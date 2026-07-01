TRỰC TIẾP Trực tiếp Petrovac vs FK Zalgiris Vilnius: FK Zalgiris Vilnius vượt lên dẫn trước Petrovac tiếp đón FK Zalgiris Vilnius trên sân Stadion Mitar Mico Golis trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau.

Petrovac 1 - 2 FK Zalgiris Vilnius Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Petrovac 1 - 2 FK Zalgiris Vilnius.

61' Thay người Phút 61' (Petrovac): V. Strikovic vào sân thay I. Vukcevic.

61' Thay người Phút 61' (Petrovac): O. Obradovic vào sân thay D. Pesukic.

58' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (1-2) Phút 58': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: D. Sesplaukis). Tỷ số: 1 - 2.

53' Thẻ vàng Phút 53': R. Gjelaj (Petrovac) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': D. Franke (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

27' BÀN THẮNG! Petrovac (1-1) Phút 27': N. Carevic (Petrovac) lập công (kiến tạo: S. Arambasic). Tỷ số: 1 - 1.

18' BÀN THẮNG! FK Zalgiris Vilnius (0-1) Phút 18': N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) lập công (kiến tạo: B. Teixeira). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Petrovac tiếp đón FK Zalgiris Vilnius.

Cập nhật lúc 03:08 10/07/2026

Petrovac sẽ đón tiếp FK Zalgiris Vilnius vào lúc 1h45 ngày 10/7 trên sân nhà Stadion Mitar Mico Golis, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện bản lĩnh trước một đối thủ đến từ giải vô địch Litva.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi đầy thử thách, nơi các câu lạc bộ từ những nền bóng đá nhỏ hơn tại châu Âu tìm kiếm cơ hội cọ xát và khẳng định vị thế. Trận đấu giữa Petrovac và FK Zalgiris Vilnius mang ý nghĩa quan trọng với cả hai bên trong hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp.

Được thi đấu trên sân nhà Stadion Mitar Mico Golis, Petrovac chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế sân bãi và sự cổ vũ từ khán giả nhà để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ những phút đầu trận.

Điểm nhấn chiến thuật

Trong các trận đấu tại vòng loại cúp châu Âu, yếu tố tổ chức đội hình và khả năng tận dụng cơ hội thường mang tính quyết định. Petrovac với lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công, gây sức ép ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ngược lại, FK Zalgiris Vilnius với kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục có thể lựa chọn phương án chơi chặt chẽ, phòng ngự phản công nhằm khai thác khoảng trống mà đối thủ để lại khi dâng cao đội hình.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa Petrovac và FK Zalgiris Vilnius được dự báo sẽ diễn ra với tính chất giằng co, khi cả hai đội đều có động lực lớn để giành kết quả tốt nhất ngay trong lượt trận này. Yếu tố sân nhà cùng sự ủng hộ của khán giả có thể là lợi thế đáng kể cho Petrovac, tuy nhiên FK Zalgiris Vilnius với bản lĩnh thi đấu quốc tế hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu cởi mở, nơi cả hai đội đều nỗ lực thể hiện tối đa khả năng nhằm nắm bắt lợi thế trước lượt trận tiếp theo trong hành trình tại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Petrovac

01/07/2026: Mornar 0-0 Petrovac (Hòa)

01/07/2026: AF Elbasani 2-1 Petrovac (Thua)

27/06/2026: Macva 0-0 Petrovac (Hòa)

23/06/2026: Mladost Lucani 1-0 Petrovac (Thua)

25/05/2026: Petrovac 1-1 Buducnost Podgorica (Hòa)

Phong độ gần đây của FK Zalgiris Vilnius

05/07/2026: Šiauliai 0-3 FK Zalgiris Vilnius (Thắng)

28/06/2026: Džiugas Telšiai 0-0 FK Zalgiris Vilnius (Hòa)

20/06/2026: Banga 3-0 FK Zalgiris Vilnius (Thua)

16/06/2026: FK Zalgiris Vilnius 3-0 Panevėžys (Thắng)

13/06/2026: FK Zalgiris Vilnius 3-2 FK Trakai (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Petrovac (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FK Zalgiris Vilnius (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Petrovac: Không có thông tin chấn thương

FK Zalgiris Vilnius: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Petrovac thắng: 33%

Hòa: 33%

FK Zalgiris Vilnius thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Petrovac: bàn

FK Zalgiris Vilnius: bàn

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