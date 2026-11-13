TRỰC TIẾP Trực tiếp Poland U21 vs Norway U21: Poland U21 mở tỷ số Poland U21 đang duy trì phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi Norway U21 chưa tìm được mạch kết quả ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 13/11/2026.

Poland U21 1 - 0 Norway U21 Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Poland U21 1 - 0 Norway U21.

43' BÀN THẮNG! Poland U21 (1-0) Phút 43': (Poland U21) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Poland U21 tiếp đón Norway U21.

Cập nhật lúc 00:16 14/11/2026

Poland U21 đang duy trì phong độ cao và đó là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà trước cuộc tiếp đón Norway U21 lúc 23h30 ngày 13/11/2026. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, một tỷ lệ cho thấy sự ổn định đáng kể ở cấp độ U21.

Poland U21: mạch thắng chỉ bị cắt ở trận gần nhất

Trong 5 trận gần đây, Poland U21 thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp được xây dựng trước khi đội nếm thất bại ở lần ra sân gần nhất.

Một trận thua không đủ để phủ nhận nền tảng mà đội đã tạo dựng. Quan trọng hơn, đây là tập thể đã quen với cảm giác chiến thắng. Điều đó thường giúp cầu thủ trẻ thi đấu tự tin và giữ được sự chủ động.

Tuy nhiên, thất bại gần nhất cũng đặt ra một câu hỏi: Poland U21 phản ứng thế nào để không làm gián đoạn mạch phong độ vừa có? Trận đấu này là cơ hội để họ trả lời.

Norway U21: kết quả thiếu nhất quán

Norway U21 bước vào trận với bức tranh phong độ kém sáng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Điểm tích cực là Norway U21 vừa cầm hòa ở trận gần nhất, nên họ không phải mang theo cảm giác thất bại vào trận này. Bên cạnh đó, hai trận thua nằm ở nhóm các trận cũ hơn, cho thấy đội đã phần nào dừng đà đi xuống.

Dù vậy, việc chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân phản ánh một tập thể còn gặp khó khăn trong việc chuyển lợi thế thành chiến thắng. Nếu không sớm cải thiện khả năng kết thúc trận đấu, Norway U21 sẽ khó tạo sức ép lên chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên thắng 4 trong 5 trận, bên còn lại chỉ thắng 1 và hòa 2. Khoảng cách này cho thấy Poland U21 đang có tinh thần tốt hơn và nhiều trải nghiệm chiến thắng hơn.

Ngược lại, Norway U21 có thể tìm thấy động lực từ việc không thua ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt, đội khách hoàn toàn có thể làm chủ nhà gặp khó khăn.

Nhận định

Xét về phong độ, Poland U21 được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả tích cực và sự ổn định trong thời gian gần đây. Họ có nhiều lý do để tin vào khả năng giành kết quả tốt.

Dù vậy, trận thua gần nhất là lời nhắc rằng sự chủ quan có thể phải trả giá. Norway U21 chưa có mạch kết quả đẹp nhưng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Một trận đấu cạnh tranh, trong đó Poland U21 nắm lợi thế tinh thần, là kịch bản hợp lý nhất.

Poland U21 5 trận gần nhất B T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Norway U21 5 trận gần nhất H T H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới