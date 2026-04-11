Trực tiếp Pohang Steelers vs Gamba Osaka: Pohang Steelers gỡ hòa 3-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pohang Steelers vs Gamba Osaka: Pohang Steelers gỡ hòa 3-3

Văn Thể04/11/2026 12:14

Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 7 điểm, trước Pohang Steelers đang ở hạng 15. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026.

Pohang Steelers3 - 3Gamba OsakaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Pohang Steelers 3 - 3 Gamba Osaka.

  • 89'BÀN THẮNG! Pohang Steelers (3-3)

    Phút 89': Kim Gwang-Won (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Cho Sang-Hyeok). Tỷ số: 3 - 3.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Pohang Steelers): Kim Gwang-Won vào sân thay Jin Si-woo.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pohang Steelers 43% - 57% Gamba Osaka, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 15, cứu thua 0 - 4.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Gamba Osaka): Shuto Abe vào sân thay Juanpe Jiménez.

  • 79'BÀN THẮNG! Gamba Osaka (2-3)

    Phút 79': Koshiro Sumi (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Ryoya Yamashita). Tỷ số: 2 - 3.

  • 77'BÀN THẮNG! Pohang Steelers (2-2)

    Phút 77': Jorge Luiz Barbosa Teixeira (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Kim Dong-Jin). Tỷ số: 2 - 2.

  • 75'Gamba Osaka ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 39% - 61% Gamba Osaka, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 0 - 3.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Gamba Osaka): Ryoya Yamashita vào sân thay Eli Adams.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Gamba Osaka): Issam Jebali vào sân thay Shu Kurata.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Pohang Steelers): Jorge Luiz Barbosa Teixeira vào sân thay Jakob Tranziska.

  • 69'BÀN THẮNG! Gamba Osaka (1-2)

    Phút 69': Eli Adams (Gamba Osaka) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 63'Gamba Osaka ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 38% - 62% Gamba Osaka, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 0 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Pohang Steelers): Ki Sung-Yueng vào sân thay Kento Nishiya.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Gamba Osaka): Koshiro Sumi vào sân thay Tsuyoshi Ogashiwa.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Gamba Osaka): Takeru Kishimoto vào sân thay Soya Fujiwara.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Park Chan-yong (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'BÀN THẮNG! Pohang Steelers (1-1)

    Phút 55': Wanderson Oliveira (Pohang Steelers) lập công (kiến tạo: Kim Dong-Jin). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Soya Fujiwara (Gamba Osaka) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Gamba Osaka ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 37% - 63% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Pohang Steelers): Cho Sang-Hyeok vào sân thay Jung Han-Min.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Pohang Steelers): Wanderson Oliveira vào sân thay An Jae-Joon.

  • 37'Gamba Osaka ép sân

    Cầm bóng: Pohang Steelers 38% - 62% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Gamba Osaka (0-1)

    Phút 34': Ryotaro Meshino (Gamba Osaka) lập công (kiến tạo: Soya Fujiwara). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pohang Steelers 46% - 54% Gamba Osaka, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pohang Steelers 53% - 47% Gamba Osaka, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pohang Steelers tiếp đón Gamba Osaka.

Cập nhật lúc 18:47 04/11/2026

Đội hình chính thức
Pohang Steelers
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Seong-jae Kim
Gamba Osaka
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin
21
Hwang In-Jae
4
Jeon Min-Gwang
20
Park Chan-Yong
5
Jin Si-woo
3
Ye-Sung Kim
8
Kim Seung-Ho
37
Jung Han-Min
31
K. Nishiya
16
Kim Dong-Jin
9
An Jae-Jun
10
J. Tranziska
22
J. Ichimori
28
S. Fujiwara
19
Ginjiro Ikegaya
2
S. Fukuoka
47
S. Nakano
78
Juanpe
16
T. Suzuki
20
E. Adams
10
S. Kurata
8
R. Meshino
24
T. Ogashiwa
Dự bị
Pohang Steelers
14 Lee Chang-Woo40 Ki Sung-Yueng77 Wanderson17 Shin Kwang-Hoon18 Cho Sang-Hyeok22 K. Gwang-won12 Hwang Jae-Hwan25 Jorge Luiz33 Jo Sung-Wook
Gamba Osaka
31 Zhang Ao lin35 T. Tono39 K. Sumi37 N. Nakatsumi15 T. Kishimoto11 I. Jebali1 Higashiguchi21 R. Hatsuse13 S. Abe
Cập nhật đội hình lúc 16:32 04/11/2026
Pohang SteelersThống kêGamba Osaka
43%
Kiểm soát bóng
57%
9
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
3
1
Phạt góc
4
5
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
4

Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu và chuyến làm khách trước Pohang Steelers là dịp để đội bóng này củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hiện Gamba Osaka đứng hạng 3 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Pohang Steelers đứng hạng 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 04/11/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Gamba Osaka giữ lợi thế ở bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng đang nghiêng về đội khách. Gamba Osaka có 7 điểm và nằm ở vị trí thứ 3, tức vẫn bám sát nhóm đầu bảng. Ngược lại, Pohang Steelers đang ở hạng 15 với 0 điểm, một xuất phát rất khó khăn.

Với đội khách, đây là cơ hội để tiếp tục tích lũy điểm và duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên. Với chủ nhà, trận đấu là cơ hội để kéo mình ra khỏi nhóm cuối bảng ngay trên sân nhà.

Phong độ: cả hai cùng khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers chưa thắng trận nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi trận này cho thấy chủ nhà chưa tìm được đường đến chiến thắng, dù không dễ bị đánh bại hoàn toàn.

Gamba Osaka có phong độ ổn định hơn về mặt kết quả. Họ thắng 1 trận và hòa 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời hòa ở cả 3 trận mới nhất. Điều đáng chú ý là đội khách chưa nếm thất bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa chuyển hóa được nhiều trận hòa thành chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, hai đội chưa phân thắng bại rõ ràng: 1 trận hòa và 1 trận Gamba Osaka thắng, Pohang Steelers chưa thắng trận nào. Con số này nghiêng nhẹ về đội khách, dù mẫu so sánh còn nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang hòa nhiều, nên khả năng nằm ở việc đội nào kiên nhẫn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Gamba Osaka có lợi thế tâm lý nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. Pohang Steelers chơi trên sân nhà, cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi trận chưa thắng.

Nhìn chung, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, số điểm và phong độ. Tuy vậy, thành tích hòa liên tiếp của đội khách cho thấy họ vẫn cần sự sắc bén hơn ở khâu dứt điểm nếu muốn bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Pohang Steelers · 0 thắng1 hòaGamba Osaka · 1 thắng
19/02/2026
Vòng 1/8
Gamba Osaka
2 - 1
Pohang Steelers
GO
12/02/2026
Vòng 1/8
Pohang Steelers
1 - 1
Gamba Osaka
Hòa
Pohang Steelers
5 trận gần nhất
HBHHB
3
Trận
0-0-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
8
Thủng lưới
Gamba Osaka
5 trận gần nhất
HHHTH
4
Trận
3-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vissel Kobe4400+512TTTT
2Kashima3300+109TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
4Kashiwa Reysol4211+57THTB
14Ratchaburi4013-41BHBB
15Pohang Steelers3003-70BBB
16Newcastle Jets4004-130BBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Pohang Steelers vs Gamba Osaka: Pohang Steelers gỡ hòa 3-3
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