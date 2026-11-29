TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs FC Dallas: Portland Timbers bỏ lỡ phạt đền Trận đấu loại trực tiếp, thắng đi tiếp, thua dừng bước, đang chờ Portland Timbers và FC Dallas tại Providence Park lúc 10:30 ngày 29/11/2026, ở vòng 1/8.

Portland Timbers 0 - 1 FC Dallas Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Portland Timbers 0 - 1 FC Dallas.

72' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 58% - 42% FC Dallas, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 22, cứu thua 1 - 3.

65' Thẻ vàng Phút 65': Kristoffer Velde (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Hỏng phạt đền Phút 63': Kristoffer Velde (Portland Timbers) sút hỏng phạt đền.

62' Thay người Phút 62' (FC Dallas): Bernard Kamungo vào sân thay Herman Johansson.

62' Thay người Phút 62' (FC Dallas): Santiago Moreno vào sân thay Daniel Job.

61' Thay người Phút 61' (Portland Timbers): Vincent Janssen vào sân thay Eric Izoita.

60' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 59% - 41% FC Dallas, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 19, cứu thua 1 - 3.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Portland Timbers 57% - 43% FC Dallas, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Herman Johansson (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 60% - 40% FC Dallas, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Osaze Urhoghide (FC Dallas) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 58% - 42% FC Dallas, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

12' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 59% - 41% FC Dallas, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

12' BÀN THẮNG! FC Dallas (0-1) Phút 12': Petar Musa (FC Dallas) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 12:29 29/11/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 20 F. Surman 2 J. Waterman 27 J. Fory 17 C. Bassett 30 J. Caicedo 73 Eric Izoita 22 O. Fernandez 10 David Pereira da Costa 99 K. Velde 42 Daniel 18 S. Moore 3 O. Urhoghide 32 N. Norris 14 H. Johansson 55 Kaick 17 Ramiro 6 R. Binyamin 21 J. Valiente 7 D. Job 9 P. Musa Dự bị Portland Timbers 26 H. Sulte 23 Ian Smith 80 J. Ortiz 4 K. Miller 15 E. Miller 14 V. Janssen 88 Andrew Guerra 21 D. Chará 28 A. Aravena FC Dallas 40 J. Sirois 8 P. Delgado 5 L. Abubakar 23 L. Farrington 25 S. Ibeagha 12 C. Cappis 77 B. Kamungo 10 S. Moreno 28 Samuel Sarver Cập nhật đội hình lúc 10:04 29/11/2026

Portland Timbers Thống kê FC Dallas 58% Kiểm soát bóng 42% 12 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 3 4 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 22 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 3

Portland Timbers và FC Dallas bước vào một trận đấu loại trực tiếp: đội thắng giành vé đi tiếp, đội thua dừng bước. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 10:30 ngày 29/11/2026 tại Providence Park, thuộc vòng 1/8.

Một trận đấu không có đường lùi

Ở vòng đấu này không còn bảng điểm để tính toán. Mỗi đội chỉ có một mục tiêu là chiến thắng, vì chỉ một kết quả duy nhất giữ họ ở lại cuộc chơi. Áp lực vì thế dồn lên cả hai phía, và một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng việc bị loại.

Portland Timbers: nền tảng tốt nhưng vừa chững lại

Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân. Tuy nhiên, trận mới nhất của họ lại là một thất bại, sau 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Với Portland Timbers, thách thức là phản ứng sau cú vấp này. Nếu giữ được tinh thần của chuỗi thắng, đội bóng sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Providence Park.

FC Dallas: phong độ có độ biến động nhưng đang đi lên

FC Dallas thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ thắng cả hai trận gần đây nhất, nên đội khách đến Providence Park với tâm lý khá tích cực.

Dù vậy, chuỗi kết quả của họ chưa thật sự đều như đối thủ. Một trận hòa và một trận thua xen giữa cho thấy FC Dallas có lúc chưa kiểm soát được thế trận.

Thế đối đầu nghiêng về FC Dallas

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers không thắng trận nào, hòa 2 và thua 3. FC Dallas là bên chiếm ưu thế rõ rệt ở các lần chạm trán gần đây, điều có thể tạo thêm niềm tin cho đội khách.

Ngược lại, Portland Timbers cũng không phải thua cả 5 lần. Hai trận hòa cho thấy họ đủ khả năng cản bước đối thủ, và việc được đá trên sân nhà là cơ hội để họ đổi lại thế cờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi hai yếu tố. Thứ nhất là khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực loại trực tiếp. Thứ hai là việc Portland Timbers có tận dụng được lợi thế sân nhà và phong độ tốt để phá vỡ thế bất lợi về lịch sử đối đầu hay không.

FC Dallas có động lực từ chuỗi đối đầu thuận lợi và hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Trận đấu vì thế hứa hẹn cân bằng, ở đó chi tiết nhỏ và sự tập trung trong từng pha bóng sẽ quyết định ai là đội đi tiếp.

Nhận định

Portland Timbers có lợi thế sân nhà và chuỗi phong độ tốt hơn trên giấy tờ, còn FC Dallas sở hữu thế đối đầu vượt trội. Hai đội đều có lý do để tin vào cơ hội của mình, và chỉ một đội giữ được vé đi tiếp sau trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 0 thắng 2 hòa FC Dallas · 3 thắng FC Dallas 3 - 0 Portland Timbers FD FC Dallas 2 - 1 Portland Timbers FD Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa FC Dallas 2 - 0 Portland Timbers FD

Portland Timbers 5 trận gần nhất B T T T T 35 Trận 13-7-15 T-H-B 62 Ghi (TB 1.8) 64 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất T T H B T 35 Trận 17-10-8 T-H-B 65 Ghi (TB 1.9) 51 Thủng lưới

Vòng bảng — Portland Timbers # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B … 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H 8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46 T B B H H …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Knee Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ Antony (Knee Injury) ✚ A. Lassiter (Lower-Body Injury) FC Dallas ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury)