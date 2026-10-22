Trực tiếp Plzen vs Levski Sofia: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Plzen vs Levski Sofia: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể22/10/2026 22:13

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 24 với 1 điểm, trong khi Plzen đứng hạng 31 với 0 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Plzen0 - 0Levski SofiaHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Plzen tiếp đón Levski Sofia.

Cập nhật lúc 02:11 23/10/2026

Đội hình chính thức
Plzen
Sơ đồ 4-1-2-1-2 · HLV R. Kováč
Levski Sofia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velázquez
44
F. Wiegele
99
A. Memić
40
S. Dweh
3
D. Vavro
2
T. Pališčák
6
L. Červ
18
T. Ladra
19
C. Souaré
17
P. Hrošovský
25
C. Kabongo
9
D. Višinský
92
S. Vutsov
21
Aldair
50
K. Dimitrov
4
C. Makoun
3
Maicon
8
M. Grujić
19
El Moubarik
22
M. Soula
35
Serginho
17
Everton Bala
7
Reinaldo
Dự bị
Plzen
11 M. Vydra14 Merchas Doski23 B. Faal29 A. Gabriel7 S. Lawal20 Jiří Maxim Panoš36 S. PirgiÄ98 F. Prebsl12 A. Sojka
Levski Sofia
28 S. Stoyanchov31 N. Serafimov11 A. Oko-Flex78 M. Lukov27 David Kusso2 Hevertton Santos20 Álex Centelles9 J. Perea1 O. Vladimirov
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng hạng 24 với 1 điểm, cao hơn Plzen bảy bậc. Plzen đang xếp hạng 31 và chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Doosan Arena.

Levski Sofia giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chưa lớn về điểm số, nhưng đủ để tạo ra hai tâm thế khác nhau. Levski Sofia đã có điểm đầu tiên trong tay và đứng ở nhóm trên. Plzen vẫn trắng điểm và nằm ở phía dưới bảng.

Với Levski Sofia, trận đấu này là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm phía trên. Với Plzen, đây là dịp để có điểm số đầu tiên và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Phong độ: Levski Sofia ổn định hơn

Levski Sofia thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể biết cách giành điểm, kể cả khi không thắng.

Plzen có phong độ chập chờn hơn. Họ thắng 2 trận nhưng thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận mới nhất, nhưng trước đó họ đã thua liên tiếp hai trận. Kết quả xen kẽ thắng thua cho thấy Plzen chưa tạo được sự ổn định cần thiết.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố đáng chú ý nhất là tâm lý. Plzen thi đấu trên sân nhà và cần điểm số, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào có thể khiến họ thiếu kiên nhẫn trong khâu triển khai.

Ngược lại, Levski Sofia có lợi thế từ phong độ khá đều. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt các khoảng trống, họ hoàn toàn có thể mang về điểm số từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Xét trên phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Levski Sofia nhỉnh hơn về tâm thế và sự ổn định. Plzen có lợi thế sân nhà, nhưng chuỗi kết quả thiếu nhất quán khiến họ khó có được sự tự tin trọn vẹn. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co giữa một đội đang bám sát nhóm trên và một đội cần điểm số đầu tiên.

Plzen
5 trận gần nhất
TBTBB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
9
Thủng lưới
Levski Sofia
5 trận gần nhất
THTB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
23Lillestrom2011-11HB
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
301899 Hoffenheim2002-30BB
31Plzen2002-40BB
32Marseille2002-40BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Plzen
P. Adu (Coach's decision)
V. Jemelka (Knee Injury)
J. Paluska (Coach's decision)
M. Tvrdon (Off the roster)
A. Sojka (Health problems)
P. Adu (Coach's decision)
V. Jemelka (Knee Injury)
J. Paluska (Coach's decision)
Levski Sofia
P. Hristov (Off the roster)
O. Kamdem (Off the roster)
R. Kirilov (Knee Injury)
A. Mitkov (Injury)
M. Sangare (Off the roster)
G. Trdin (Injury)
P. Hristov (Off the roster)
O. Kamdem (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Plzen vs Levski Sofia: Trận đấu đang diễn ra
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