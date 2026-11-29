TRỰC TIẾP Trực tiếp PEC Zwolle vs AZ Alkmaar: Hiệp 2 bắt đầu, PEC Zwolle dẫn 1-0 PEC Zwolle tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng: AZ Alkmaar đang đứng hạng 4 với 26 điểm, hơn chủ nhà 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h45 ngày 29/11/2026 tại MAC³PARK Stadion.

PEC Zwolle 1 - 0 AZ Alkmaar Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: PEC Zwolle 1 - 0 AZ Alkmaar.

48' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 39% - 61% AZ Alkmaar, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (AZ Alkmaar): Jordy Clasie vào sân thay Wouter Goes.

44' BÀN THẮNG! PEC Zwolle (1-0) Phút 44': Sydney van Hooijdonk (PEC Zwolle) lập công (kiến tạo: Damian van der Haar). Tỷ số: 1 - 0.

36' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 37% - 63% AZ Alkmaar, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Simon Graves Jensen (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 32% - 68% AZ Alkmaar, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Sydney van Hooijdonk (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Argument).

22' Thẻ vàng Phút 22': Wouter Goes (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Argument).

12' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 29% - 71% AZ Alkmaar, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu PEC Zwolle tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 23:55 29/11/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Pastoor AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 33 van der Haar 30 R. Thomas 34 N. Fichtinger 11 D. Mbayo 7 Y. Namli 22 I. Cissoko 17 van Hooijdonk 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 29 W. Hoedt 5 M. Chávez 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink Dự bị PEC Zwolle 41 D. Verduin 4 T. Velthuis 37 Gilles van der Wal 9 E. Sørensen 8 T. Sommer 20 G. Reiziger 26 Jadiel Pereira da Gama 25 T. Oosting 10 K. Kostons AZ Alkmaar 34 M. de Wit 12 H. Verhulst 63 J. Hartog 31 R. Ichihara 30 D. Kasius 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 20 A. Natali 1 Owusu-Oduro Cập nhật đội hình lúc 22:19 29/11/2026

PEC Zwolle Thống kê AZ Alkmaar 39% Kiểm soát bóng 61% 5 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 5 2 Thủ môn cứu thua 0

PEC Zwolle tiếp đón AZ Alkmaar trong thế khó khi đối thủ đang xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. AZ Alkmaar đứng hạng 4 với 26 điểm, còn chủ nhà đứng hạng 12 với 15 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 22h45 ngày 29/11/2026 tại MAC³PARK Stadion.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chênh lệch giữa hai đội hiện là 8 bậc xếp hạng và 11 điểm. AZ Alkmaar đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng, trong khi PEC Zwolle nằm ở khoảng giữa bảng. Vì vậy, chủ nhà cần một trận đấu bền bỉ và kỷ luật nếu muốn thu hẹp khoảng cách này.

Phong độ gần đây

PEC Zwolle thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội thắng ở trận gần nhất, cho thấy tinh thần đang đi lên. Việc chỉ thua 1 trận trong chuỗi này cũng phản ánh sự chắc chắn nhất định của chủ nhà.

Trong khi đó, AZ Alkmaar thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Như vậy, đội khách đang lên đà và bước vào trận này với tâm lý hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3, PEC Zwolle thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu vì thế đang nghiêng về đội khách. Dù vậy, chủ nhà từng thắng và từng cầm hòa đối thủ trong chuỗi này nên vẫn có cơ sở để tin vào cơ hội của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, sự tập trung trước đối thủ xếp trên là yếu tố quan trọng. Phong độ ổn định, chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, là nền tảng để PEC Zwolle thi đấu chắc chắn và tận dụng lợi thế sân nhà.

Ngược lại, AZ Alkmaar sở hữu vị trí cao hơn, thành tích đối đầu tốt hơn và chuỗi 3 trận thắng gần nhất. Nếu duy trì được nhịp độ này, đội khách có lợi thế rõ rệt trên mặt trận tâm lý.

Nhận định

Xét về vị trí, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, AZ Alkmaar được đánh giá nhỉnh hơn. PEC Zwolle vẫn có điểm tựa là lợi thế sân nhà và phong độ không tệ. Chủ nhà cần một màn trình diễn kỷ luật, hiệu quả để làm khó đội khách đang lên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 1 thắng 1 hòa AZ Alkmaar · 3 thắng PEC Zwolle 3 - 1 AZ Alkmaar PZ PEC Zwolle 1 - 3 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 2 - 2 PEC Zwolle Hòa AZ Alkmaar 2 - 0 PEC Zwolle AA PEC Zwolle 1 - 2 AZ Alkmaar AA

PEC Zwolle 5 trận gần nhất T H T B H 13 Trận 4-3-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.2) 25 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T T T B B 13 Trận 8-2-3 T-H-B 29 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 14 10 2 2 +32 32 T T T T H 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B 4 AZ Alkmaar 13 8 2 3 +12 26 T T B B H 5 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T … 11 Groningen 14 4 4 6 -1 16 H B B B H 12 PEC Zwolle 13 4 3 6 -9 15 T H T H T 13 NEC Nijmegen 13 3 5 5 -4 14 B T B H H …

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Rahajaan (Inactive) ✚ G. van der Wal (Inactive) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ L. Schouten (Injury) ✚ K. Smit (Groin Injury) ✚ Weslley Patati (Injury)