TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs Atlanta United: Đội hình xuất phát Philadelphia Union hướng đến cuộc đối đầu tại Subaru Park với phong độ tốt hơn, trong khi Atlanta United chưa thắng ở 5 trận gần nhất.

Philadelphia Union vs Atlanta United SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Philadelphia Union và Atlanta United đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:53 02/08/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 Atlanta United Sơ đồ 4-3-3 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 44 Neil Pierre 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 4 Jovan Lukić 21 Danley Jean Jacques 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani 1 Lucas Hoyos 47 Matthew Edwards 4 Enea Mihaj 6 Júnior Alonso 3 Elías Báez 55 Tomás Jacob 28 Will Reilly 8 Tristan Muyumba 59 Aleksey Miranchuk 22 Fafà Picault 10 Miguel Almirón Dự bị Philadelphia Union 2 Geiner Martínez 5 Japhet Sery Larsen 8 Jesús Bueno 11 Alejandro Bedoya 16 Ben Bender 23 Ezekiel Alladoh 28 Agustín Anello 33 Quinn Sullivan 76 Andrew Rick Atlanta United 2 Ronald Hernández 5 Stian Gregersen 16 Adrian Gill 20 Luke Brennan 23 Adyn Torres 30 Cayman Togashi 39 Arif Kovac 41 Toto Majub 42 Jayden Hibbert Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

Philadelphia Union sẽ đối đầu Atlanta United tại Subaru Park lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Tương quan trước trận đang nghiêng nhẹ về Philadelphia Union khi đội bóng này đứng hạng 14 với 13 điểm, hơn Atlanta United một bậc và một điểm.

Sự khác biệt rõ hơn nằm ở phong độ gần đây. Philadelphia Union đã thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, còn Atlanta United hòa 2 và thua 3 trận. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng vẫn rất nhỏ, vì vậy trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng.

Philadelphia Union có nền tảng phong độ tốt hơn

Chuỗi phong độ của Philadelphia Union theo thứ tự từ trận gần nhất đến trận cũ hơn là hòa, thua, hòa, thắng, thắng. Hai chiến thắng liên tiếp ở cuối chuỗi cho thấy đội chủ nhà đang bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực hơn so với đối thủ.

Điểm đáng chú ý là Philadelphia Union không duy trì mạch toàn thắng, nhưng vẫn thể hiện khả năng giành điểm tương đối ổn định với 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Trước Atlanta United, đội chủ nhà cần chuyển sự ổn định đó thành cách nhập cuộc chủ động và tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài.

Atlanta United chịu sức ép từ chuỗi kết quả thiếu ổn định

Atlanta United có chuỗi gần nhất gồm hòa, thua, thua, hòa và thua. Đội khách chưa giành chiến thắng trong 5 trận này, đồng thời phải nhận 3 thất bại. Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, 2 trận hòa cho thấy Atlanta United vẫn có khả năng giữ lại điểm số trong những cuộc đối đầu khó khăn. Nhiệm vụ trước mắt của họ là cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đặc biệt sau những thời điểm bị đối thủ tạo sức ép. Nếu không giải quyết được vấn đề này, đội khách có thể gặp khó trước một Philadelphia Union đang có đà đi lên.

Thế đối đầu tạo ra sự cân bằng nhất định

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philadelphia Union thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Atlanta United thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Philadelphia Union chiếm ưu thế nhẹ, nhưng không đủ để biến cuộc đối đầu thành một thế trận một chiều.

Số trận hòa tương đối đáng chú ý, bởi nó phản ánh khả năng giằng co giữa hai đội trong những lần chạm trán gần đây. Atlanta United vẫn có cơ sở để hướng đến một trận đấu chặt chẽ, trong khi Philadelphia Union cần duy trì sự tập trung nếu muốn biến lợi thế phong độ thành kết quả tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất sít sao

Philadelphia Union hiện đứng hạng 14 với 13 điểm, còn Atlanta United xếp hạng 15 với 12 điểm. Chênh lệch chỉ là một điểm, khiến cuộc đối đầu này có tính cạnh tranh cao dù cả hai đội đang đứng liền nhau trên bảng xếp hạng.

Với Philadelphia Union, lợi thế sân Subaru Park và phong độ gần đây là những điểm tựa đáng kể. Trong khi đó, Atlanta United cần chấm dứt chuỗi trận chưa thắng để tạo chuyển biến cho màn trình diễn của mình. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể, nên chưa thể xác định những điều chỉnh nhân sự trước trận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Philadelphia Union đang có nhiều cơ sở thuận lợi hơn: phong độ tốt hơn, thành tích đối đầu nhỉnh hơn và được thi đấu tại Subaru Park. Atlanta United lại bước vào trận đấu sau chuỗi 5 trận không thắng, trong đó có 3 thất bại.

Dẫu vậy, khoảng cách một điểm trên bảng xếp hạng cùng số trận hòa đáng kể trong lịch sử đối đầu cho thấy Philadelphia Union không thể chủ quan. Thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có duy trì được sự chủ động hay không, trong khi Atlanta United sẽ phải ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Nhìn chung, Philadelphia Union nắm lợi thế trước trận, nhưng những dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định một kết quả cụ thể. Đây là cuộc đối đầu mà sự cân bằng trên bảng xếp hạng có thể khiến diễn biến trở nên chặt chẽ, dù đội chủ nhà đang sở hữu phong độ tích cực hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 2 thắng 2 hòa Atlanta United · 1 thắng Atlanta United 3 - 1 Philadelphia Union AU Atlanta United 0 - 1 Philadelphia Union PU Philadelphia Union 3 - 0 Atlanta United PU Philadelphia Union 1 - 1 Atlanta United Hòa Atlanta United 2 - 2 Philadelphia Union Hòa

Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T B H B 17 Trận 3-4-10 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 31 Thủng lưới Atlanta United 5 trận gần nhất B H B B H 17 Trận 3-3-11 T-H-B 17 Ghi (TB 1.0) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 13 CF Montréal 17 4 3 10 -11 15 B H H B B 14 Philadelphia Union 17 3 4 10 -9 13 B H B T T 15 Atlanta United 17 3 3 11 -13 12 H B B H B

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