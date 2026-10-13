Trực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

TRỰC TIẾPTrực tiếp Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Johor Darul Takzim FC 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 17h00 ngày 13/10/2026 tại Pohang Steel Yard.
- 35'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Pohang Steelers 48% - 52% Johor Darul Takzim FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 12'Pohang Steelers ép sân
Cầm bóng: Pohang Steelers 58% - 42% Johor Darul Takzim FC, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4.
- 10'Thẻ vàng
Phút 10': Shahab Zahedi (Johor Darul Takzim FC) nhận thẻ vàng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Pohang Steelers tiếp đón Johor Darul Takzim FC.
Cập nhật lúc 17:35 13/10/2026
Pohang Steelers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Johor Darul Takzim FC là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Pohang Steelers xếp hạng 14 với 0 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 13/10/2026 trên sân Pohang Steel Yard.
Khoảng cách chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng
Johor Darul Takzim FC đang xếp hạng 9 với 1 điểm, cao hơn Pohang Steelers 5 bậc. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tốt trên sân nhà có thể giúp Pohang Steelers xích lại gần đối thủ.
Chính khoảng cách mong manh này khiến trận đấu trở thành điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu. Đội nào giành được lợi thế sẽ có thêm động lực cho những vòng đấu tiếp theo.
Phong độ: Pohang Steelers chưa ổn định, Johor Darul Takzim FC đang hưng phấn
Trong 5 trận gần nhất, Pohang Steelers thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội là một thất bại. Đây là điểm cần khắc phục khi họ bước vào cuộc đối đầu với đối thủ đang có phong độ tốt.
Ngược lại, Johor Darul Takzim FC thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, không thua trận nào. Chuỗi trận ổn định này giúp đội khách đến Pohang với tâm lý thoải mái. Họ cũng nhiều khả năng giữ được sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.
Thế đối đầu nghiêng về Pohang Steelers
Dù phong độ gần đây kém hơn, Pohang Steelers lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận. Thành tích này cho thấy Pohang Steelers từng tìm được cách đối phó với Johor Darul Takzim FC.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất của Pohang Steelers là chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định, với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc thi đấu trên sân nhà, cùng thế đối đầu thuận lợi, là chỗ dựa để đội tìm lại cảm giác chiến thắng.
Về phía Johor Darul Takzim FC, chuỗi bốn trận thắng là nền tảng đáng chú ý. Nếu duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu giữa một bên có lịch sử gặp nhau thuận lợi và một bên đang có phong độ tốt hơn. Khoảng cách 1 điểm khiến mọi kết quả đều có thể làm thay đổi bức tranh trên bảng xếp hạng. Pohang Steelers cần tận dụng sân nhà để bám sát nhóm đầu, trong khi Johor Darul Takzim FC muốn củng cố vị trí nhờ mạch trận tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)