TRỰC TIẾP Trực tiếp Port FC vs Beijing Guoan: Beijing Guoan mất người Beijing Guoan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 7 điểm. Họ làm khách của Port FC, đội đứng hạng 15, lúc 19h15 ngày 03/11/2026.

Port FC 3 - 4 Beijing Guoan Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Port FC 3 - 4 Beijing Guoan.

77' Port FC ép sân Cầm bóng: Port FC 44% - 56% Beijing Guoan, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 7.

71' Thay người Phút 71' (Port FC): Lucas Tocantins vào sân thay Seksan Ratree.

71' Thay người Phút 71' (Port FC): Teerasak Poeiphimai vào sân thay Worachit Kanitsribumphen.

65' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Port FC 40% - 60% Beijing Guoan, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

65' Thay người Phút 65' (Port FC): Suphanan Bureerat vào sân thay Peerawat Akkratum.

65' Thay người Phút 65' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Sittha Boonlha.

63' Thay người Phút 63' (Beijing Guoan): Sai Erjini'ao vào sân thay Jeremy Dudziak.

63' Thay người Phút 63' (Beijing Guoan): Yue Tze-Nam vào sân thay Zhang Xizhe.

63' Thay người Phút 63' (Beijing Guoan): Zhang Yuning vào sân thay Chadrac Akolo.

58' Thẻ đỏ Phút 58': Guilherme Ramos (Beijing Guoan) nhận thẻ đỏ.

54' VAR Phút 54': Card upgrade confirmed — Guilherme Ramos (Beijing Guoan).

53' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Port FC 34% - 66% Beijing Guoan, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 4.

45' Thẻ vàng Phút 45': Bai Yang (Beijing Guoan) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Peeradol Chamrasamee vào sân thay Noboru Shimura.

45' Thay người Phút 45' (Beijing Guoan): Deng Jiefu vào sân thay Bai Yang.

41' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-4) Phút 41': Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

40' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Port FC 32% - 68% Beijing Guoan, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (3-3) Phút 37': Noboru Shimura (Port FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 3.

29' BÀN THẮNG! Port FC (3-2) Phút 29': Bordin Phala (Port FC) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

27' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Port FC 30% - 70% Beijing Guoan, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (2-2) Phút 23': Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira (Beijing Guoan) lập công (kiến tạo: Zhang Xizhe). Tỷ số: 2 - 2.

19' BÀN THẮNG! Port FC (2-1) Phút 19': Jude Soonsup-Bell (Port FC) lập công (kiến tạo: Chaiyaphon Otton). Tỷ số: 2 - 1.

16' BÀN THẮNG! Port FC (1-1) Phút 16': Jude Soonsup-Bell (Port FC) lập công (kiến tạo: Bordin Phala). Tỷ số: 1 - 1.

14' Beijing Guoan ép sân Cầm bóng: Port FC 32% - 68% Beijing Guoan, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! Beijing Guoan (0-1) Phút 5': Chadrac Akolo (Beijing Guoan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Port FC tiếp đón Beijing Guoan.

Cập nhật lúc 20:51 03/11/2026

Đội hình chính thức Port FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic Beijing Guoan Sơ đồ 4-4-2 · HLV N. Montgomery 93 Falkesgaard 36 P. Akkratum 28 Sviatchenko 20 Marcel Scalese 25 C. Otton 17 S. Ratree 33 N. Shimura 22 Kanitsribumphen 47 S. Boonlha 18 Jude Jacob Soonsup-Bell 10 B. Phala 34 Hou Sen 27 Wang Gang 25 U. Spajić 5 Guilherme Ramos 26 Bai Yang 28 J. Dudziak 8 A. Konte 23 Dawhan 10 Zhang Xizhe 20 B. Nkololo 77 C. Akolo Dự bị Port FC 15 M. Bihr 24 J. Kaewprom 1 S. Yos 19 Rui Costa 5 Chamrasamee 27 Lucas Tocantins 4 S. Bureerat 11 Bruno 9 Ruan Ribeiro Beijing Guoan 47 Jiefu Deng 30 Fan Shuangjie 31 Liu Shaoziyang 21 Yue Tze Nam 24 Abduhamit Abdugheni 11 Lin Liangming 7 Serginho 9 Zhang Yuning 37 Cao Yongjing Cập nhật đội hình lúc 18:47 03/11/2026

Port FC Thống kê Beijing Guoan 44% Kiểm soát bóng 56% 13 Dứt điểm 6 10 Trúng đích 3 4 Phạt góc 0 8 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 7

Beijing Guoan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 7 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng Trung Quốc sẽ gặp Port FC trên sân True BG Stadium lúc 19h15 ngày 03/11/2026, trong một trận đấu mà hai đội đang đứng ở hai đầu khác nhau của bảng điểm.

Beijing Guoan giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Hạng 5 cùng 7 điểm là vị trí cho thấy Beijing Guoan đang đi đúng hướng trong cuộc đua tốp đầu. Phong độ gần đây của đội khách củng cố thêm nhận định này: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận và hòa 1 trận, không để thua trận nào.

Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất của họ, còn 4 trận thắng nằm ở những lượt đấu trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy Beijing Guoan duy trì được sự ổn định, một yếu tố quan trọng với đội muốn giữ chỗ ở nhóm trên.

Port FC cần tìm điểm số đầu tiên

Ở chiều ngược lại, Port FC đang xếp hạng 15 và chưa có điểm nào. Khoảng cách 7 điểm giữa hai đội phản ánh rõ vị thế của họ ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hoàn toàn mờ nhạt. Trong 5 trận gần nhất, Port FC thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Trận đấu với Beijing Guoan vì thế là cơ hội để đội bóng này tìm lại cảm giác chiến thắng và cải thiện hình ảnh trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến những tín hiệu trái chiều. Beijing Guoan có thứ hạng cao hơn và chuỗi trận không thua, trong khi Port FC có lợi thế sân nhà cùng nhu cầu cấp thiết là giành điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Với đội khách, thử thách nằm ở việc giữ vững sự ổn định khi phải làm khách và đối mặt với một đối thủ cần điểm. Với đội chủ nhà, bài toán là biến phong độ khá ở những trận gần đây thành kết quả cụ thể trên bảng điểm.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Beijing Guoan được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng này đang ở nhóm bám sát suất dự cúp châu lục và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Port FC có động lực lớn và lợi thế sân nhà, nên trận đấu vẫn hứa hẹn nhiều giằng co ngay từ những phút đầu.

Port FC 5 trận gần nhất B T T T B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 10 Thủng lưới Beijing Guoan 5 trận gần nhất H T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T 4 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 5 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T 6 Kyoto Sanga 3 2 0 1 +3 6 T T B … 14 Pohang Steelers 3 0 0 3 -7 0 B B B 15 Port FC 3 0 0 3 -8 0 B B B 16 Newcastle Jets 3 0 0 3 -11 0 B B B