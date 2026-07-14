TRỰC TIẾP Trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha: Tây Ban Nha mở tỷ số Pháp và Tây Ban Nha cùng sở hữu chuỗi 5 trận thắng trước bán kết World Cup, nhưng lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về Tây Ban Nha.

Pháp 0 - 1 Tây Ban Nha Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Pháp 0 - 1 Tây Ban Nha.

31' Thẻ vàng Phút 31': Marc Cucurella (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thay người Phút 30' (Pháp): Maxence Lacroix vào sân thay William Saliba.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pháp 44% - 56% Tây Ban Nha, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

22' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (0-1) Phút 22': Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

13' Tây Ban Nha ép sân Cầm bóng: Pháp 34% - 66% Tây Ban Nha, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

9' Thẻ vàng Phút 9': Adrien Rabiot (Pháp) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Tây Ban Nha.

Cập nhật lúc 02:32 15/07/2026

Đội hình chính thức Pháp Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Deschamps Tây Ban Nha Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente 16 Mike Maignan 5 Jules Koundé 4 Dayot Upamecano 17 William Saliba 3 Lucas Digne 8 Aurélien Tchouaméni 14 Adrien Rabiot 7 Ousmane Dembélé 11 Michael Olise 12 Bradley Barcola 10 Kylian Mbappé 23 Unai Simón 12 Pedro Porro 22 Pau Cubarsí 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 19 Lamine Yamal 10 Dani Olmo 15 Alex Baena 21 Mikel Oyarzabal Dự bị Pháp 1 Brice Samba 23 Robin Risser 15 Ibrahima Konaté 21 Lucas Hernández 2 Malo Gusto 26 Maxence Lacroix 19 Theo Hernández 25 Maghnes Akliouche 6 Manu Koné Tây Ban Nha 1 David Raya 13 Joan García 2 Marc Pubill 4 Eric García 5 Marcos Llorente 3 Alejandro Grimaldo 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 9 Pablo Gavi Cập nhật đội hình lúc 01:21 15/07/2026

Thông tin trận đấu

Pháp đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết World Cup vào lúc 02:00 ngày 15/07/2026. Đây là trận đấu trên sân trung lập trong khuôn khổ giải đấu tập trung, vì vậy không đội nào có lợi thế sân nhà.

Tính chất loại trực tiếp khiến mọi chi tiết đều có thể trở thành bước ngoặt. Đội thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thua dừng cuộc chơi. Không còn khoảng trống cho việc sửa sai qua những lượt đấu tiếp theo, cả Pháp lẫn Tây Ban Nha phải chuẩn bị cho một cuộc đấu có mức độ rủi ro cao và yêu cầu tập trung xuyên suốt.

Hai đội bước vào bán kết với phong độ tối đa

Pháp đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở mạch phong độ gần nhất. Đây là nền tảng quan trọng trước một trận bán kết, bởi đội bóng áo xanh không chỉ duy trì được kết quả tích cực mà còn có trạng thái tinh thần thuận lợi khi bước vào màn so tài quyết định.

Tây Ban Nha cũng sở hữu thành tích tương tự với 5 chiến thắng liên tiếp. Sự cân bằng này khiến trận đấu khó được phân định chỉ bằng phong độ bề mặt. Cả hai đều đã tạo ra một quãng chuẩn bị đủ thuyết phục, nên khả năng kiểm soát cảm xúc, duy trì cự ly đội hình và xử lý những thời điểm then chốt sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Đáng chú ý, chuỗi kết quả hiện tại không cho thấy bên nào đang sa sút trước cuộc đối đầu. Pháp có sự tự tin từ mạch thắng liên tục, còn Tây Ban Nha cũng bước vào trận đấu với cùng một trạng thái tích cực. Vì thế, những khác biệt nhỏ trong cách nhập cuộc và phản ứng sau các tình huống quan trọng có thể quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Pháp thắng 1 trận, hòa 0 và Tây Ban Nha thắng 4. Đây là ưu thế rõ rệt dành cho Tây Ban Nha trong xu hướng đối đầu gần đây, dù hai đội vẫn bước vào bán kết với phong độ hiện tại hoàn toàn cân bằng.

Con số này tạo thêm một lớp áp lực cho Pháp, nhưng không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu sắp tới. Lịch sử đối đầu chỉ cho thấy Tây Ban Nha từng có kết quả tốt hơn trong những lần gặp gần đây; còn trên sân trung lập, trận bán kết sẽ được quyết định bởi cách hai đội triển khai kế hoạch và tận dụng cơ hội trong 90 phút.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro

Với tính chất loại trực tiếp, Pháp và Tây Ban Nha nhiều khả năng phải cân bằng giữa chủ động tấn công và bảo vệ cấu trúc phòng ngự. Một cách tiếp cận quá thận trọng có thể khiến đội bóng đánh mất thế chủ động, nhưng việc đẩy đội hình lên quá cao cũng mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Pháp cần biến chuỗi 5 trận thắng thành sự chủ động trong các thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào trạng thái hưng phấn. Khả năng duy trì sức ép, chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công và không để những sai lầm cá nhân làm xáo trộn kế hoạch sẽ là các yếu tố đáng theo dõi.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha có thể dựa vào sự tự tin từ 4 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất với Pháp, đồng thời phát huy nền tảng phong độ đang đạt mức tối đa. Tuy nhiên, lợi thế lịch sử chỉ có giá trị tham khảo nếu không được chuyển hóa thành sự chính xác trong các pha xử lý và tính kỷ luật khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

Nhận định trước trận

Đây là cặp bán kết hội tụ hai đội có cùng chuỗi 5 trận thắng, nhưng Tây Ban Nha sở hữu ưu thế đáng kể về đối đầu gần đây. Pháp có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh nhờ phong độ ổn định, trong khi Tây Ban Nha bước vào trận đấu với sự hậu thuẫn từ xu hướng kết quả tích cực trước đối thủ.

Không có lợi thế sân nhà và cũng không có chỗ cho những toan tính dài hạn, trận đấu sẽ đặt trọng tâm vào bản lĩnh trong từng thời điểm. Đội kiểm soát tốt hơn nhịp độ, hạn chế sai lầm và tận dụng hiệu quả những cơ hội quyết định sẽ tiến vào trận đấu cuối cùng của World Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Pháp · 1 thắng 0 hòa Tây Ban Nha · 4 thắng Tây Ban Nha 5 - 4 Pháp TBN Tây Ban Nha 2 - 1 Pháp TBN Tây Ban Nha 1 - 2 Pháp PHÁ Pháp 0 - 2 Tây Ban Nha TBN Tây Ban Nha 2 - 0 Pháp TBN

Pháp 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới Tây Ban Nha 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 T T T T T 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 B H H H 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 B H H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 -4 2 H B H

Pháp 10% Hòa 45% Tây Ban Nha 45% 10% 45% 45% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Spain and -3.5 goals · dự đoán tỷ số -3.5--2.5