TRỰC TIẾP Trực tiếp Polessya vs FC Copenhagen: Polessya gỡ hòa 3-3 Polessya gặp FC Copenhagen tại UEFA Europa Conference League; lần đối đầu gần nhất nghiêng về Polessya, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận về thế trận

Polessya 3 - 3 FC Copenhagen Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Polessya 3 - 3 FC Copenhagen.

90+4' Thay người Phút 90+4' (FC Copenhagen): M. Nasnas vào sân thay Y. Moukoko.

88' BÀN THẮNG! Polessya (3-3) Phút 88': O. Filippov (Polessya) lập công (kiến tạo: V. Veleten). Tỷ số: 3 - 3.

83' BÀN THẮNG! FC Copenhagen (2-3) Phút 83': M. Madsen (FC Copenhagen) lập công (kiến tạo: A. Cornelius). Tỷ số: 2 - 3.

82' Polessya ép sân Cầm bóng: Polessya 47% - 53% FC Copenhagen, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Polessya): M. Gayduchyk vào sân thay I. Krasnopir.

80' Thay người Phút 80' (Polessya): L. Emerllahu vào sân thay O. Andriyevski.

80' Thay người Phút 80' (FC Copenhagen): A. Cornelius vào sân thay Robert.

74' Thẻ vàng Phút 74': B. Tomandzoto (Polessya) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Polessya 45% - 55% FC Copenhagen, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 3.

70' Thay người Phút 70' (Polessya): O. Filippov vào sân thay O. Fedor.

70' Thay người Phút 70' (Polessya): V. Veleten vào sân thay Leandro Andrade.

70' Thay người Phút 70' (Polessya): M. Bragaru vào sân thay O. Nazarenko.

67' Thẻ vàng Phút 67': W. Clem (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Holding).

65' Thay người Phút 65' (FC Copenhagen): A. Kral vào sân thay M. Garananga.

59' Thẻ vàng Phút 59': O. Fedor (Polessya) nhận thẻ vàng (Tripping).

58' FC Copenhagen ép sân Cầm bóng: Polessya 41% - 59% FC Copenhagen, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 3.

55' BÀN THẮNG! FC Copenhagen (2-2) Phút 55': Robert (FC Copenhagen) lập công (kiến tạo: M. Elyounoussi). Tỷ số: 2 - 2.

46' Polessya ép sân Cầm bóng: Polessya 43% - 57% FC Copenhagen, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 3.

46' Thay người Phút 46' (FC Copenhagen): G. Vianney Ndjee vào sân thay M. Nyassi.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

42' Thẻ vàng Phút 42': J. Suzuki (FC Copenhagen) nhận thẻ vàng (Holding).

36' BÀN THẮNG! Polessya (2-1) Phút 36': O. Fedor (Polessya) lập công (kiến tạo: O. Andriyevski). Tỷ số: 2 - 1.

6' BÀN THẮNG! Polessya (1-1) Phút 6': I. Krasnopir (Polessya) lập công (kiến tạo: O. Nazarenko). Tỷ số: 1 - 1.

4' BÀN THẮNG! FC Copenhagen (0-1) Phút 4': Robert (FC Copenhagen) lập công (kiến tạo: M. Madsen). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Polessya tiếp đón FC Copenhagen.

Cập nhật lúc 02:56 24/07/2026

Polessya Thống kê FC Copenhagen 47% Kiểm soát bóng 53% 17 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 3

Polessya sẽ đối đầu FC Copenhagen tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại Košická futbalová aréna. Điểm nhấn đáng chú ý trước trận là ưu thế của Polessya trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, khi họ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, tình hình lực lượng hay đội hình dự kiến. Vì vậy, nhận định trước trận cần tập trung vào xu hướng đối đầu đã được xác lập, đồng thời tránh đưa ra kết luận vượt quá thông tin thực tế.

Polessya có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu 1 lần gần nhất. Polessya thắng trận đó, trong khi FC Copenhagen không giành chiến thắng và hai đội không hòa. Đây là cơ sở tham khảo duy nhất về tương quan trực tiếp giữa hai bên trước cuộc tái đấu tại Košická futbalová aréna.

Lợi thế này có thể giúp Polessya bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, còn FC Copenhagen có thêm động lực để thay đổi xu hướng đối đầu. Dù vậy, một lần chạm trán không đủ để khẳng định cán cân hiện tại, đặc biệt khi chưa có thông tin về phong độ hoặc những thay đổi trong đội hình của hai đội.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Thông tin được cung cấp không nêu thành tích của Polessya và FC Copenhagen trong những trận gần đây. Vì thế, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn, cũng như chưa thể đánh giá khả năng ghi bàn, phòng ngự hoặc duy trì thế trận của mỗi bên.

Bên cạnh đó, dữ liệu không đề cập cầu thủ vắng mặt, chấn thương hay đội hình dự kiến. Những yếu tố này thường có ảnh hưởng trực tiếp đến cách triển khai trận đấu, nhưng việc bổ sung thông tin ngoài dữ liệu sẽ không bảo đảm độ chính xác.

Thế trận phụ thuộc vào cách hai đội xử lý lợi thế tâm lý

Với Polessya, nhiệm vụ quan trọng là tận dụng lợi thế từ lần thắng trước mà không để kết quả đó tạo ra tâm lý chủ quan. Khả năng duy trì sự tập trung và kiểm soát các thời điểm then chốt sẽ có ý nghĩa lớn, dù chưa có cơ sở để xác định cụ thể sơ đồ hay cách tiếp cận của đội.

Trong khi đó, FC Copenhagen cần hướng tới một màn trình diễn đủ chặt chẽ để tránh lặp lại kết quả bất lợi trước đây. Tuy nhiên, do không có dữ liệu về chiến thuật, đội hình và phong độ hiện tại, chưa thể khẳng định đội khách sẽ lựa chọn cách chơi thiên về kiểm soát, phòng ngự hay gây sức ép cao.

Nhận định trước trận

Polessya nắm lợi thế tham khảo từ lịch sử đối đầu khi từng đánh bại FC Copenhagen trong lần gặp gần nhất. Dù vậy, khoảng thông tin còn thiếu khiến mọi đánh giá về ưu thế toàn diện, lực lượng và diễn biến trận đấu cần được nhìn nhận thận trọng.

Cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League vì thế có thể được chờ đợi ở khả năng Polessya bảo vệ lợi thế tâm lý, trong khi FC Copenhagen tìm cách tạo ra một xu hướng khác. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hay kết quả chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Polessya · 1 thắng 0 hòa FC Copenhagen · 0 thắng Polessya 2 - 1 FC Copenhagen POL

Polessya 5 trận gần nhất T B B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Copenhagen 5 trận gần nhất B T T H T