TRỰC TIẾP Trực tiếp Pháp vs Maroc: Pháp nhân đôi cách biệt Đương kim vô địch Pháp đối đầu Maroc trong trận tứ kết World Cup trên sân trung lập Gillette Stadium, khi cả hai đội đều đang giữ mạch trận bất bại ấn tượng ở giai đoạn quyết định.

Pháp 2 - 0 Maroc Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Pháp 2 - 0 Maroc.

85' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 49% - 51% Maroc, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Pháp): J. Mateta vào sân thay K. Mbappe.

77' Thay người Phút 77' (Pháp): B. Barcola vào sân thay D. Doue.

74' Thay người Phút 74' (Maroc): G. Yassine vào sân thay B. Diaz.

74' Thay người Phút 74' (Maroc): Z. El Ouahdi vào sân thay A. Salah-Eddine.

73' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 52% - 48% Maroc, dứt điểm 17 - 2 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 4.

71' Thay người Phút 71' (Pháp): W. Zaire-Emery vào sân thay M. Kone.

66' BÀN THẮNG! Pháp (2-0) Phút 66': O. Dembele (Pháp) lập công (kiến tạo: K. Mbappe). Tỷ số: 2 - 0.

63' Thẻ vàng Phút 63': I. Diop (Maroc) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Maroc): S. Amrabat vào sân thay A. Bouaddi.

62' Thay người Phút 62' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay B. El Khannouss.

61' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 51% - 49% Maroc, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 4.

60' BÀN THẮNG! Pháp (1-0) Phút 60': K. Mbappe (Pháp) lập công (kiến tạo: D. Doue). Tỷ số: 1 - 0.

49' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 50% - 50% Maroc, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 54% - 46% Maroc, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

28' Hỏng phạt đền Phút 28': K. Mbappe (Pháp) sút hỏng phạt đền.

24' Pháp ép sân Cầm bóng: Pháp 63% - 37% Maroc, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pháp 45% - 55% Maroc, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Maroc.

Cập nhật lúc 04:48 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 10/07/2026

Đội hình chính thức

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

6. Manu Koné (M)

14. Adrien Rabiot (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

20. Désiré Doué (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

1. Brice Samba

23. Robin Risser

15. Ibrahima Konaté

21. Lucas Hernández

2. Malo Gusto

19. Theo Hernández

26. Maxence Lacroix

8. Aurélien Tchouaméni

18. Warren Zaïre-Emery

24. Rayan Cherki

13. N'Golo Kanté

25. Maghnes Akliouche

9. Marcus Thuram

22. Jean-Philippe Mateta

12. Bradley Barcola

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

26. Anass Salah-Eddine (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

7. Chemsdine Talbi (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

10. Brahim Díaz (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

18. Chadi Riad

25. Redouane Halhal

19. Youssef Belammari

17. Amine Sbai

16. Gessime Yassine

15. Samir El Mourabet

4. Sofyan Amrabat

11. Ismael Saibari

20. Ayoub El Kaabi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

9. Soufiane Rahimi

Trận tứ kết giữa Pháp và Maroc diễn ra lúc 3h00 ngày 10/7/2026 trên sân Gillette Stadium sẽ là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ cực kỳ ổn định. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ bước vào bán kết, còn đội thua sẽ dừng bước tại giải.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Pháp bước vào trận tứ kết với chuỗi phong độ hoàn hảo khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đoàn quân áo lam đang vận hành trơn tru cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu, một yếu tố quan trọng ở giai đoạn loại trực tiếp căng thẳng của World Cup.

Trong khi đó, Maroc cũng không hề kém cạnh khi có 4 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Sự ổn định này giúp đại diện châu Phi tự tin bước vào cuộc đối đầu với một trong những ứng viên vô địch hàng đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Pháp

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Pháp đã giành chiến thắng. Yếu tố lịch sử đối đầu dù chỉ dựa trên một trận đấu, nhưng phần nào cho thấy Pháp có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý khi so kè trực tiếp với Maroc.

Bối cảnh trận đấu

Cần lưu ý rằng trận đấu này diễn ra trên sân trung lập Gillette Stadium, do đó không có khái niệm lợi thế sân nhà cho bất kỳ đội nào. Cả Pháp và Maroc đều phải thích nghi với điều kiện thi đấu như nhau, khiến yếu tố phong độ và bản lĩnh thi đấu càng trở nên quyết định.

Đây cũng là trận đấu loại trực tiếp tại vòng tứ kết, nghĩa là không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tính toán điểm số. Chỉ có một kết quả duy nhất được chấp nhận đối với cả hai đội: chiến thắng để đi tiếp vào bán kết.

Nhận định chuyên môn

Với chuỗi thành tích toàn thắng gần đây, Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, Maroc cũng cho thấy một tập thể giàu bản lĩnh và kỷ luật chiến thuật, điều đã giúp họ duy trì mạch trận không thua trong thời gian dài.

Cuộc đối đầu tại Gillette Stadium hứa hẹn sẽ là màn so tài giằng co và kịch tính, khi cả hai đội đều không muốn dừng bước ở vòng tứ kết. Áp lực tâm lý từ tính chất loại trực tiếp sẽ là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của cả hai tập thể.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

15/12/2022: Pháp 2 - 0 Maroc

Phong độ gần đây của Pháp

05/07/2026: Paraguay 0-1 Pháp (Thắng)

01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

Phong độ gần đây của Maroc

05/07/2026: Canada 0-3 Maroc (Thắng)

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Maroc 2 7 WWWWD

Phong độ và thống kê đội

Pháp

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 5

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.4 bàn/trận)

Maroc

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

France: Không có thông tin chấn thương

Morocco

I. Saibari: Hamstring Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Pháp

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Pháp thắng: 45%

Hòa: 45%

Maroc thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Pháp: -2.5 bàn

Maroc: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : France or draw