Trực tiếp Pháp vs Maroc: Trận đấu đang diễn ra

TRỰC TIẾPTrực tiếp Pháp vs Maroc: Trận đấu đang diễn ra
Đương kim vô địch Pháp đối đầu Maroc trong trận tứ kết World Cup trên sân trung lập Gillette Stadium, khi cả hai đội đều đang giữ mạch trận bất bại ấn tượng ở giai đoạn quyết định.
- 8'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Pháp tiếp đón Maroc.
Cập nhật lúc 03:08 10/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 02:22 10/07/2026
Đội hình chính thức
Pháp
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Didier Deschamps
Đội hình xuất phát:
- 16. Mike Maignan (G)
- 5. Jules Koundé (D)
- 4. Dayot Upamecano (D)
- 17. William Saliba (D)
- 3. Lucas Digne (D)
- 6. Manu Koné (M)
- 14. Adrien Rabiot (M)
- 7. Ousmane Dembélé (M)
- 11. Michael Olise (M)
- 20. Désiré Doué (M)
- 10. Kylian Mbappé (F)
Dự bị:
- 1. Brice Samba
- 23. Robin Risser
- 15. Ibrahima Konaté
- 21. Lucas Hernández
- 2. Malo Gusto
- 19. Theo Hernández
- 26. Maxence Lacroix
- 8. Aurélien Tchouaméni
- 18. Warren Zaïre-Emery
- 24. Rayan Cherki
- 13. N'Golo Kanté
- 25. Maghnes Akliouche
- 9. Marcus Thuram
- 22. Jean-Philippe Mateta
- 12. Bradley Barcola
Maroc
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 26. Anass Salah-Eddine (D)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 7. Chemsdine Talbi (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 10. Brahim Díaz (F)
Dự bị:
- 12. Munir El Kajoui
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 5. Marwane Saadane
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 18. Chadi Riad
- 25. Redouane Halhal
- 19. Youssef Belammari
- 17. Amine Sbai
- 16. Gessime Yassine
- 15. Samir El Mourabet
- 4. Sofyan Amrabat
- 11. Ismael Saibari
- 20. Ayoub El Kaabi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9. Soufiane Rahimi
Trận tứ kết giữa Pháp và Maroc diễn ra lúc 3h00 ngày 10/7/2026 trên sân Gillette Stadium sẽ là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ cực kỳ ổn định. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ bước vào bán kết, còn đội thua sẽ dừng bước tại giải.
Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn
Pháp bước vào trận tứ kết với chuỗi phong độ hoàn hảo khi thắng cả 5 trận gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy đoàn quân áo lam đang vận hành trơn tru cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu, một yếu tố quan trọng ở giai đoạn loại trực tiếp căng thẳng của World Cup.
Trong khi đó, Maroc cũng không hề kém cạnh khi có 4 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Sự ổn định này giúp đại diện châu Phi tự tin bước vào cuộc đối đầu với một trong những ứng viên vô địch hàng đầu.
Thế đối đầu nghiêng về Pháp
Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Pháp đã giành chiến thắng. Yếu tố lịch sử đối đầu dù chỉ dựa trên một trận đấu, nhưng phần nào cho thấy Pháp có phần nhỉnh hơn về mặt tâm lý khi so kè trực tiếp với Maroc.
Bối cảnh trận đấu
Cần lưu ý rằng trận đấu này diễn ra trên sân trung lập Gillette Stadium, do đó không có khái niệm lợi thế sân nhà cho bất kỳ đội nào. Cả Pháp và Maroc đều phải thích nghi với điều kiện thi đấu như nhau, khiến yếu tố phong độ và bản lĩnh thi đấu càng trở nên quyết định.
Đây cũng là trận đấu loại trực tiếp tại vòng tứ kết, nghĩa là không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tính toán điểm số. Chỉ có một kết quả duy nhất được chấp nhận đối với cả hai đội: chiến thắng để đi tiếp vào bán kết.
Nhận định chuyên môn
Với chuỗi thành tích toàn thắng gần đây, Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, Maroc cũng cho thấy một tập thể giàu bản lĩnh và kỷ luật chiến thuật, điều đã giúp họ duy trì mạch trận không thua trong thời gian dài.
Cuộc đối đầu tại Gillette Stadium hứa hẹn sẽ là màn so tài giằng co và kịch tính, khi cả hai đội đều không muốn dừng bước ở vòng tứ kết. Áp lực tâm lý từ tính chất loại trực tiếp sẽ là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của cả hai tập thể.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 15/12/2022: Pháp 2 - 0 Maroc
Phong độ gần đây của Pháp
- 05/07/2026: Paraguay 0-1 Pháp (Thắng)
- 01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)
- 27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)
- 23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)
- 17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)
Phong độ gần đây của Maroc
- 05/07/2026: Canada 0-3 Maroc (Thắng)
- 30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)
- 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
- 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
- 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Maroc
|2
|7
|WWWWD
Phong độ và thống kê đội
Pháp
Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 5 trận
- Thắng: 5
- Hòa: 0
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.4 bàn/trận)
Maroc
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 5 trận
- Thắng: 4
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
France: Không có thông tin chấn thương
Morocco
- I. Saibari: Hamstring Injury (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Pháp
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Pháp thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Maroc thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Pháp: -2.5 bàn
- Maroc: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : France or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)