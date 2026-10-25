TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs Charlotte: Đội hình xuất phát Portland Timbers cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Charlotte trên sân Providence Park, với 2 hòa và 3 thua trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 25/10/2026.

Portland Timbers vs Charlotte SẮP BẮT ĐẦU • 09:30 09:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Portland Timbers và Charlotte đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:30.

Cập nhật lúc 09:02 25/10/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 2 J. Waterman 4 K. Miller 27 J. Fory 73 Eric Izoita 30 J. Caicedo 10 David Pereira da Costa 7 A. Lassiter 14 V. Janssen 99 K. Velde 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 23 D. Schnegg 8 A. Westwood 28 D. Diani 37 R. Aloko 16 Pep Biel 11 L. Abada 9 Toklomati Giorno Dự bị Portland Timbers 21 D. Chará 22 O. Fernandez 28 A. Aravena 17 C. Bassett 15 E. Miller 80 J. Ortiz 23 Ian Smith 26 H. Sulte 20 F. Surman Charlotte 25 Tyger Smalls 15 H. Toffolo 4 A. Privett 21 T. Miller 17 de la Torre 71 N. Richmond 20 B. Coulibaly 83 H. Mbongue 39 J. Neeley Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026

Portland Timbers cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Charlotte trên sân Providence Park lúc 09:30 ngày 25/10/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Với đội bóng đang đứng thứ 11 và có 34 điểm, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin.

Portland Timbers: năm trận chưa biết mùi chiến thắng

Phong độ của Portland Timbers là điểm đáng lo nhất trước trận này. Họ hòa 2 trận, thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất và chưa thắng trận nào.

Cụ thể, trận gần nhất của đội là một kết quả hòa, trước đó là một thất bại. Sau đó họ lại hòa một trận rồi thua liên tiếp 2 trận. Chuỗi kết quả xen kẽ giữa hòa và thua cho thấy Portland Timbers vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết để chuyển điểm số thành chiến thắng.

Dù vậy, đội bóng này không rơi vào thế khó về mặt thứ hạng. Với 34 điểm, Portland Timbers đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí đủ để họ chưa phải nhìn xuống dưới, nhưng cũng đủ để thấy mỗi trận không thắng đều là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Charlotte: phong độ nhấp nhô

Charlotte bước vào trận đấu với phong độ không đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Kết quả gần nhất của Charlotte là một trận hòa, tiếp đó là một thất bại. Trước đó, họ có xen kẽ một trận thắng, một trận thua rồi một trận thắng nữa. So với Portland Timbers, Charlotte ít nhất vẫn còn biết đến cảm giác chiến thắng trong chuỗi gần đây.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Hai lần gặp nhau gần nhất, Charlotte đều giành chiến thắng, còn Portland Timbers chưa thắng và cũng chưa hòa trận nào. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng tạo thêm áp lực tâm lý cho đội chủ nhà.

Vì thế, trận đấu này có ý nghĩa vượt ra ngoài 3 điểm. Portland Timbers vừa muốn phá chuỗi không thắng, vừa muốn chấm dứt thế bất lợi trước chính đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà tại Providence Park là yếu tố Portland Timbers cần tận dụng. Khi phong độ chưa tốt, một khởi đầu chắc chắn và khả năng giữ nhịp độ trận đấu sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội.

Ngược lại, Charlotte có thể đặt niềm tin vào hai chiến thắng gần nhất trước Portland Timbers. Phong độ nhấp nhô của họ cũng cho thấy đội khách chưa thật sự ổn định, nên nếu chủ nhà vào trận tốt, thế trận có thể thay đổi.

Nhận định

Nhìn chung, Portland Timbers có động lực rõ ràng để tìm lại chiến thắng sau chuỗi 5 trận không thắng, trong khi Charlotte mang theo lợi thế tâm lý từ hai lần gặp nhau gần nhất. Sân nhà và nhu cầu giải tỏa áp lực là hai yếu tố có thể giúp đội chủ nhà tạo nên khác biệt ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Portland Timbers · 0 thắng 0 hòa Charlotte · 2 thắng Charlotte 2 - 0 Portland Timbers CHA Charlotte 2 - 0 Portland Timbers CHA

Portland Timbers 5 trận gần nhất H B H B B 30 Trận 9-7-14 T-H-B 51 Ghi (TB 1.7) 56 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất H B T B T 30 Trận 13-8-9 T-H-B 53 Ghi (TB 1.8) 45 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H … 10 Real Salt Lake 30 10 6 14 -3 36 T H B T B 11 Portland Timbers 30 9 7 14 -5 34 H B H B B 12 San Diego 30 8 10 12 -3 34 H H B H H …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ Antony (Knee Injury) ✚ H. Sulte (Lower-Body Injury) ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury) ✚ A. Doucoure (Inactive) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ B. Bronico (Groin Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury)