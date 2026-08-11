Trực tiếp Philadelphia Union vs Toronto FC: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 4-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Philadelphia Union vs Toronto FC: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 4-1

Văn Thể08/11/2026 00:16

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công tại Talen Energy Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 giữa Philadelphia Union và Toronto FC.

Philadelphia Union4 - 1Toronto FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Philadelphia Union 4 - 1 Toronto FC.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Emilio Aristizábal (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Philadelphia Union): Malik Jakupovic vào sân thay Cavan Sullivan.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Benjamin Bender (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 44% - 56% Toronto FC, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 0 - 4.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Philadelphia Union): Ezekiel Kwame Alladoh vào sân thay Bruno Damiani.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Josh Sargent.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Philadelphia Union): Benjamin Bender vào sân thay Jovan Lukic.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Toronto FC): Niklas Dorsch vào sân thay Markus Cimermancic.

  • 73'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 45% - 55% Toronto FC, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 73'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (4-1)

    Phút 73': Bruno Damiani (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Jonathan Osorio (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Toronto FC): Theo Corbeanu vào sân thay Lewis Morgan.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Toronto FC): Matheus Pereira de Souza vào sân thay Zane Monlouis.

  • 61'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 47% - 53% Toronto FC, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Toronto FC): Dániel Sallói vào sân thay Alejandro Piedrahita Díaz.

  • 58'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-1)

    Phút 58': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Quinn Sullivan). Tỷ số: 3 - 1.

  • 49'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 44% - 56% Toronto FC, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 45+7'BÀN THẮNG! Toronto FC (2-1)

    Phút 45+7': Josh Sargent (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Djordje Mihailovic). Tỷ số: 2 - 1.

  • 45+4'VAR

    Phút 45+4': Bàn thắng không được công nhận — Francis Westfield (Philadelphia Union).

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Jovan Lukic (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Philadelphia Union): Andrew Rick vào sân thay Andre Blake.

  • 41'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (2-0)

    Phút 41': Quinn Sullivan (Philadelphia Union) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Philadelphia Union ép sân

    Cầm bóng: Philadelphia Union 43% - 57% Toronto FC, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-0)

    Phút 28': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Philadelphia Union 51% - 49% Toronto FC, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Philadelphia Union 56% - 44% Toronto FC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

  • 11'VAR

    Phút 11': Bàn thắng không được công nhận — Quinn Sullivan (Philadelphia Union).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philadelphia Union tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 06:09 08/11/2026

Đội hình chính thức
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Toronto FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Fraser
18
A. Blake
39
F. Westfield
44
Neil Pierre
26
N. Harriel
27
K. Wagner
6
Cavan Sullivan
21
Jean-Jacques
4
J. Lukić
19
I. Vassilev
9
B. Damiani
33
Q. Sullivan
23
W. Yarbrough
22
R. Laryea
12
Z. Monlouis
38
J. Gilman
96
R. Chukwu
71
Cimermancic
21
J. Osorio
10
D. Mihailović
27
A. Piedrahita
9
J. Sargent
90
L. Morgan
Dự bị
Philadelphia Union
23 E. Alladoh28 A. Anello11 A. Bedoya16 B. Bender68 J. Griffin51 M. Jakupovic2 G. Martínez14 J. Rafanello76 A. Rick
Toronto FC
17 Emilio Aristizábal Chavarriaga7 T. Corbeanu77 A. De Rosario6 N. Dorsch44 R. Edwards11 D. Etienne19 K. Franklin3 Matheus Pereira20 D. Sallói
Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026
Philadelphia UnionThống kêToronto FC
44%
Kiểm soát bóng
56%
18
Dứt điểm
5
9
Trúng đích
1
5
Phạt góc
1
14
Phạm lỗi
10
4
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
4

Philadelphia Union và Toronto FC đều có hàng công hiệu quả, nên trận đấu tại Talen Energy Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở, với những pha lên bóng liên tục ở cả hai phía. Chủ nhà đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại khá tương đồng.

Hai hàng công, một thế trận cởi mở

Khi cả hai đội đều có khả năng tận dụng cơ hội trước khung thành, trận đấu khó có chỗ cho lối chơi phòng ngự thận trọng. Đội nào giữ được sự tỉnh táo ở khâu chuyển trạng thái và hoàn tất tốt các tình huống tấn công sẽ có lợi thế. Ngược lại, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng thủ cũng có thể bị trừng phạt ngay.

Phong độ: cùng chững lại sau trận thua gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Philadelphia Union thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, trước đó là chuỗi kết quả đan xen giữa hòa và thua.

Toronto FC có thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận cùng giai đoạn. Đội khách cũng thua ở lượt đấu gần nhất, song hai chiến thắng trong 5 trận cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực khi vào nhịp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Philadelphia Union thắng 1 trận, Toronto FC thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với kết quả hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường xuyên bất phân thắng bại, và khoảng cách giữa họ trên sân không lớn như những gì thể hiện trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Philadelphia Union đang đứng thứ 6 với 47 điểm, trong khi Toronto FC xếp thứ 12 với 39 điểm. Chênh lệch 8 điểm mang lại lợi thế nhất định cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, với phong độ gần đây không quá khác biệt, thứ hạng chưa đủ để khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Philadelphia Union được chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Toronto FC cần nhanh chóng ổn định sau trận thua gần nhất, và có thể tìm cơ hội từ những pha phản công khi chủ nhà dâng cao.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu nghiêng về những trận hòa, vì vậy mỗi bàn thắng mở tỷ số có thể tác động lớn đến diễn biến. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ sau bàn thắng đầu tiên sẽ có nhiều cơ hội hơn để định đoạt cục diện.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có lối đá thiên về tấn công và phong độ gần đây khá giống nhau. Philadelphia Union nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thứ hạng, nhưng Toronto FC hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn. Một trận đấu nhiều cơ hội ở cả hai khung thành là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philadelphia Union · 1 thắng3 hòaToronto FC · 1 thắng
23/04/2026
Toronto FC
3 - 3
Philadelphia Union
Hòa
10/08/2025
Philadelphia Union
1 - 1
Toronto FC
Hòa
29/05/2025
Toronto FC
1 - 2
Philadelphia Union
PU
14/07/2024
Toronto FC
2 - 1
Philadelphia Union
TF
30/05/2024
Philadelphia Union
0 - 0
Toronto FC
Hòa
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
BHBHT
33
Trận
13-8-12
T-H-B
62
Ghi (TB 1.9)
51
Thủng lưới
Toronto FC
5 trận gần nhất
BTBTH
33
Trận
9-12-12
T-H-B
51
Ghi (TB 1.5)
63
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC332283+4474THTHT
2Inter Miami3316116+2159THBTT
3New England Revolution3318411+958BTTTT
5Charlotte3315810+1553TTBHB
6Philadelphia Union3313812+1147BHBHT
7FC Cincinnati33121011-646THTTB
11New York City FC3391212+339HTHHB
12Toronto FC3391212-1239BTBTH
13Atlanta United FC339618-1433TBBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Philadelphia Union vs Toronto FC: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 4-1
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