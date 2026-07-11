Trực tiếp Parma vs Bologna: Bologna dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Parma vs Bologna: Bologna dẫn 1-0

Văn Thể07/11/2026 19:15

Bologna mang phong độ đáng nể đến sân Ennio Tardini của Parma với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Parma0 - 1BolognaHiệp 2 — phút 54'
  • 54'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Parma 0 - 1 Bologna.

  • 50'Bologna ép sân

    Cầm bóng: Parma 26% - 74% Bologna, dứt điểm 6 - 22 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 8; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Parma): Sascha Britschgi vào sân thay Benjamin Cremaschi.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Parma): Nesta Elphege vào sân thay Simone Lontani.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Bologna): Riccardo Orsolini vào sân thay Nadir Zortea.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Mariano Troilo (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Bologna ép sân

    Cầm bóng: Parma 33% - 67% Bologna, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 6; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 26'Bologna ép sân

    Cầm bóng: Parma 41% - 59% Bologna, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 26'Thay người

    Phút 26' (Bologna): Samuel Mbangula Tshifunda vào sân thay Juan Miranda.

  • 22'Thay người

    Phút 22' (Parma): El Bilal Toure vào sân thay José David Romero.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Nicolo Casale (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': José David Romero (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Parma ép sân

    Cầm bóng: Parma 65% - 35% Bologna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 9'Thẻ đỏ

    Phút 9': Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma) nhận thẻ đỏ.

  • 7'VAR

    Phút 7': Card upgrade confirmed — Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Parma).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Parma tiếp đón Bologna.

Cập nhật lúc 01:15 08/11/2026

Đội hình chính thức
Parma
Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino
Bologna
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raffaele Palladino
30
G. Daffara
15
E. Del Prato
37
M. Troilo
3
N'Diaye
8
B. Cremaschi
80
G. Fabbian
4
V. Sierro
16
M. Keita
14
E. Valeri
76
S. Lontani
9
D. Romero
1
Ł. Skorupski
36
M. Darmian
16
N. Casale
3
A. Theate
20
N. Zortea
19
L. Ferguson
4
T. Pobega
33
Juan Miranda
10
Bernardeschi
21
J. Odgaard
28
N. Cambiaghi
Dự bị
Parma
29 F. Carboni19 E. Touré40 E. Corvi7 Ousmane Diallo34 Diego Carlos23 N. Elphege20 M. Frigan22 S. Ghidotti47 Abdou Konate
Bologna
41 M. Vitík23 R. Alhassane8 M. Amondarain9 A. Dovbyk17 O. El Azzouzi91 R. Piccoli25 M. Pessina7 R. Orsolini6 N. Moro
Cập nhật đội hình lúc 23:32 07/11/2026
ParmaThống kêBologna
26%
Kiểm soát bóng
74%
6
Dứt điểm
22
0
Trúng đích
4
0
Phạt góc
8
5
Phạm lỗi
5
4
Thủ môn cứu thua
0

Bologna đến sân Ennio Tardini với tinh thần của một đội đang chơi tự tin và bản lĩnh đã được kiểm chứng. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hiện đứng hạng 9 với 14 điểm. Ở chiều ngược lại, Parma đang chật vật ở nhóm cuối bảng và cần một kết quả tích cực trên sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 08/11/2026.

Bologna giữ mạch phong độ cao

Bologna đang ở trạng thái rất tốt. Họ thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận và thắng trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Tính chung, đội khách thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần đây.

Chuỗi kết quả này cho thấy Bologna có sự ổn định cần thiết để chơi tốt khi xa nhà. Tinh thần của đội cũng được củng cố nhờ ba chiến thắng liên tiếp gần đây. Vì vậy, chuyến làm khách tại Parma là phép thử đúng nghĩa cho bản lĩnh của đội bóng này.

Parma tìm lại nhịp thắng

Phong độ của Parma kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Tín hiệu đáng chú ý là họ thắng ở trận mới nhất, sau khi hòa một trận và thua 3 trận trước đó.

Chiến thắng gần nhất có thể giúp Parma lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn cần chứng minh rằng đó là bước ngoặt chứ không phải kết quả đơn lẻ. Sân Ennio Tardini sẽ là nơi đội bóng này tìm cách duy trì mạch tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh rõ sự chênh lệch phong độ giữa hai đội. Bologna đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Parma xếp hạng 15 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Với Bologna, một chiến thắng sẽ củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Với Parma, mỗi điểm số đều có giá trị để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Bologna, lịch sử gần đây giữa hai đội lại rất cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 2, hòa 1 và Bologna thắng 2.

Điều này cho thấy Parma hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Đối với Bologna, đây là lời nhắc rằng đội bóng sân nhà từng khiến họ phải trả giá.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là Bologna có tiếp tục duy trì bản lĩnh khi xa nhà hay không. Họ có phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tinh thần tốt hơn. Parma lại có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi phong độ vượt trội và thứ hạng cao hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và nhu cầu điểm số của Parma hứa hẹn một trận đấu không dễ dàng cho đội khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Parma · 2 thắng1 hòaBologna · 2 thắng
08/02/2026
Bologna
0 - 1
Parma
PAR
05/12/2025
Bologna
2 - 1
Parma
BOL
03/11/2025
Parma
1 - 3
Bologna
BOL
22/02/2025
Parma
2 - 0
Bologna
PAR
06/10/2024
Bologna
0 - 0
Parma
Hòa
Parma
5 trận gần nhất
THBBB
10
Trận
2-2-6
T-H-B
8
Ghi (TB 0.8)
15
Thủng lưới
Bologna
5 trận gần nhất
TTTBT
10
Trận
4-2-4
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
8Napoli10424+414BTHBT
9Bologna10424+114TTTBT
10Torino10415-213BBTTT
14Lecce10307-109BBBTB
15Parma10226-78THBBB
16Fiorentina10226-88THBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Parma vs Bologna: Bologna dẫn 1-0
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