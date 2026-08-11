TRỰC TIẾP Trực tiếp Paris Saint Germain vs Estac Troyes: Đội hình xuất phát Paris Saint Germain đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp, trước khi tiếp Estac Troyes trên sân Parc des Princes lúc 03:05 ngày 08/11/2026.

Paris Saint Germain vs Estac Troyes SẮP BẮT ĐẦU • 03:05 03:05 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Paris Saint Germain và Estac Troyes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:05.

Cập nhật lúc 02:37 08/11/2026

Đội hình chính thức Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique Estac Troyes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont 39 M. Safonov 33 Zaïre-Emery 6 I. Zabarnyi 51 W. Pacho 21 L. Hernández 24 Senny Mayulu 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 14 D. Doué 9 Ferran Torres 22 M. Godts 40 H. Konaté 2 L. Maronnier 6 A. Monfray 4 M. Diaz 14 I. Boura 17 A. Mille 8 M. Diop 10 M. Ifnaoui 7 K. Diawara 29 D. Karim 20 R. Ripart Dự bị Paris Saint Germain 42 D. Boly 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 87 João Neves 30 L. Chevalier 46 Y. Idder 16 A. Longoni 4 Beraldo 47 Quentin Ndjantou Mbitcha Estac Troyes 44 Y. Titi 33 P. Beach 11 I. Gomis 5 P. Gozzi 9 J. Le Douaron 23 T. Nkada 26 A. Phliponeau 22 H. Picard 36 I. Soukouna Cập nhật đội hình lúc 02:37 08/11/2026

Paris Saint Germain đang có mạch thắng ấn tượng khi giành chiến thắng cả 5 trận gần nhất. Đội bóng thủ đô Pháp sẽ tiếp Estac Troyes trên sân Parc des Princes vào 03:05 ngày 08/11/2026, với cơ hội kéo dài chuỗi trận thăng hoa trước đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Paris Saint Germain chưa biết thất bại gần đây

Phong độ của chủ nhà gần như không có điểm trừ. Paris Saint Germain thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định cả về tâm lý lẫn lối chơi.

Hiện đội đang đứng hạng 1 với 20 điểm. Vị trí dẫn đầu này phản ánh đúng đà đi lên mà đội bóng duy trì và tạo lợi thế tinh thần lớn khi đón tiếp đối thủ yếu hơn trên sân nhà.

Estac Troyes thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, Estac Troyes có chuỗi kết quả chập chùng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, chưa tìm được nhịp độ ổn định để tạo đà tích lũy điểm.

Estac Troyes hiện xếp hạng 16 với 8 điểm, kém đội đầu bảng 12 điểm. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Paris Saint Germain. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Estac Troyes chưa thắng trận nào.

Thế đối đầu này cộng với phong độ đang lên giúp Paris Saint Germain bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. Ngược lại, Estac Troyes cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả mới hy vọng làm khó đội bóng đang dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đà thắng hiện tại, Paris Saint Germain nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận trên sân nhà. Thử thách của họ là giữ sự tập trung và sự bền bỉ trước một đối thủ có thể chơi thận trọng để tìm cơ hội.

Về phía Estac Troyes, bài toán là giữ vững cấu trúc phòng ngự và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi. Chuỗi 2 trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội cần sự chắc chắn hơn ở những thời điểm quan trọng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu, mọi chỉ dấu đều nghiêng về Paris Saint Germain. Đội chủ nhà có nhiều lợi thế để nối dài mạch thắng, trong khi Estac Troyes phải nỗ lực rất lớn nếu muốn rời Parc des Princes với kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris Saint Germain · 4 thắng 1 hòa Estac Troyes · 0 thắng Estac Troyes 1 - 3 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 4 - 3 Estac Troyes PSG Paris Saint Germain 2 - 2 Estac Troyes Hòa Estac Troyes 1 - 2 Paris Saint Germain PSG Estac Troyes 0 - 2 Paris Saint Germain PSG

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 21 Ghi (TB 2.3) 10 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất T H B B H 9 Trận 2-2-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Lyon 9 5 2 2 +8 17 T B T B T … 15 Angers 9 2 2 5 -8 8 B H B B T 16 Estac Troyes 9 2 2 5 -9 8 T H B B B 17 Le Mans 9 1 4 4 -7 7 B H B B T …