TRỰC TIẾP Trực tiếp Port Vale vs Scunthorpe: Đội hình xuất phát Thắng là lên ngôi vô địch: Port Vale và Scunthorpe bước vào trận chung kết lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Vale Park, nơi không còn đường lùi cho bất kỳ bên nào.

Port Vale vs Scunthorpe SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Port Vale và Scunthorpe đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 07/11/2026

Đội hình chính thức Port Vale Sơ đồ 3-5-2 · HLV J. Brady Scunthorpe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jacob Butterfield 20 M. Maroši 25 C. Humphreys 4 J. Moon 5 C. Hall 6 Lawrence-Gabriel 38 R. Walters 7 G. Byers 33 G. Hall 3 J. Headley 11 O. Hernández 24 K. Figueroa 1 L. Jones 2 Oliver Rose 4 Seri Jéan Leroy-Belehouan 5 W. Evans 33 T. Denton 21 J. Starbuck 17 D. Batty 14 P. Jones 8 A. Beestin 10 L. Brennan 9 James Norwood Dự bị Port Vale 36 M. Watters 27 M. Asamoah 42 Charlie Bussel 15 L. Gordon 2 K. John 14 O. Lynch 12 A. McGowan 22 L. Montsma 1 J. Smith Scunthorpe 19 J. Richards 12 H. Parker 7 D. Howe 31 J. Gale 15 S. Ashbee 25 M. Campbell 30 R. Clayton 24 H Shipstone 16 Sellars-Fleming Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Đây là trận chung kết, và chỉ có một kết cục chung cuộc: đội thắng đăng quang, đội thua trắng tay. Port Vale và Scunthorpe gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Vale Park, trong một trận đấu không có chỗ cho sự dè dặt.

Chung kết loại trực tiếp, không có cơ hội sửa sai

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán đều trở nên đơn giản. Thắng là đi tiếp và nâng cúp, thua là bị loại. Không còn bảng điểm hay những vòng đấu sau để bù đắp sai lầm.

Áp lực đó thường bóp nghẹt đội bóng thiếu bản lĩnh và tôn vinh đội biết giữ nhịp trận đấu. Vì thế, phong độ gần đây và khả năng giữ bình tĩnh của hai bên sẽ có sức nặng lớn hơn bất kỳ bàn thắng đơn lẻ nào.

Port Vale mang theo đà hưng phấn

Port Vale đến trận chung kết với phong độ khá tích cực: thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận vừa qua, nên tinh thần đang đi lên đúng lúc cần nhất.

Bên cạnh đó, việc thi đấu tại Vale Park là lợi thế đáng kể về mặt tâm lý. Tuy nhiên, một trận chung kết luôn có thể phá vỡ mọi lợi thế sân nhà nếu đội bóng để bàn thua đến sớm.

Scunthorpe tìm lại niềm tin từ cú hòa gần nhất

Bức tranh phong độ của Scunthorpe kém sáng hơn: 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận hòa gần nhất giúp đội khách chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó, dù đây vẫn chưa phải một chuỗi kết quả khiến đối thủ phải e ngại.

Ngược lại, chính vị thế dưới cơ có thể trở thành vũ khí tinh thần. Khi phong độ không còn là thước đo, một đội bóng ít chịu kỳ vọng đôi khi lại chơi thoải mái hơn trong những phút then chốt.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Port Vale

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Port Vale thắng 3 trận, Scunthorpe thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường phân định rõ thắng thua, và Port Vale nhỉnh hơn một nhịp.

Tuy vậy, cách biệt chỉ là một trận. Scunthorpe hoàn toàn có thể tự tin rằng họ từng đánh bại đối thủ này, nên đây không phải ngọn núi không thể vượt qua.

Điểm then chốt của trận chung kết

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát cảm xúc hơn là chiến thuật phức tạp. Port Vale cần biến lợi thế phong độ và sân nhà thành sự chủ động ngay từ đầu, trong khi Scunthorpe phải chứng minh rằng chuỗi kết quả thiếu ổn định không phản ánh đúng khả năng của họ.

Nếu bàn mở tỷ số đến sớm, thế trận có thể mở ra theo hướng có lợi cho đội dẫn trước. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài căng thẳng, những chi tiết nhỏ như một tình huống cố định hay một sai lầm cá nhân đều có thể định đoạt ngôi vương.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Port Vale được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, chung kết luôn là sân chơi của bản lĩnh, và Scunthorpe vẫn còn đủ lý do để tin vào cơ hội của mình. Trận đấu lúc 22:00 ngày 07/11/2026 hứa hẹn là cuộc chiến căng thẳng đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Port Vale · 3 thắng 0 hòa Scunthorpe · 2 thắng Port Vale 1 - 0 Scunthorpe PV Scunthorpe 0 - 1 Port Vale PV Scunthorpe 2 - 0 Port Vale SCU Port Vale 0 - 1 Scunthorpe SCU Scunthorpe 1 - 2 Port Vale PV

Port Vale 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Scunthorpe 5 trận gần nhất H B B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới