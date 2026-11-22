TRỰC TIẾP Trực tiếp Paris FC vs Angers: Paris FC nới rộng cách biệt 4-0 Angers phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và họ sẽ làm khách của đội đang đứng hạng 3 Paris FC trên sân Stade Jean-Bouin lúc 21:00 ngày 22/11/2026. Thành tích đối đầu gần đây lại nghiêng về phía đội khách.

Paris FC 4 - 0 Angers Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Paris FC 4 - 0 Angers.

86' Thay người Phút 86' (Angers): Jules Bouffandeau vào sân thay Yassine Belkdim.

84' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 64% - 36% Angers, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 9 - 1; phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 1 - 5.

84' Thay người Phút 84' (Paris FC): Vincent Marchetti vào sân thay Maxime López.

76' Thay người Phút 76' (Angers): Emmanuel Biumla vào sân thay Amine Sbaï.

76' Thay người Phút 76' (Paris FC): Jean-Philippe Krasso vào sân thay Pablo Pagis.

76' Thay người Phút 76' (Paris FC): Moustapha Mbow vào sân thay Samir Chergui.

75' Thẻ vàng Phút 75': Jim Allevinah (Angers) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

72' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 63% - 37% Angers, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 1 - 5.

72' BÀN THẮNG! Paris FC (4-0) Phút 72': Diego Coppola (Paris FC) lập công (kiến tạo: Pablo Pagis). Tỷ số: 4 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Paris FC): Jonathan Ikoné vào sân thay Ilan Kebbal.

66' Thay người Phút 66' (Paris FC): Adama Camara vào sân thay Rudy Matondo.

65' BÀN THẮNG! Paris FC (3-0) Phút 65': Maxime López (Paris FC) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

60' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 62% - 38% Angers, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 4.

58' Thay người Phút 58' (Angers): Jim Allevinah vào sân thay Anthony Bermont.

58' Thay người Phút 58' (Angers): Amine El Ouazzani vào sân thay Usman Simbakoli.

58' Thay người Phút 58' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.

55' BÀN THẮNG! Paris FC (2-0) Phút 55': Luca Koleosho (Paris FC) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

48' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Angers, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 2.

47' BÀN THẮNG! Paris FC (1-0) Phút 47': Patrick Zabi (Paris FC) lập công (kiến tạo: Diego Coppola). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Luca Koleosho (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Angers, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 7 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.

24' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Angers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

12' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Angers, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Paris FC tiếp đón Angers.

Cập nhật lúc 22:47 22/11/2026

Đội hình chính thức Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior Angers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli 1 K. Trapp 23 R. Matondo 31 S. Chergui 42 D. Coppola 6 Otávio 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 10 I. Kebbal 8 E. Zabi 7 P. Pagis 15 L. Koleosho 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 4 O. Camara 34 M. Gernigon 17 J. Kalulu 93 H. Belkebla 8 van den Boomen 14 Y. Belkhdim 10 A. Sbaï 26 A. Bermont 7 U. Simbakoli Dự bị Paris FC 17 A. Camara 93 J. Ikoné 11 J. Krasso 4 V. Marchetti 16 O. Nkambadio 27 M. Simon 9 L. Sinayoko 14 H. Traoré 5 M. Mbow Angers 18 J. Allevinah 24 E. Biumla 37 Jules Bouffandeau 19 El Ouazzani 20 Marius Louër 6 L. Mouton 9 P. Peter 27 L. Rao-Lisoa 50 Ianis Sacko Cập nhật đội hình lúc 20:34 22/11/2026

Paris FC Thống kê Angers 64% Kiểm soát bóng 36% 16 Dứt điểm 6 9 Trúng đích 1 9 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 13 1 Thủ môn cứu thua 5

Angers bước vào trận làm khách trước Paris FC với nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi trận sa sút. Đội khách thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 22/11/2026 tại Stade Jean-Bouin.

Angers cần một điểm tựa để thoát đà đi xuống

Chuỗi kết quả của Angers cho thấy một đội đang mất dần sự tự tin. Hai trận gần nhất đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là một trận hòa và hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, họ chưa có bất kỳ chiến thắng nào để làm chỗ dựa tinh thần.

Trên bảng xếp hạng, Angers đang đứng thứ 17 với 8 điểm. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ mạnh sẽ giúp đội khách thay đổi bầu không khí. Với đà đi xuống này, Angers nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước hết.

Paris FC có lợi thế sân nhà và vị trí cao

Chủ nhà đang đứng hạng 3 với 20 điểm, hơn Angers 12 điểm. Paris FC thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Phong độ của họ khá thất thường: thắng hai trận mới nhất, thua một trận, rồi lại thắng và thua xen kẽ.

Thứ hạng cao cho thấy Paris FC đã tích lũy khá tốt từ đầu mùa. Tuy nhiên, những trận thua xen giữa chuỗi thắng cho thấy đội bóng này chưa thật sự ổn định. Đây là điểm đội khách có thể tìm cách khai thác.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về Angers

Dù chênh lệch lớn về vị trí và phong độ, lịch sử đối đầu gần đây lại có lợi cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Angers thắng 3 trận, Paris FC thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Con số này giúp Angers có thêm lý do để tin vào khả năng gây khó cho chủ nhà. Đồng thời, nó là lời nhắc rằng vị trí trên bảng xếp hạng không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cục diện một trận đấu cụ thể.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, Paris FC có tận dụng được lợi thế sân nhà và vị thế cao hơn để giành chiến thắng thứ tư trong 6 trận hay không. Thứ hai, Angers có tìm lại được sự chắc chắn để chặn chuỗi trận không thắng hay không.

Đội chủ nhà có nền tảng điểm số và phong độ tốt hơn. Ngược lại, đội khách có lợi thế tâm lý từ thế đối đầu. Nhìn chung, Paris FC nhỉnh hơn về phong độ và vị trí, nhưng Angers đủ lý do để không bị đánh giá thấp. Nếu đội khách giữ được sự kỷ luật và sớm tìm lại tự tin, trận đấu có thể trở nên khó lường hơn nhiều so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris FC · 1 thắng 1 hòa Angers · 3 thắng Angers 3 - 2 Paris FC ANG Paris FC 0 - 0 Angers Hòa Angers 1 - 0 Paris FC ANG Paris FC 3 - 1 Angers PF Angers 2 - 0 Paris FC ANG

Paris FC 5 trận gần nhất T T B T B 10 Trận 6-2-2 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 10 Thủng lưới Angers 5 trận gần nhất B B H B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Lille 11 6 3 2 +6 21 B T T H H 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 4 Lyon 11 6 2 3 +7 20 T B T B T … 16 Le Mans 10 1 5 4 -7 8 H B H B B 17 Angers 10 2 2 6 -10 8 B B H B B 18 Le Havre 11 0 2 9 -15 2 B B B B B

Tình hình lực lượng Paris FC ✚ S. Chergui (Knee Injury) Angers ✚ B. Diatta (Ankle Injury) ✚ J. Lefort (Yellow Cards)