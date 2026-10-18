Trực tiếp Philadelphia Union vs Charlotte: Charlotte vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Philadelphia Union vs Charlotte: Charlotte vượt lên dẫn trước

Văn Thể18/10/2026 00:17

Philadelphia Union đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất, sẵn sàng tiếp Charlotte lúc 01h30 ngày 18/10/2026 tại Talen Energy Stadium.

Philadelphia Union1 - 2CharlotteHiệp 2 — phút 72'
  • 72'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Philadelphia Union 1 - 2 Charlotte.

  • 62'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 42% - 58% Charlotte, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 62'BÀN THẮNG! Charlotte (1-2)

    Phút 62': Idan Toklomati Jorno (Charlotte) lập công (kiến tạo: David Schnegg). Tỷ số: 1 - 2.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Philadelphia Union): Quinn Sullivan vào sân thay Indiana Vassilev.

  • 50'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 38% - 62% Charlotte, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 48'BÀN THẮNG! Charlotte (1-1)

    Phút 48': Rodolfo Aloko (Charlotte) lập công (kiến tạo: Idan Toklomati Jorno). Tỷ số: 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': David Schnegg (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Morrison Agyemang (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 37% - 63% Charlotte, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 0.

  • 25'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 41% - 59% Charlotte, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 0 - 0.

  • 24'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-0)

    Phút 24': Milan Iloski (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Allan Saint-Maximin (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Philadelphia Union 49% - 51% Charlotte, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philadelphia Union tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 03:11 18/10/2026

Đội hình chính thức
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith
18
A. Blake
39
F. Westfield
44
Neil Pierre
26
N. Harriel
27
K. Wagner
6
Cavan Sullivan
21
Jean-Jacques
4
J. Lukić
19
I. Vassilev
10
M. Iloski
9
B. Damiani
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
23
D. Schnegg
28
D. Diani
8
A. Westwood
16
Pep Biel
37
R. Aloko
9
Toklomati Giorno
10
Saint-Maximin
Dự bị
Philadelphia Union
14 J. Rafanello51 M. Jakupovic16 B. Bender11 A. Bedoya5 Sery Larsen76 A. Rick33 Q. Sullivan28 A. Anello23 E. Alladoh
Charlotte
13 B. Bronico35 Will Cleary17 de la Torre21 T. Miller4 A. Privett3 T. Ream25 Tyger Smalls15 H. Toffolo11 L. Abada
Cập nhật đội hình lúc 01:02 18/10/2026
Philadelphia UnionThống kêCharlotte
42%
Kiểm soát bóng
58%
14
Dứt điểm
9
2
Trúng đích
2
4
Phạt góc
1
10
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
0

Philadelphia Union bước vào cuộc tiếp đón Charlotte với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 18/10/2026 trên sân Talen Energy Stadium. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Philadelphia Union: Mạch thắng 5 trận liên tiếp

Chủ nhà đang ở trạng thái hưng phấn cao độ khi thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đáng kể và niềm tin ngày càng lớn trong tập thể.

Đặc biệt, Philadelphia Union được đá trên sân nhà, nơi họ có lợi thế về khán giả và sự quen thuộc. Với tinh thần đang lên, đội bóng này có đủ lý do để tiếp tục duy trì nhịp độ thăng hoa.

Charlotte: Phong độ thất thường

Trái ngược với chủ nhà, Charlotte có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất kết thúc với thất bại.

Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy Charlotte chưa tìm được sự đều đặn cần thiết. Việc phải làm khách trước một đối thủ đang thăng hoa càng khiến nhiệm vụ của họ thêm nặng nề.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Philadelphia Union, lịch sử đối đầu lại không hoàn toàn đứng về phía chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philadelphia Union thắng 2 trận, Charlotte thắng 3 trận và không có trận hòa nào.

Nói cách khác, mỗi lần hai đội chạm trán đều cho ra người thắng kẻ thua rõ ràng. Charlotte vì vậy có chút tự tin về mặt tâm lý khi gặp đối thủ này, dù phong độ hiện tại không ủng hộ họ.

Khoảng cách chỉ một điểm trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Charlotte đang đứng hạng 5 với 46 điểm, còn Philadelphia Union xếp ngay sau ở hạng 6 với 45 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Vì thế, kết quả trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của hai đội. Philadelphia Union có thể vượt lên nếu giành chiến thắng, trong khi Charlotte muốn giữ khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Philadelphia Union nhiều khả năng sẽ tận dụng đà hưng phấn để chủ động gây sức ép trên sân nhà. Giữ được nhịp độ và sự tự tin của chuỗi thắng sẽ là chìa khóa để họ kiểm soát thế trận.

Ngược lại, Charlotte cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi. Thành tích đối đầu khả quan sẽ là nguồn động lực để đội khách tìm kiếm điểm số trên sân đối phương.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ và lợi thế sân nhà nghiêng về Philadelphia Union, trong khi thành tích đối đầu lại có lợi cho Charlotte. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt. Chủ nhà có nhiều yếu tố để kéo dài mạch thắng, nhưng Charlotte vẫn đủ khả năng gây khó khăn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 2 thắng0 hòaCharlotte · 3 thắng
05/04/2026
Charlotte
2 - 1
Philadelphia Union
CHA
19/10/2025
Charlotte
2 - 0
Philadelphia Union
CHA
15/06/2025
Philadelphia Union
2 - 1
Charlotte
PU
28/07/2024
Philadelphia Union
1 - 0
Charlotte
PU
23/06/2024
Philadelphia Union
0 - 2
Charlotte
CHA
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TTTTT
29
Trận
13-6-10
T-H-B
59
Ghi (TB 2.0)
46
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
BTBTH
29
Trận
13-7-9
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
43
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC292063+4166TTTTH
2Inter Miami2914105+2052TTBHH
3New England Revolution2915410+749TBBTT
4Chicago Fire291469+948BTTTB
5Charlotte291379+846BTBTH
6Philadelphia Union2913610+1345TTTTT
7Orlando City SC2911513-1538HTBBT
Tình hình lực lượng
Philadelphia Union
A. Anello (Groin Injury)
A. Anello (Groin Injury)
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Doucoure (Inactive)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Shoulder Injury)
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Doucoure (Inactive)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Philadelphia Union vs Charlotte: Charlotte vượt lên dẫn trước
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