TRỰC TIẾP Trực tiếp Philadelphia Union vs New England Revolution: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Trận đấu loại trực tiếp, thắng đi tiếp, thua dừng bước: Philadelphia Union gặp New England Revolution tại Talen Energy Stadium lúc 04:30 ngày 29/11/2026.

Philadelphia Union 0 - 0 New England Revolution Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Philadelphia Union 43% - 57% New England Revolution, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Philadelphia Union tiếp đón New England Revolution.

Cập nhật lúc 05:01 29/11/2026

Đội hình chính thức Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter New England Revolution Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Mićović 76 A. Rick 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 10 M. Iloski 9 B. Damiani 30 M. Turner 12 I. Feingold 22 E. Kohler 66 J. Wynder 23 W. Sands 8 M. Polster 21 B. Raines 25 P. Miller 10 Carles Gil 16 D. Gazdag 99 D. Turgeman Dự bị Philadelphia Union 16 B. Bender 28 A. Anello 23 E. Alladoh 8 J. Bueno 51 M. Jakupovic 33 Q. Sullivan 31 G. Marks 2 G. Martínez 14 J. Rafanello New England Revolution 33 D. Parisian 11 J. Harrison 27 W. Harris 2 M. Fofana 77 D. Fagundez 4 T. Beason 14 J. Yueill 80 A. Yusuf 41 L. Langoni Cập nhật đội hình lúc 04:04 29/11/2026

Philadelphia Union Thống kê New England Revolution 43% Kiểm soát bóng 57% 2 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Ở vòng 1/8, mọi tính toán đều quy về một điều: thắng để đi tiếp, thua là dừng bước. Philadelphia Union và New England Revolution gặp nhau tại Talen Energy Stadium lúc 04:30 ngày 29/11/2026, trong một trận đấu không còn chỗ cho sự dè dặt kéo dài.

Loại trực tiếp: không có đường lùi

Đây là trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8. Khác với các giai đoạn thi đấu tính điểm, kết quả ở đây quyết định ngay đội nào ở lại và đội nào rời cuộc chơi. Một sai lầm nhỏ hay một khoảnh khắc thiếu tập trung đều có thể phải trả giá bằng cả hành trình.

Chính áp lực đó khiến những yếu tố như tâm lý, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội trở nên quan trọng hơn thường lệ.

Phong độ: hai đội đi theo hai hướng khác nhau

Philadelphia Union bước vào trận với phong độ chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó trận đấu gần nhất là một thất bại. Chuỗi kết quả này đặt họ vào thế phải tìm lại sự tự tin đúng lúc cần nhất.

Ngược lại, New England Revolution có nhịp độ tốt hơn. Đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất. Dù vậy, hai trận thua nằm giữa chuỗi cho thấy họ cũng chưa phải một đối thủ hoàn toàn vững vàng.

Thế đối đầu: New England nhỉnh hơn

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, New England Revolution thắng 3 trận, Philadelphia Union thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường phân định rõ thắng thua, và lợi thế đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía đội khách.

Tuy vậy, Philadelphia Union vẫn thắng 2 trong 5 lần đó, nên khoảng cách giữa hai bên không quá lớn. Với trận đấu loại trực tiếp, thành tích cũ chỉ mang tính tham khảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Philadelphia Union cần chặn đứng chuỗi kết quả không tốt và tận dụng lợi thế thi đấu trên sân nhà để khởi đầu chắc chắn. Chỉ một bàn thua sớm cũng có thể khiến đội chủ nhà rơi vào thế phải đuổi bám trong bối cảnh tinh thần đang chịu sức ép.

New England Revolution mang theo đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất. Nếu duy trì được sự ổn định và hiệu quả như chuỗi trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Phong độ gần đây và thành tích đối đầu đang nghiêng về New England Revolution, nhưng lợi thế sân nhà và tính chất loại trực tiếp giữ cho trận đấu ở thế cân bằng. Bên nào kiểm soát tốt cảm xúc và tận dụng được cơ hội hiếm hoi sẽ là bên đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Philadelphia Union · 2 thắng 0 hòa New England Revolution · 3 thắng New England Revolution 2 - 0 Philadelphia Union NER Philadelphia Union 1 - 2 New England Revolution NER New England Revolution 2 - 1 Philadelphia Union NER Philadelphia Union 1 - 0 New England Revolution PU New England Revolution 0 - 2 Philadelphia Union PU

Philadelphia Union 5 trận gần nhất B T B H B 35 Trận 14-8-13 T-H-B 66 Ghi (TB 1.9) 54 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất T B B T T 35 Trận 19-4-12 T-H-B 57 Ghi (TB 1.6) 47 Thủng lưới

Vòng bảng — Philadelphia Union # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T 4 Chicago Fire 34 16 7 11 +10 55 B T H T B 5 Charlotte 34 15 9 10 +15 54 H T T B H 6 Philadelphia Union 34 14 8 12 +14 50 T B H B H 7 Columbus Crew 34 14 5 15 +7 47 T T T T T …

Tình hình lực lượng Philadelphia Union ✚ A. Bedoya (Eye Injury) ✚ A. Blake (Groin Injury) ✚ J. Sery Larsen (Concussion) New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ G. Yow (Lower-Body Injury)