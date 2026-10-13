TRỰC TIẾP Trực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Johor Darul Takzim FC 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 17h00 ngày 13/10/2026 tại Pohang Steel Yard.

Pohang Steelers 0 - 0 Johor Darul Takzim FC Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pohang Steelers 48% - 52% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

12' Pohang Steelers ép sân Cầm bóng: Pohang Steelers 58% - 42% Johor Darul Takzim FC, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.

10' Thẻ vàng Phút 10': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Pohang Steelers tiếp đón Johor Darul Takzim FC.

Cập nhật lúc 17:35 13/10/2026

Đội hình chính thức Pohang Steelers Sơ đồ 3-4-3 · HLV Tae-ha Park Johor Darul Takzim FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xisco Muñoz 29 Hong Seong-Min 20 Park Chan-Yong 77 Wanderson 4 Jeon Min-Gwang 13 Kang Min-Jun 31 K. Nishiya 16 Kim Dong-Jin 40 Ki Sung-Yueng 11 Juninho Rocha 10 J. Tranziska 25 Jorge Luiz 16 Ahmad Syihan Hazmi 29 Carlos Akapo 5 Cristián Glauder 81 K. Medina 33 J. Silva 21 D. Petrovič 28 Nacho Méndez 10 Arif Aiman Hanapi 24 Óscar Arribas 95 Marcos Guilherme 7 S. Zahedi Dự bị Pohang Steelers 18 Cho Sang-Hyeok 9 An Jae-Jun 21 Hwang In-Jae 12 Hwang Jae-Hwan 5 Jin Si-woo 37 Jung Han-Min 36 H. Kim 8 Kim Seung-Ho 3 Ye-Sung Kim Johor Darul Takzim FC 58 Andoni Zubiaurre 19 Stoichkov 77 Matías Nahuel 11 Jairo 30 Natxo Insa 4 Afiq Fazail 20 Dani Bolt 44 M. Cuesta 9 Bérgson Cập nhật đội hình lúc 16:32 13/10/2026

Pohang Steelers Thống kê Johor Darul Takzim FC 48% Kiểm soát bóng 52% 1 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Johor Darul Takzim FC là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Pohang Steelers xếp hạng 14 với 0 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 13/10/2026 trên sân Pohang Steel Yard.

Khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng

Johor Darul Takzim FC đang xếp hạng 9 với 1 điểm, cao hơn Pohang Steelers 5 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tốt trên sân nhà có thể giúp Pohang Steelers xích lại gần đối thủ.

Chính khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu. Đội nào giành được lợi thế sẽ có thêm động lực cho những vòng đấu tiếp theo.

Phong độ: Pohang Steelers chưa ổn định, Johor Darul Takzim FC đang hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại. Đây là điểm cần khắc phục khi họ bước vào cuộc đối đầu với đối thủ đang có phong độ tốt.

Ngược lại, Johor Darul Takzim FC thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không thua trận nào. Chuỗi trận ổn định này giúp đội khách đến Pohang với tâm lý thoải mái. Họ cũng nhiều khả năng giữ được sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Pohang Steelers

Dù phong độ gần đây kém hơn, Pohang Steelers lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này cho thấy Pohang Steelers từng tìm được cách đối phó với Johor Darul Takzim FC.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Pohang Steelers là chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc thi đấu trên sân nhà, cùng thế đối đầu thuận lợi, là chỗ dựa để đội tìm lại cảm giác chiến thắng.

Về phía Johor Darul Takzim FC, chuỗi bốn trận thắng là nền tảng đáng chú ý. Nếu duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một bên có lịch sử gặp nhau thuận lợi và một bên đang có phong độ tốt hơn. Khoảng cách 1 điểm khiến mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng. Pohang Steelers cần tận dụng sân nhà để bám sát nhóm đầu, trong khi Johor Darul Takzim FC muốn củng cố vị trí nhờ mạch trận tích cực.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Pohang Steelers · 2 thắng 0 hòa Johor Darul Takzim FC · 1 thắng Johor Darul Takzim FC 5 - 2 Pohang Steelers JDT Johor Darul Takzim FC 0 - 2 Pohang Steelers PS Pohang Steelers 4 - 1 Johor Darul Takzim FC PS

Pohang Steelers 5 trận gần nhất B T B H H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Johor Darul Takzim FC 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Buriram United 1 0 1 0 0 1 H 9 Johor Darul Takzim FC 1 0 1 0 0 1 H 10 Kashiwa Reysol 1 0 0 1 -1 0 B … 13 Ratchaburi 1 0 0 1 -2 0 B 14 Pohang Steelers 1 0 0 1 -2 0 B 15 Công an Hà Nội 1 0 0 1 -3 0 B T …