hình dự kiến chưa được cung cấp, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về tương quan hiện tại.

PAOK có lợi thế tâm lý

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, PAOK giành chiến thắng trước Dynamo Kyiv. Kết quả này tạo ra lợi thế nhất định về tâm lý cho đội bóng Hy Lạp khi hai bên tái ngộ, đặc biệt trong bối cảnh PAOK được thi đấu tại Stadio Toumbas.

Tuy vậy, một kết quả trong quá khứ không thể thay thế cho đánh giá toàn diện về trận đấu hiện tại. PAOK sẽ cần biến lợi thế sân nhà và sự tự tin từ lần chạm trán trước thành khả năng kiểm soát thế trận, thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố lịch sử.

Thế trận có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc cách vận hành của hai đội, nên chưa thể khẳng định PAOK hay Dynamo Kyiv sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào. Dù vậy, điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát không gian và duy trì sự ổn định trong các thời điểm chuyển trạng thái.

Với PAOK, việc thi đấu trên sân Stadio Toumbas có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. Nếu tận dụng tốt sự cổ vũ trên sân và duy trì sức ép hợp lý, họ sẽ có cơ hội phát huy lợi thế tâm lý từ lần đối đầu gần nhất. Ngược lại, Dynamo Kyiv cần giữ được cấu trúc thi đấu chặt chẽ để không bị cuốn vào nhịp độ của đội chủ nhà.

Chưa có dữ liệu về lực lượng và phong độ

Thông tin được cung cấp không đề cập đến cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, đội hình dự kiến hay phong độ trong những trận gần nhất của PAOK và Dynamo Kyiv. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về những cá nhân có ảnh hưởng lớn hoặc các vị trí có thể thay đổi cục diện.

Khoảng trống thông tin này cũng khiến việc dự đoán cách bố trí đội hình cần được thực hiện thận trọng. Những điều chỉnh về nhân sự, nếu có, chỉ có thể được xác định khi hai đội công bố danh sách chính thức.

Nhận định trước trận

PAOK bước vào cuộc đối đầu với ưu thế từ lần gặp gần nhất và lợi thế sân nhà tại Stadio Toumbas. Dynamo Kyiv, trong khi đó, sẽ phải tìm cách hóa giải ảnh hưởng của bối cảnh này bằng một màn trình diễn chắc chắn và có tổ chức.

Với dữ liệu hiện có, PAOK là đội sở hữu điểm tựa rõ ràng hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để khẳng định cục diện cụ thể của trận đấu. Khả năng kiểm soát thế trận, mức độ hiệu quả trong các thời điểm quan trọng và cách hai đội thích nghi với diễn biến trên sân sẽ là những yếu tố cần theo dõi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất PAOK · 1 thắng 0 hòa Dynamo Kyiv · 0 thắng Dynamo Kyiv 2 - 3 PAOK PAO

PAOK 5 trận gần nhất T B T T T Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất B H T H T

Tình hình lực lượng PAOK ✚ Dimitrios Kottas (Unknown Injury) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) ✚ Shola Shoretire (Knee Injury) ✚ Kiril Despodov (Unknown Injury) ✚ Soualiho Meïté (Unknown Injury) ✚ Taha Ali (Unknown Injury) Dynamo Kyiv ✚ Oleksandr Tymchyk (Surgery) ✚ Vladyslav Gerych (No Eligibility) ✚ Vladyslav Zakharchenko (Unknown Injury) ✚ Denys Popov (Unknown Injury) ✚ Kostyantyn Vivcharenko (Unknown Injury) ✚ Mykola Mykhaylenko (Unknown Injury) ✚ Reshat Ramadani (Unknown Injury) ✚ Roman Salenko (Unknown Injury)