Trực tiếp Pháp vs Thụy Điển: Nhận định, đội hình dự kiến Tuyển Pháp đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với chuỗi toàn thắng, trong khi Thụy Điển đứng trước áp lực phải giành điểm để cải thiện vị trí thứ 3 tại bảng đấu World Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Thụy Điển tại sân MetLife Stadium không chỉ là màn chạm trán giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống của châu Âu mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự tại đấu trường World Cup 2026. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu đang dần ngã ngũ, mỗi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả hành trình.

Sức mạnh áp đảo của "Gà trống Gaulois"

Đội tuyển Pháp đang bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ nhờ phong độ cực kỳ ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân áo lam đã duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối. Sự hưng phấn này không chỉ đến từ kết quả mà còn từ cách họ kiểm soát trận đấu và áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Với chuỗi trận thắng liên tiếp, Pháp cho thấy họ là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng. Sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng dứt điểm hiệu quả đang biến Pháp thành một cỗ máy chiến thắng khó bị ngăn cản ở thời điểm hiện tại.

Thử thách cực đại cho đại diện Bắc Âu

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Thụy Điển đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Trong 3 lần ra quân gần đây, đội bóng Bắc Âu chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận 1 thất bại. Sự thiếu ổn định này đã đẩy họ vào thế khó trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, Thụy Điển đang đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm có được. Để nuôi hy vọng tiến xa hơn tại World Cup 2026, họ buộc phải tìm cách giành điểm trước một đối thủ mạnh như Pháp. Áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi, nhưng đây cũng là lúc bản lĩnh của các cầu thủ Thụy Điển cần được lên tiếng đúng lúc.

Lịch sử đối đầu và dự đoán thế trận

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Pháp đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng. Tuy nhiên, Thụy Điển cũng chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi từng có 2 lần đánh bại đại diện xứ lục lăng. Những con số này cho thấy dù Pháp được đánh giá cao hơn, nhưng Thụy Điển luôn biết cách tạo ra bất ngờ khi bị dồn vào thế chân tường.

Tại MetLife Stadium vào lúc 04:00 ngày 01/07, thế trận nhiều khả năng sẽ được Pháp kiểm soát ngay từ đầu. Thụy Điển có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật để hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương, đồng thời chờ đợi thời cơ từ những tình huống cố định. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách bóng đá khác biệt.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

18/11/2020: Pháp 4 - 2 Thụy Điển

06/09/2020: Thụy Điển 0 - 1 Pháp

10/06/2017: Thụy Điển 2 - 1 Pháp

12/11/2016: Pháp 2 - 1 Thụy Điển

20/06/2012: Thụy Điển 2 - 0 Pháp

Phong độ gần đây của Pháp

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

09/06/2026: Pháp 3-1 Bắc Ireland (Thắng)

05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thua)

Phong độ gần đây của Thụy Điển

26/06/2026: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (Hòa)

21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thua)

15/06/2026: Thụy Điển 5-1 Tunisia (Thắng)

05/06/2026: Thụy Điển 2-2 Hy Lạp (Hòa)

02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Điển 3 4 DLW

Phong độ và thống kê đội

Pháp (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thụy Điển (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

France: Không có thông tin chấn thương

Sweden: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: France

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -5.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : France and +1.5 goals