TRỰC TIẾP Trực tiếp Plzen vs Union St. Gilloise: Đội hình xuất phát Union St. Gilloise đang duy trì chuỗi toàn thắng ấn tượng và quyết tâm nối dài mạch phong độ thăng hoa trong chuyến hành quân tới sân Doosan Arena của Plzen.

Plzen vs Union St. Gilloise SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Plzen và Union St. Gilloise đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 18/09/2026

Đội hình chính thức Plzen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Kováč Union St. Gilloise Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV D. Hubert 44 F. Wiegele 99 A. Memić 2 T. Pališčák 3 D. Vavro 5 Karel Spáčil 17 P. Hrošovský 36 S. PirgiÄ 12 A. Sojka 19 C. Souaré 9 D. Višinský 80 P. Adu 12 H. Koffi 55 N. Havenaar 29 M. Sylla 80 O. Kričfaluši 27 L. Patris 17 R. Schoofs 28 D. Olaru 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 23 B. Zeneli 38 R. Mofokeng 9 M. Biondic Dự bị Plzen 10 M. Toure 23 B. Faal 18 T. Ladra 30 V. Baier 14 Merchas Doski 29 A. Gabriel 40 S. Dweh 98 F. Prebsl 6 L. Červ Union St. Gilloise 25 I. Hurtevent 20 D. Aquino 13 K. Rodríguez 43 Daniel Tshilanda Kabongo 21 D. De Roeve 4 N. Chibani 18 Kavelashvili 1 V. Chambaere 32 S. Keita Cập nhật đội hình lúc 01:33 18/09/2026

Cuộc so tài giữa Plzen và Union St. Gilloise diễn ra lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Doosan Arena. Đại diện bóng đá Bỉ Union St. Gilloise đang sở hữu chuỗi trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục và hướng tới mục tiêu giữ vững đà hưng phấn này khi bước vào chuyến làm khách được dự báo có nhiều thách thức.

Khát khao nối dài chuỗi thắng của Union St. Gilloise

Đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn nhờ mạch chiến thắng kéo dài ở những lần ra sân vừa qua. Lối chơi hiệu quả cùng tinh thần thi đấu hưng phấn là cơ sở để đại diện bóng đá Bỉ tiếp tục đặt mục tiêu giành kết quả khả quan nhằm duy trì mạch thăng hoa.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Union St. Gilloise đang đứng ở vị trí thứ 28 với 0 điểm. Một màn trình diễn tích cực tại Doosan Arena sẽ là cú hích lớn để đội bóng tiếp tục củng cố sự hưng phấn trong giai đoạn này.

Plzen nỗ lực tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Về phía đội chủ nhà, Plzen đang trải qua giai đoạn thi đấu với kết quả đan xen. Trong hai trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 1 trận thắng và để thua 1 trận, trong đó thất bại diễn ra ở lần ra sân gần nhất. Sự thiếu ổn định này buộc đại diện CH Séc phải có những điều chỉnh kỹ lưỡng.

Hiện Plzen đang đứng ở vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng với 0 điểm, ngay sát phía sau Union St. Gilloise. Điểm tựa sân vận động Doosan Arena cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là động lực quan trọng để Plzen nỗ lực ngăn chặn sự thăng hoa của đối thủ.

Cục diện giằng co tại Doosan Arena

Xét về tương quan phong độ, Union St. Gilloise rõ ràng có lợi thế về mặt tâm lý khi liên tục giành chiến thắng trong thời gian qua. Sự hưng phấn ở từng tuyến giúp đại diện Bỉ sẵn sàng triển khai lối chơi chủ động dù phải thi đấu xa nhà.

Ngược lại, Plzen nắm giữ ưu thế địa lợi và cần một kết quả thuận lợi để lấy lại nhịp độ sau trận thua gần nhất. Với sự quyết tâm từ cả hai phía, trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và phụ thuộc lớn vào khả năng tận dụng thời cơ của mỗi bên.

Plzen 5 trận gần nhất B H T H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 4 Thủng lưới Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … 27 Torreense 0 0 0 0 0 0 28 Union St. Gilloise 0 0 0 0 0 0 29 Plzen 0 0 0 0 0 0 T B 30 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B T T H T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Plzen ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Surgery) ✚ K. Spacil (Ankle Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) ✚ M. Vydra (Knee Injury) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Surgery) ✚ K. Spacil (Ankle Injury) Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ N. Chibani (Off the roster) ✚ R. Florucz (Red Card) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ R. Sykes (Shoulder Injury) ✚ K. Van De Perre (Red Card) ✚ A. Zorgane (Red Card)