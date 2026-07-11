TRỰC TIẾP Trực tiếp Plymouth vs Alvechurch: Trận đấu đang diễn ra Thắng là vô địch: Plymouth và Alvechurch bước vào trận chung kết loại trực tiếp lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Home Park, nơi đội thua bị loại ngay lập tức.

Plymouth 0 - 0 Alvechurch Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Plymouth tiếp đón Alvechurch.

Cập nhật lúc 22:11 07/11/2026

Đội hình chính thức Plymouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV Tom Cleverley Alvechurch Sơ đồ 4-2-3-1 21 James Storer 8 J. Edwards 2 M. Ross 15 A. Mitchell 45 W. Harding 10 X. Amaechi 6 M. Boateng 7 H. White 14 O. Irow 9 W. Evans 27 A. Pepple 1 Rhys Evans 2 Harry Reilly 5 George Forsyth 17 Jessy Bavanganga 3 J. Kelly 14 Callum Sullivan 4 J. Osborne 8 Kasonga Jonathan Ngandu 7 Sam Perry Kieran Wakefield 9 M. Okafor Dự bị Plymouth 19 T. Bakinson 20 M. Baidoo 1 M. Mahoney 11 R. Curtis 22 A. Hartridge 23 B. Ibrahim 18 Owen Oseni 42 Jared Rendle Alvechurch 21 Nicholas Clayton-Phillips 16 Billy Corns Logan Ellis 18 Daniel James Newton 11 T. Obadeyi 23 Johan Rask 10 Ben Stephens Cập nhật đội hình lúc 21:37 07/11/2026

Trận chung kết giữa Plymouth và Alvechurch chỉ có một quy luật: thắng là vô địch. Đội thua sẽ bị loại và không còn cơ hội sửa sai. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại sân vận động Home Park.

Một trận đấu, một danh hiệu

Chung kết loại trực tiếp khác hoàn toàn một vòng đấu thông thường. Không có điểm số để tích lũy hay lượt về để gỡ gạc, nên mỗi pha bóng đều mang sức nặng của cả mùa giải. Với cả hai đội, áp lực lớn nhất là không được mắc sai lầm trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chính vì vậy, phong độ gần đây có thể cho thấy tâm thế của từng đội khi bước vào trận quyết định này.

Plymouth: khởi sắc nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Plymouth thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là một chiến thắng, rồi hai trận thua liên tiếp, và trận thắng ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này.

Bức tranh phong độ của Plymouth vì thế khá thất thường. Họ có khả năng giành chiến thắng, nhưng cũng từng để mất điểm liên tiếp. Đội bóng đã trở lại mạch không thua ở 2 trận gần nhất, một tín hiệu tích cực đúng lúc cần nhất.

Alvechurch: bền bỉ và khó bị đánh bại

Alvechurch mang đến hình ảnh gần như ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa thua trận nào. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau chuỗi hai trận hòa liên tiếp.

Đáng chú ý, số trận hòa khá nhiều cho thấy Alvechurch là đối thủ khó bị hạ gục. Tuy nhiên, ở một trận chung kết loại trực tiếp, việc cầm hòa không đủ để mang về danh hiệu. Họ cần biến sự chắc chắn thành bàn thắng quyết định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai bức tranh phong độ gợi ra một thế cân bằng thú vị. Plymouth có biên độ dao động lớn hơn, trong khi Alvechurch giữ được sự ổn định hơn trong chuỗi không thua. Nếu Alvechurch giữ được kỷ luật và sự chắc chắn như những trận gần đây, Plymouth sẽ phải kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội.

Ngược lại, Plymouth cần một khởi đầu tập trung và hạn chế sai sót cá nhân, bởi những trận thua gần đây cho thấy họ từng để đối thủ tận dụng khoảng trống. Trong một trận đấu mà một bàn thắng có thể quyết định tất cả, các tình huống cố định và khoảnh khắc tập trung cuối trận có thể đóng vai trò lớn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một Plymouth có phần thất thường và một Alvechurch bền bỉ, khó bị đánh bại. Phong độ gần đây hơi nghiêng về Alvechurch ở tiêu chí chưa thua trận nào, nhưng một trận chung kết luôn có logic riêng. Áp lực, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là những yếu tố quyết định đội nào nâng cao chiếc cúp tại Home Park.

Plymouth 5 trận gần nhất H T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Alvechurch 5 trận gần nhất T H H T H 5 Trận 4-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 4 Thủng lưới