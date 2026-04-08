Trực tiếp Philippines vs Thái Lan: Thái Lan ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Philippines vs Thái Lan: Thái Lan ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể04/08/2026 15:09

Thái Lan đứng đầu với 6 điểm và chiếm ưu thế rõ rệt trong đối đầu, còn Philippines cần cải thiện phong độ khi hai đội gặp nhau ngày 04/08/2026.

Philippines0 - 0Thái LanHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Thái Lan ép sân

    Cầm bóng: Philippines 39 - 61 Thái Lan, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thái Lan ép sân

    Cầm bóng: Philippines 42 - 58 Thái Lan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Gavin Alonzo Muens () nhận thẻ vàng.

  • 13'Thái Lan ép sân

    Cầm bóng: Philippines 37 - 63 Thái Lan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Philippines tiếp đón Thái Lan.

Cập nhật lúc 20:47 04/08/2026

Đội hình chính thức
Philippines
Sơ đồ 4-3-3
Thái Lan
Sơ đồ 4-1-4-1
16
Patrick Deyto
8
Gavin Alonzo Muens
23
Christian Rontini
2
Adrian Ugelvik
21
Daisuke Sato
6
Sandro Reyes
14
Oskari Kekkonen
22
Javier Mariona
17
Cole Mrowka
9
Jarvey Gayoso
11
Kenji Manangan Nishioka
1
Kampol Pathomakkakul
12
Waris Choolthong
2
Nattapong Sayriya
3
Pansa Hemviboon
24
Wanchai Jarunongkran
8
Todsawat Limwanasthian
11
Chawanwit Sealao
5
Seksan Ratree
19
Pokkhao Anan
10
Worachit Kanitsribumphen
18
Jehhanafee Mamah
Dự bị
Philippines
1 Quincy Kammeraad4 Noah Leddel5 Scott Phillip Galang Woods10 John Lucero12 Jaime Domingo Rosquillo13 Martini Rey15 Enrico Mangaoang18 Andres Aldeguer19 Pocholo Bugas
Thái Lan
4 Manuel Bihr6 Sarach Yooyen7 Kakana Khamyok9 Yotsakon Burapha13 Oussama Thiangkham14 Teerasak Poeiphimai16 Adison Promrak17 Picha Autra20 Chatchai Bootprom
Cập nhật đội hình lúc 19:24 04/08/2026
PhilippinesThống kêThái Lan
39%
Kiểm soát bóng
61%
5
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
3
1
Thủ môn cứu thua
1

Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với Philippines tại ASEAN Cup (AFF Championship) với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và 6 điểm, trong khi Philippines đứng hạng 4 với 3 điểm. Sự khác biệt về điểm số cùng xu hướng đối đầu gần đây khiến Thái Lan được đánh giá cao hơn, dù Philippines vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh trên sân New Clark City Athletics Stadium.

Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 04/08/2026. Đây là cuộc so tài mà Philippines cần thể hiện sự ổn định và khả năng kiểm soát những thời điểm khó khăn, còn Thái Lan có thể hướng tới việc duy trì vị thế hiện tại bằng một màn trình diễn chắc chắn.

Thái Lan có lợi thế từ phong độ và vị trí

Phong độ gần nhất của Thái Lan là thắng 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang có trạng thái thi đấu tích cực trước cuộc gặp Philippines. Khi một đội bước vào trận đấu với đà chiến thắng, sự tự tin trong các pha xử lý và khả năng duy trì sức ép thường trở thành yếu tố đáng chú ý.

Bên cạnh đó, Thái Lan đang đứng hạng 1 với 6 điểm. Khoảng cách 3 điểm so với Philippines, đội đứng hạng 4, tạo ra sự khác biệt rõ ràng về điểm số trước trận. Tuy nhiên, những con số này chỉ phản ánh vị trí hiện tại và không đủ để khẳng định chắc chắn diễn biến trên sân.

Philippines cần phản ứng sau trận gần nhất

Philippines có phong độ gần nhất gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được mạch thi đấu ổn định như đối thủ. Vì vậy, khả năng tổ chức lối chơi và duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu sẽ là những yêu cầu quan trọng đối với Philippines.

Với 3 điểm và vị trí hạng 4, Philippines đang đứng sau Thái Lan trên bảng xếp hạng. Đội bóng cần tận dụng tốt những thời điểm có quyền kiểm soát bóng, đồng thời hạn chế các khoảng trống có thể giúp đối thủ phát huy sự tự tin đang có.

Thế đối đầu nghiêng về Thái Lan

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Philippines thắng 1 trận, không có trận hòa nào và Thái Lan thắng 4 trận. Xu hướng này mang lại cho Thái Lan lợi thế đáng kể về tâm lý trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu không thể thay thế cho màn trình diễn ở trận đấu hiện tại. Philippines vẫn có thể phá vỡ xu hướng bất lợi nếu nhập cuộc chủ động, giữ cự ly đội hình hợp lý và không để Thái Lan tạo ra thế trận áp đảo quá sớm.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Thái Lan nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ bằng sự tự tin có được từ vị trí dẫn đầu và chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Điều quan trọng với họ là không đánh mất sự cân bằng khi tìm kiếm lợi thế, bởi Philippines có thể tận dụng những khoảng trống phát sinh trong quá trình đối thủ dâng cao.

Ở chiều ngược lại, Philippines cần ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Một thế trận được tổ chức tốt sẽ giúp đội bóng giảm sức ép từ đối thủ, đồng thời mở ra cơ hội chuyển trạng thái nhanh hơn. Những tình huống cố định và các pha tấn công ở biên cũng có thể trở thành hướng tiếp cận đáng chú ý, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến.

Nhận định trước trận

Thái Lan đang nắm nhiều lợi thế hơn nhờ vị trí hạng 1, 6 điểm, phong độ thắng 2 trận gần nhất và thành tích thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần đây. Philippines có thứ hạng thấp hơn và phong độ thiếu ổn định, nhưng vẫn có thể tạo ra thử thách nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm chuyển đổi.

Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng Philippines chống chịu sức ép và cách Thái Lan xử lý lợi thế tâm lý. Cán cân hiện nghiêng về Thái Lan, song kết quả cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi màn trình diễn cụ thể của hai đội tại New Clark City Athletics Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Philippines · 1 thắng0 hòaThái Lan · 4 thắng
30/12/2024
Thái Lan
2 - 1
Philippines
TL
27/12/2024
Philippines
2 - 1
Thái Lan
PHI
11/10/2024
Thái Lan
3 - 1
Philippines
TL
26/12/2022
Thái Lan
4 - 0
Philippines
TL
14/12/2021
Philippines
1 - 2
Thái Lan
TL
Philippines
5 trận gần nhất
TBH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
5
Thủng lưới
Thái Lan
5 trận gần nhất
TTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 3.5)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Thái Lan2200+76TT
2Malaysia3201+36TTB
3Myanmar2101+23BT
4Philippines210103BT
5Lào3003-120BBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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