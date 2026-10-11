Trực tiếp Philadelphia Union vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Philadelphia Union vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể11/10/2026 01:54

Philadelphia Union bước vào cuộc tiếp đón Real Salt Lake lúc 06:30 ngày 11/10/2026 tại sân Talen Energy với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng.

Philadelphia Union0 - 0Real Salt LakeHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philadelphia Union tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 06:50 11/10/2026

Đội hình chính thức
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Mastroeni
18
A. Blake
39
F. Westfield
44
Neil Pierre
26
N. Harriel
27
K. Wagner
6
Cavan Sullivan
21
Jean-Jacques
4
J. Lukić
19
I. Vassilev
10
M. Iloski
9
B. Damiani
1
Rafael Cabral
2
D. Yedlin
26
P. Quinton
3
K. Henry
11
D. Marczuk
92
N. Caliskan
6
S. Spierings
29
S. Junqua
39
A. Hezarkhani
22
S. Solans
9
M. Guilavogui
Dự bị
Philadelphia Union
23 E. Alladoh11 A. Bedoya16 B. Bender8 J. Bueno51 M. Jakupovic2 G. Martínez14 J. Rafanello76 A. Rick33 Q. Sullivan
Real Salt Lake
44 De Fougerolles25 Colin Guske98 A. Katránis12 Lobzhanidze34 L. Moisa19 A. Piol8 J. Sanabria31 M. Stajduhar23 Chadwick Zachary Booth
Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Philadelphia Union và Real Salt Lake diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Talen Energy thu hút sự chú ý khi hai đội bước vào trận đấu với trạng thái phong độ hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi màn trình diễn thăng hoa vượt trội, tạo tiền đề để hướng đến một kết quả tích cực trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Philadelphia Union duy trì đà hưng phấn mạnh mẽ

Đội chủ sân Talen Energy đang trải qua quãng thời gian thi đấu thăng hoa rực rỡ. Trong 5 trận đấu gần nhất, Philadelphia Union thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng liên tiếp. Mạch toàn thắng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi cùng tâm lý hưng phấn đang lên rất cao của toàn đội.

Được thi đấu trên sân nhà Talen Energy tiếp tục là bệ phóng quan trọng cho Philadelphia Union. Sự tự tin từ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp giúp họ chủ động áp đặt thế trận và tìm kiếm cơ hội kiểm soát cuộc chơi ngay từ những phút đầu tiên.

Thử thách lớn cho Real Salt Lake

Trái ngược với sự thăng hoa của đội chủ nhà, Real Salt Lake đang phải trải qua giai đoạn vô cùng nan giải. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng và phải nhận tới 4 thất bại, trong đó có chuỗi 4 trận thua liên tiếp vừa qua. Hiện tại, Real Salt Lake đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 32 điểm.

Chuỗi trận không như ý đang tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ khách trước chuyến hành quân xa nhà. Nếu không kịp thời siết lại sự tập trung và xốc lại tinh thần thi đấu, Real Salt Lake sẽ gặp vô vàn khó khăn trước một đối thủ đang có nhịp độ thi đấu vào phom như Philadelphia Union.

Điểm tựa đối đầu lịch sử

Dù đang chịu sức ép lớn về phong độ hiện tại, Real Salt Lake lại nắm giữ ưu thế đáng kể nếu nhìn vào thành tích đối đầu gần đây. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên cho thấy Real Salt Lake chiếm ưu thế vượt trội với 4 chiến thắng, trong khi Philadelphia Union chỉ giành được 1 thắng lợi và đôi bên không có trận hòa nào.

Yếu tố lịch sử đối đầu sẽ là điểm tựa tinh thần quý giá để đội khách nỗ lực ngắt mạch thất bại. Dẫu vậy, với tương quan phong độ trái ngược ở thời điểm hiện tại, Philadelphia Union vẫn nắm nhiều lợi thế để làm chủ tình hình và hướng tới mục tiêu duy trì mạch thăng hoa ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 1 thắng0 hòaReal Salt Lake · 4 thắng
28/04/2024
Philadelphia Union
1 - 2
Real Salt Lake
RSL
14/07/2019
Real Salt Lake
4 - 0
Philadelphia Union
RSL
20/05/2018
Philadelphia Union
4 - 1
Real Salt Lake
PU
28/05/2017
Real Salt Lake
1 - 0
Philadelphia Union
RSL
01/08/2016
Philadelphia Union
1 - 2
Real Salt Lake
RSL
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
TTTTT
27
Trận
11-6-10
T-H-B
54
Ghi (TB 2.0)
44
Thủng lưới
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
TBBBB
27
Trận
9-5-13
T-H-B
40
Ghi (TB 1.5)
44
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
10Portland Timbers279513-332BBBHT
11Real Salt Lake279513-432TBBBB
12San Diego278811032HHBBB
Tình hình lực lượng
Philadelphia Union
A. Anello (Groin Injury)
J. Sery Larsen (Yellow Cards)
A. Anello (Groin Injury)
J. Sery Larsen (Yellow Cards)
Real Salt Lake
J. J. Arias (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
J. Glad (Groin Injury)
D. Luna (Knee Injury)
Z. Booth (Hamstring Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
A. Piol (Achilles Tendon Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Philadelphia Union vs Real Salt Lake: Trận đấu đang diễn ra
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