TRỰC TIẾP Trực tiếp Parma vs AS Roma: AS Roma ép sân, chưa có bàn thắng AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 27 điểm, trong chuyến làm khách của Parma tại sân Ennio Tardini lúc 00h00 ngày 22/11/2026.

Parma 0 - 0 AS Roma Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' AS Roma ép sân Cầm bóng: Parma 34% - 66% AS Roma, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 3.

24' AS Roma ép sân Cầm bóng: Parma 35% - 65% AS Roma, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 2.

12' AS Roma ép sân Cầm bóng: Parma 38% - 62% AS Roma, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Parma tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 00:37 22/11/2026

Đội hình chính thức Parma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Gilardino AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini 30 G. Daffara 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 80 G. Fabbian 27 S. Britschgi 4 V. Sierro 16 M. Keita 14 E. Valeri 23 N. Elphege 29 F. Carboni 19 E. Touré 99 M. Svilar 23 G. Mancini 26 L. Balerdi 22 Hermoso 77 E. Lulli 4 B. Cristante 17 M. Koné 20 N. Molina 21 P. Dybala 86 Rodrigo Mora 14 D. Malen Dự bị Parma 10 Adrián Bernabé 32 C. Ordoñez 11 P. Almqvist 40 E. Corvi 8 B. Cremaschi 25 T. De Martis 7 Ousmane Diallo 34 Diego Carlos 20 M. Frigan AS Roma 43 Wesley 18 M. Soulé 61 N. Pisilli 5 E. Ndicka 3 Koulierakis 95 P. Gollini 87 D. Ghilardi 15 M. de Roon 70 G. De Marzi Cập nhật đội hình lúc 23:34 21/11/2026

Parma Thống kê AS Roma 34% Kiểm soát bóng 66% 11 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 3

AS Roma bước vào chuyến làm khách trước Parma với cơ hội giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng thủ đô đang đứng hạng 3 với 27 điểm, trong khi chủ nhà Parma ở hạng 16 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/11/2026 trên sân vận động Ennio Tardini.

AS Roma giữ phong độ tốt trong cuộc đua phía trên

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí hạng 3 và còn nguyên cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu.

Gần nhất, AS Roma vừa thua một trận. Tuy nhiên, trước đó họ có chuỗi thắng 2 trận liên tiếp và một trận hòa, cho thấy khả năng phục hồi nhanh sau thất bại. Với đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu, tâm lý giữ nhịp điểm số luôn quan trọng.

Parma gặp khó trong cuộc đua điểm số

Parma đang có phong độ đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trước khi có một chiến thắng ngắn ngủi ở trận liền trước.

Hạng 16 với 8 điểm đồng nghĩa Parma đang cách AS Roma 19 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà Ennio Tardini, Parma vẫn có động lực để cải thiện hình ảnh trước một đối thủ mạnh.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Parma thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy AS Roma thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.

Không chỉ vậy, cả phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng đều đang thuận lợi cho AS Roma. Đây là những yếu tố giúp đội khách bước vào trận với tâm thế chủ động hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AS Roma, bài toán là duy trì sự ổn định để không để tuột nhịp trong cuộc đua phía trên. Chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí và giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Với Parma, thử thách là chấm dứt chuỗi kết quả kém và gây khó cho đối thủ ngay trên sân nhà. Nếu tìm lại được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, chủ nhà vẫn có thể tạo ra một trận đấu khó chịu cho đội khách.

Nhận định

Nhìn chung, AS Roma được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tốt hơn, vị trí cao hơn và thế đối đầu vượt trội. Parma cần một màn trình diễn bứt phá để đảo ngược xu hướng. Trận đấu lúc 00h00 ngày 22/11/2026 vì thế là cơ hội để AS Roma giữ vững cuộc đua phía trên, còn Parma tìm lại niềm tin trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 1 thắng 0 hòa AS Roma · 4 thắng Parma 2 - 3 AS Roma AR AS Roma 2 - 1 Parma AR Parma 0 - 1 AS Roma AR AS Roma 5 - 0 Parma AR Parma 2 - 0 AS Roma PAR

Parma 5 trận gần nhất B T H B B 11 Trận 2-2-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T B T T H 11 Trận 8-3-0 T-H-B 31 Ghi (TB 2.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 11 9 2 0 +16 29 H T T T T 2 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T 3 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T 4 AC Milan 11 7 3 1 +10 24 T T B T T … 15 Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 H T H B B 16 Parma 11 2 2 7 -8 8 B T H B B 17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 B B B B B …

Tình hình lực lượng Parma ✚ D. Drobnic (Foot Injury) ✚ A. Ndiaye (Red Card) ✚ D. Romero (Shoulder Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) AS Roma ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ D. Rensch (Muscle Injury) ✚ D. S. Vasquez Llach (Inactive)