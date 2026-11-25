TRỰC TIẾP Trực tiếp Paris Saint Germain vs AS Roma: Paris Saint Germain gỡ hòa 1-1 Paris Saint Germain đang đứng hạng 2 với 12 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp AS Roma trên sân Parc des Princes. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026.

Paris Saint Germain 1 - 1 AS Roma Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Paris Saint Germain 1 - 1 AS Roma.

41' Thẻ vàng Phút 41': Gianluca Mancini (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 75% - 25% AS Roma, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 1 - 1.

31' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-1) Phút 31': Ilya Zabarnyi (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Senny Mayulu). Tỷ số: 1 - 1.

25' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 69% - 31% AS Roma, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

13' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 66% - 34% AS Roma, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! AS Roma (0-1) Phút 5': Mario Hermoso (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Paris Saint Germain tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 03:45 26/11/2026

Đội hình chính thức Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 6 I. Zabarnyi 51 W. Pacho 25 Nuno Mendes 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 11 M. Akliouche 9 Ferran Torres 24 Senny Mayulu 99 M. Svilar 23 G. Mancini 5 E. Ndicka 22 Hermoso 43 Wesley 15 M. de Roon 17 M. Koné 20 N. Molina 61 N. Pisilli 18 M. Soulé 9 S. Castro Dự bị Paris Saint Germain 33 Zaïre-Emery 47 Quentin Ndjantou Mbitcha 5 Marquinhos 21 L. Hernández 22 M. Godts 27 Pedro Fernández 12 L. Digne 10 O. Dembélé 30 L. Chevalier AS Roma 95 P. Gollini 87 D. Ghilardi 21 P. Dybala 70 G. De Marzi 4 B. Cristante 3 Koulierakis 77 E. Lulli 14 D. Malen 26 L. Balerdi Cập nhật đội hình lúc 02:35 26/11/2026

Paris Saint Germain Thống kê AS Roma 75% Kiểm soát bóng 25% 4 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 9 1 Thủ môn cứu thua 1

Paris Saint Germain còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đón AS Roma trên sân Parc des Princes lúc 03:00 ngày 26/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 12 điểm và bước vào trận với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Paris Saint Germain giữ đà thăng hoa

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Paris Saint Germain. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Vị trí thứ 2 với 12 điểm cho phép đội chủ nhà vẫn nằm trong nhóm bám sát ngôi đầu. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ tiếp tục duy trì sức ép ở nhóm đầu bảng.

AS Roma mang phong độ tốt nhưng xếp thấp

Điều đáng chú ý là AS Roma không đến Paris với tâm thế sa sút. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó nằm ở lượt thứ ba tính từ trận mới nhất.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lại phản ánh một bức tranh khác. AS Roma đang đứng hạng 23 với 4 điểm, cách khá xa Paris Saint Germain cả về vị trí lẫn số điểm. Chuỗi kết quả tích cực gần đây là cơ sở để đội khách kỳ vọng cải thiện hình ảnh, nhưng nhiệm vụ trên sân của đối thủ đang đứng hạng 2 sẽ không dễ dàng.

Lần chạm trán gần nhất kết thúc với kết quả hòa

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây nhất, và kết quả là hòa. Paris Saint Germain không thắng, AS Roma cũng không thắng. Đây là một lần gặp duy nhất nên chưa thể xem là xu hướng, nhưng nó cho thấy AS Roma từng giữ được thế cân bằng trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ nhịp thắng khi áp lực bám đuổi ngôi đầu luôn hiện hữu. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp giúp họ có sự tự tin, đồng thời đặt ra yêu cầu phải duy trì sự tập trung trước một đối thủ đang thắng nhiều hơn thua.

Với AS Roma, bài toán nằm ở việc biến phong độ tích cực thành điểm số trên bảng xếp hạng. Đội khách đang ở vị trí thấp nên mỗi điểm giành được trên sân Parc des Princes đều có giá trị.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Paris Saint Germain được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, phong độ tốt gần đây của AS Roma và kết quả hòa ở lần gặp gần nhất cho thấy đội chủ nhà vẫn phải nỗ lực để giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Paris Saint Germain · 0 thắng 1 hòa AS Roma · 0 thắng AS Roma 1 - 1 Paris Saint Germain Hòa

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 20 Ghi (TB 5.0) 5 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 22 Fenerbahçe 4 1 2 1 -5 5 T H B H 23 AS Roma 4 1 1 2 +2 4 B T B H 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ D. Doue (Knee Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Thigh Injury) AS Roma ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ D. Rensch (Muscle Injury) ✚ D. S. Vasquez Llach (Inactive)