Trực tiếp Parma vs Udinese: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Parma vs Udinese: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể28/10/2026 19:44

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Parma và Udinese gặp nhau lúc 00h30 ngày 29/10/2026 trên sân Ennio Tardini.

Parma0 - 0UdineseHiệp 2 — phút 68'
  • 68'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Udinese): Mergim Vojvoda vào sân thay Nicolo Bertola.

  • 62'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Parma 41% - 59% Udinese, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Parma): Matija Frigan vào sân thay José David Romero.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Parma): Emanuele Valeri vào sân thay Franco Carboni.

  • 50'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Parma 41% - 59% Udinese, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Jesper Karlstrom (Udinese) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 38'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Parma 42% - 58% Udinese, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Alberto Gilardino (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Parma 44% - 56% Udinese, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

  • 12'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Parma 42% - 58% Udinese, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Parma tiếp đón Udinese.

Cập nhật lúc 01:55 29/10/2026

Đội hình chính thức
Parma
Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic
30
G. Daffara
15
E. Del Prato
37
M. Troilo
72
D. Drobnic
27
S. Britschgi
10
Adrián Bernabé
4
V. Sierro
16
M. Keita
29
F. Carboni
9
D. Romero
19
E. Touré
40
M. Okoye
14
J. Abankwah
27
C. Kabasele
13
N. Bertola
16
M. Palma
8
J. Karlström
30
Chakvetadze
11
H. Kamara
10
N. Zaniolo
32
Ekkelenkamp
9
K. Davis
Dự bị
Parma
11 P. Almqvist40 E. Corvi25 T. De Martis8 B. Cremaschi7 Ousmane Diallo32 C. Ordoñez14 E. Valeri34 Diego Carlos80 G. Fabbian
Udinese
6 Oier Zarraga20 J. Arizala77 E. Ebosse46 Unai Gómez91 L. JovanoviÄ4 S. Lovrić38 L. Miller41 B. Mrozek93 D. Padelli
Cập nhật đội hình lúc 00:02 29/10/2026
ParmaThống kêUdinese
41%
Kiểm soát bóng
59%
4
Dứt điểm
16
0
Trúng đích
3
2
Phạt góc
5
8
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
0

Parma và Udinese bước vào trận đấu với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều có 4 điểm, đang đứng gần nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng và đều thua ít nhất 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Ennio Tardini.

Hai chuỗi phong độ cùng đi xuống

Parma thua 4 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà đã thua cả ba trận mới nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược về trước.

Udinese cũng không khá hơn. Đội khách thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây, chưa có chiến thắng nào. Giống Parma, Udinese thua liên tiếp ba trận gần nhất, nên áp lực phải có điểm là rất rõ ràng với cả hai phía.

Vị trí sát nhau trên bảng xếp hạng

Udinese đang đứng thứ 17 với 4 điểm, còn Parma đứng thứ 19 cũng với 4 điểm. Hai đội cách nhau 2 bậc dù bằng điểm. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 3, Parma thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy Udinese thường có lợi thế khi đối đầu với Parma. Tuy nhiên, lợi thế đó chưa chắc còn nguyên giá trị khi phong độ hiện tại của đội khách đang đi xuống.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội đang thiếu tự tin, yếu tố tâm lý có thể quan trọng không kém chiến thuật. Parma có lợi thế sân nhà trước khán giả quen thuộc và cần tận dụng điều đó để phá chuỗi thua. Udinese muốn dựa vào thành tích đối đầu tốt hơn để lấy lại niềm tin.

Đội nào giữ được sự chắc chắn trong những giai đoạn đầu và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi cả hai đều cần chiến thắng, một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định trận đấu.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng đi qua giai đoạn khó khăn, với số điểm bằng nhau và phong độ gần đây đều kém. Udinese nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng. Parma lại có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng, với nhiều toan tính thận trọng từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Parma · 1 thắng1 hòaUdinese · 3 thắng
18/04/2026
Udinese
0 - 1
Parma
PAR
29/11/2025
Parma
0 - 2
Udinese
UDI
02/03/2025
Udinese
1 - 0
Parma
UDI
16/09/2024
Parma
2 - 3
Udinese
UDI
21/02/2021
Parma
2 - 2
Udinese
Hòa
Parma
5 trận gần nhất
BBBTB
8
Trận
1-1-6
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
15
Thủng lưới
Udinese
5 trận gần nhất
BBBHB
8
Trận
1-1-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio9810+1525TTTTT
2Inter8710+1322TTTHT
3AS Roma9630+1521THTHH
16Genoa8215-77TBTBH
17Udinese8116-94BBBBB
18Fiorentina8116-104BBBHT
19Parma8116-104BBBTB
20Venezia8107-113BTBBB
Tình hình lực lượng
Parma
N. Elphege (Illness)
L. Valenti (Coach's decision)
N. Elphege (Illness)
L. Valenti (Coach's decision)
Udinese
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
O. Solet (Muscle Injury)
A. Zanoli (Muscle Injury)
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Parma vs Udinese: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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