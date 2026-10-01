TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs Charlotte: Trận đấu đang diễn ra Philadelphia Union đang có mạch thắng ấn tượng với 5 trận toàn thắng gần nhất, sẵn sàng tiếp Charlotte lúc 01h30 ngày 18/10/2026 tại Talen Energy Stadium.

Philadelphia Union 0 - 0 Charlotte Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 01:51 18/10/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith 18 A. Blake 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 10 M. Iloski 9 B. Damiani 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 23 D. Schnegg 28 D. Diani 8 A. Westwood 16 Pep Biel 37 R. Aloko 9 Toklomati Giorno 10 Saint-Maximin Dự bị Philadelphia Union 14 J. Rafanello 51 M. Jakupovic 16 B. Bender 11 A. Bedoya 5 Sery Larsen 76 A. Rick 33 Q. Sullivan 28 A. Anello 23 E. Alladoh Charlotte 13 B. Bronico 35 Will Cleary 17 de la Torre 21 T. Miller 4 A. Privett 3 T. Ream 25 Tyger Smalls 15 H. Toffolo 11 L. Abada Cập nhật đội hình lúc 01:02 18/10/2026

Philadelphia Union bước vào cuộc tiếp đón Charlotte với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 18/10/2026 trên sân Talen Energy Stadium. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Philadelphia Union: Mạch thắng 5 trận liên tiếp

Chủ nhà đang ở trạng thái hưng phấn cao độ khi thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đáng kể và niềm tin ngày càng lớn trong tập thể.

Đặc biệt, Philadelphia Union được đá trên sân nhà, nơi họ có lợi thế về khán giả và sự quen thuộc. Với tinh thần đang lên, đội bóng này có đủ lý do để tiếp tục duy trì nhịp độ thăng hoa.

Charlotte: Phong độ thất thường

Trái ngược với chủ nhà, Charlotte có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất kết thúc với thất bại.

Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy Charlotte chưa tìm được sự đều đặn cần thiết. Việc phải làm khách trước một đối thủ đang thăng hoa càng khiến nhiệm vụ của họ thêm nặng nề.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Philadelphia Union, lịch sử đối đầu lại không hoàn toàn đứng về phía chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philadelphia Union thắng 2 trận, Charlotte thắng 3 trận và không có trận hòa nào.

Nói cách khác, mỗi lần hai đội chạm trán đều cho ra người thắng kẻ thua rõ ràng. Charlotte vì vậy có chút tự tin về mặt tâm lý khi gặp đối thủ này, dù phong độ hiện tại không ủng hộ họ.

Khoảng cách chỉ một điểm trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Charlotte đang đứng hạng 5 với 46 điểm, còn Philadelphia Union xếp ngay sau ở hạng 6 với 45 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Vì thế, kết quả trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của hai đội. Philadelphia Union có thể vượt lên nếu giành chiến thắng, trong khi Charlotte muốn giữ khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Philadelphia Union nhiều khả năng sẽ tận dụng đà hưng phấn để chủ động gây sức ép trên sân nhà. Giữ được nhịp độ và sự tự tin của chuỗi thắng sẽ là chìa khóa để họ kiểm soát thế trận.

Ngược lại, Charlotte cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi. Thành tích đối đầu khả quan sẽ là nguồn động lực để đội khách tìm kiếm điểm số trên sân đối phương.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ và lợi thế sân nhà nghiêng về Philadelphia Union, trong khi thành tích đối đầu lại có lợi cho Charlotte. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, trận đấu hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt. Chủ nhà có nhiều yếu tố để kéo dài mạch thắng, nhưng Charlotte vẫn đủ khả năng gây khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 2 thắng 0 hòa Charlotte · 3 thắng Charlotte 2 - 1 Philadelphia Union CHA Charlotte 2 - 0 Philadelphia Union CHA Philadelphia Union 2 - 1 Charlotte PU Philadelphia Union 1 - 0 Charlotte PU Philadelphia Union 0 - 2 Charlotte CHA

Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T T T T 29 Trận 13-6-10 T-H-B 59 Ghi (TB 2.0) 46 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất B T B T H 29 Trận 13-7-9 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 29 20 6 3 +41 66 T T T T H 2 Inter Miami 29 14 10 5 +20 52 T T B H H 3 New England Revolution 29 15 4 10 +7 49 T B B T T 4 Chicago Fire 29 14 6 9 +9 48 B T T T B 5 Charlotte 29 13 7 9 +8 46 B T B T H 6 Philadelphia Union 29 13 6 10 +13 45 T T T T T 7 Orlando City SC 29 11 5 13 -15 38 H T B B T …

Tình hình lực lượng Philadelphia Union ✚ A. Anello (Groin Injury) ✚ A. Anello (Groin Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Doucoure (Inactive) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Doucoure (Inactive) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury)