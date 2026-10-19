TRỰC TIẾP Trực tiếp Parma vs Torino: Đội hình xuất phát Parma đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Torino, trong lúc chỉ thắng 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu lúc 01h45 ngày 20/10 trên sân Ennio Tardini.

Parma vs Torino SẮP BẮT ĐẦU • 01:45 01:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Parma và Torino đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:45.

Cập nhật lúc 01:17 20/10/2026

Đội hình chính thức Parma Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino Torino Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Ignazio Abate 40 E. Corvi 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 34 Diego Carlos 27 S. Britschgi 10 Adrián Bernabé 16 M. Keita 80 G. Fabbian 14 E. Valeri 9 D. Romero 19 E. Touré 20 Lucas Perri 15 P. Comuzzo 44 A. Ismajli 23 Saúl Coco 45 R. Belghali 8 R. Mandragora 21 Daniel Bragança 77 A. Cacciamani 10 N. Vlašić 18 G. Simeone 19 C. Adams Dự bị Parma 8 B. Cremaschi 29 F. Carboni 30 G. Daffara 25 T. De Martis 72 D. Drobnic 20 M. Frigan 22 S. Ghidotti 47 Abdou Konate 76 S. Lontani Torino 22 C. Casadei 5 E. Cömert 28 K. Fitz-Jim 66 G. Gineitis 17 S. Kulenović 26 D. Mascardi 11 G. Oristanio 2 N. Patterson 9 P. Pellegri Cập nhật đội hình lúc 01:17 20/10/2026

Parma bước vào trận tiếp Torino với bài toán lực lượng chưa có lời giải, trong bối cảnh chuỗi kết quả của đội chủ nhà không mấy khả quan. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 20/10/2026 trên sân vận động Ennio Tardini.

Parma và bài toán lực lượng giữa chuỗi phong độ thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Parma thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của đội chủ nhà là một thất bại, trước đó họ có một chiến thắng hiếm hoi rồi lại thua tiếp.

Chuỗi kết quả này cho thấy Parma chưa tìm được sự ổn định. Khi lực lượng mỏng, ban huấn luyện càng khó duy trì nhịp độ thi đấu đều và giữ cấu trúc đội bóng chặt chẽ qua từng trận. Việc xoay xở nhân sự vì thế trở thành yếu tố quyết định cách Parma tiếp cận trận đấu này.

Torino mang phong độ trồi sụt nhưng đang ở thế tâm lý tốt hơn

Torino cũng chưa phải một tập thể ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, Torino vừa thắng ở trận gần đây nhất, và đó là điểm khác biệt so với Parma, đội vừa nhận thất bại. Tâm lý sau chiến thắng có thể giúp đội khách thi đấu tự tin hơn khi hành quân đến Ennio Tardini.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Torino hiện đứng thứ 13 với 7 điểm, còn Parma xếp thứ 16 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, tức một trận thắng.

Vì khoảng cách không lớn, kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội. Với Parma, một chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp hoàn toàn khoảng cách với đối thủ. Với Torino, kết quả tốt sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng nhẹ về Torino

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Parma thắng 1 trận, hòa 2 trận và Torino thắng 2 trận. Đây là thế đối đầu khá cân bằng, với lợi thế nhỏ thuộc về đội khách.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường không dễ ngã ngũ. Parma từng đánh bại Torino, nên đội chủ nhà không thiếu cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ trên sân nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với một Parma đang thiếu hụt lực lượng, sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đội chủ nhà cần hạn chế sai sót ở những phút đầu để không rơi vào thế phải đuổi bám, điều từng khiến họ thất bại trong chuỗi trận vừa qua.

Ngược lại, Torino có thể tận dụng đà tâm lý sau trận thắng gần nhất để chủ động gây sức ép, kiểm soát nhịp độ và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

Nhận định

Xét phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu, Torino nhỉnh hơn một chút về mặt tâm lý và vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không lớn, và lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cải thiện chuỗi kết quả có thể giúp Parma gây khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu chặt chẽ và khó lường là kịch bản đáng chờ đợi tại Ennio Tardini.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 1 thắng 2 hòa Torino · 2 thắng Torino 4 - 1 Parma TOR Parma 2 - 1 Torino PAR Parma 2 - 2 Torino Hòa Torino 0 - 0 Parma Hòa Torino 1 - 0 Parma TOR

Parma 5 trận gần nhất B T B H B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 10 Thủng lưới Torino 5 trận gần nhất T H B T B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T … 12 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8 B H B T H 13 Torino 6 2 1 3 -2 7 T H B T B 14 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H 15 Monza 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 16 Parma 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 17 Udinese 7 1 1 5 -7 4 B B B B B …

Tình hình lực lượng Parma ✚ P. Almqvist (Calf Injury) ✚ N. Elphege (Illness) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Thigh Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) ✚ P. Almqvist (Calf Injury) ✚ N. Elphege (Illness) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Thigh Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) Torino ✚ E. Ilkhan (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ E. Ilkhan (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury)