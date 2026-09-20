Trực tiếp Parma vs Genoa: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Parma vs Genoa: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 15:08

Parma đối đầu Genoa lúc 20:00 ngày 20/09/2026 tại Stadio Ennio Tardini khi cả hai đội cùng có 1 điểm và đang chịu sức ép lớn trong cuộc chiến ở nhóm cuối bảng.

ParmavsGenoaSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Parma và Genoa đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 20/09/2026

Đội hình chính thức
Parma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Cuesta
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Daniele De Rossi
40
Edoardo Corvi
15
Enrico Delprato
34
Diego Carlos
37
Mariano Troilo
72
Dominik Drobnic
4
Vincent Sierro
16
Mandela Keita
14
Emanuele Valeri
76
Simone Lontani
19
El Bilal Touré
9
David Romero
1
Justin Bijlow
27
Alessandro Marcandalli
5
Leo Østigård
34
Sebastian Otoa
3
Kingsley Ehizibue
32
Morten Frendrup
97
Djibril Sow
77
Mikael Ellertsson
10
Junior Messias
8
Tommaso Baldanzi
18
Milutin Osmajić
Dự bị
Parma
30 Giovanni Daffara22 Simone Ghidotti27 Sascha Britschgi3 Abdoulaye Ndiaye47 Abdou-Salam Konate32 Christian Ordoñez8 Benjamin Cremaschi80 Giovanni Fabbian29 Franco Carboni
Genoa
99 Franz Stolz39 Daniele Sommariva31 David Puczka2 Mario Mitaj16 Cody Drameh4 Alexsandro Amorim71 Samuel Wiafe11 Franz-Ethan Meichtry25 Hamed Junior Traorè
Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Parma và Genoa diễn ra lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Ennio Tardini mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai câu lạc bộ. Khi cả hai đội bóng đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng, từng điểm số lúc này đều mang giá trị sống còn cho mục tiêu trụ hạng lâu dài.

Áp lực đè nặng từ khu vực nguy hiểm

Hiện tại, Parma và Genoa đang chia sẻ hoàn cảnh vô cùng nan giải trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Parma đứng ở vị trí thứ 18 khi mới tích lũy được vỏn vẹn 1 điểm. Ngay phía sau, Genoa xếp ở vị trí thứ 19 và cũng chỉ sở hữu 1 điểm ít ỏi.

Khoảng cách giữa hai đội hoàn toàn bị san phẳng, biến màn so tài trực tiếp này trở thành thước đo bản lĩnh. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai bên giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề, đồng thời tạo ra cú hích tinh thần cần thiết sau giai đoạn khởi đầu ảm đạm.

Phong độ bất ổn của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả hai đội bóng đều mang lại sự âu lo rõ rệt. Parma trải qua 4 trận gần nhất với kết quả gồm 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cùng các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đang khiến đội chủ sân Stadio Ennio Tardini liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng.

Bên phía đối diện, tình cảnh của Genoa cũng không hề khả quan hơn. Đại diện sân khách cũng phải nhận 3 trận thua và chỉ giành được 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Lối chơi thiếu tính đột biến khiến Genoa gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận lên đối thủ, dẫn đến chuỗi kết quả nghèo nàn.

Thế cân bằng trong quá khứ và toan tính thận trọng

Lịch sử chạm trán gần đây ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genoa nhỉnh hơn một chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Parma có 1 chiến thắng và 2 trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Cán cân không quá chênh lệch phản ánh sự quen thuộc về mặt đấu pháp giữa hai câu lạc bộ.

Bước vào trận chiến mang tính chất then chốt ở nhóm cuối, sự thực dụng nhiều khả năng sẽ được cả hai huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Một sai lầm cá nhân vào lúc này có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì vậy thế trận chặt chẽ và giằng co là kịch bản rất dễ xảy ra trên mặt cỏ Stadio Ennio Tardini.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Parma · 1 thắng2 hòaGenoa · 2 thắng
18/01/2026
Parma
0 - 0
Genoa
Hòa
19/10/2025
Genoa
0 - 0
Parma
Hòa
12/01/2025
Genoa
1 - 0
Parma
GEN
05/11/2024
Parma
0 - 1
Genoa
GEN
05/02/2023
Parma
2 - 0
Genoa
PAR
Parma
5 trận gần nhất
BHBBB
4
Trận
0-1-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
6
Thủng lưới
Genoa
5 trận gần nhất
THBBB
4
Trận
0-1-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
17Bologna5023-32HBHBB
18Parma4013-41BHBB
19Genoa4013-61HBBB
20Venezia5005-90BBBBB
Tình hình lực lượng
Parma
A. Bernabe (Injury)
H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury)
L. Valenti (Coach's decision)
A. Bernabe (Injury)
H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury)
L. Valenti (Coach's decision)
Genoa
E. Havel (Ankle Injury)
J. Vasquez (Red Card)
L. Venturino (Knee Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
J. Vasquez (Red Card)
L. Venturino (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Parma vs Genoa: Đội hình xuất phát
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