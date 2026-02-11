Trực tiếp Portland Timbers vs Houston Dynamo: Portland Timbers ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Portland Timbers vs Houston Dynamo: Portland Timbers ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể02/11/2026 04:45

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 51 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách Portland Timbers tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/11/2026.

Portland Timbers0 - 0Houston DynamoHiệp 1 — phút 22'
  • 22'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Ian Smith (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: Portland Timbers 58% - 42% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Portland Timbers tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 10:17 02/11/2026

Đội hình chính thức
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
Houston Dynamo
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
20
F. Surman
2
J. Waterman
23
Ian Smith
73
Eric Izoita
30
J. Caicedo
10
David Pereira da Costa
7
A. Lassiter
14
V. Janssen
99
K. Velde
31
J. Bond
11
L. Ennali
21
F. Negri
34
A. Resch
5
Lucas Halter
24
A. Ibrahim
18
D. Samassékou
6
Artur
30
A. Bouzat
9
L. Foster
19
M. Bogusz
Dự bị
Portland Timbers
28 A. Aravena17 C. Bassett21 D. Chará22 O. Fernandez88 Andrew Guerra16 S. Jura15 E. Miller80 J. Ortiz26 H. Sulte
Houston Dynamo
3 Antônio Carlos22 M. Arana35 Logan Erb36 Felipe Andrade26 B. Gillingham14 D. Holmes17 N. Markanich23 D. McGuire37 G. Rivera
Cập nhật đội hình lúc 09:17 02/11/2026
Portland TimbersThống kêHouston Dynamo
58%
Kiểm soát bóng
42%
1
Dứt điểm
0
0
Trúng đích
0
3
Phạm lỗi
4

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 51 điểm. Họ sẽ đến Providence Park gặp Portland Timbers lúc 09:45 ngày 02/11/2026. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng hạng 11 với 40 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.

Houston Dynamo giữ vị thế bám đuổi

Với 51 điểm, Houston Dynamo đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đội khách hơn Portland Timbers 11 điểm và đang xếp trên đối thủ sáu bậc.

Phong độ gần đây của Houston Dynamo thiên về sự bền bỉ. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi trận này cho thấy một tập thể khó bị đánh bại, dù họ chưa thắng được nhiều trận như kỳ vọng.

Portland Timbers cần sự ổn định trên sân nhà

Portland Timbers có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn cạnh tranh được với đối thủ, dù chưa tạo được chuỗi kết quả đủ thuyết phục.

Ở vị trí thứ 11 với 40 điểm, Portland Timbers đang thua khá xa nhóm đầu. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ gây áp lực lên một đối thủ đang xếp cao hơn mình.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang có lợi cho Houston Dynamo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 3 trận, Portland Timbers thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa.

Con số này giúp đội khách có thêm tâm lý thoải mái khi hành quân đến Providence Park. Tuy nhiên, Portland Timbers cũng từng thắng trong loạt đối đầu này, nên họ có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Houston Dynamo có xu hướng giữ vững thế trận, thể hiện qua chuỗi 4 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Vấn đề của họ là biến những thế trận chắc chắn đó thành chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Portland Timbers cần khai thác lợi thế sân nhà và duy trì sự tập trung trong cả trận. Một khởi đầu tốt có thể buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận.

Nhận định

Houston Dynamo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ không thua và thành tích đối đầu gần đây. Dù vậy, Portland Timbers có phong độ khá ổn định cùng lợi thế sân nhà nên khó bị đánh giá thấp.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà đội khách nhỉnh hơn về mặt thành tích, còn đội chủ nhà có động lực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Nếu Houston Dynamo chuyển được những trận hòa thành chiến thắng, họ sẽ giữ vững vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 1 thắng1 hòaHouston Dynamo · 3 thắng
15/03/2026
Houston Dynamo
3 - 2
Portland Timbers
HD
21/09/2025
Houston Dynamo
1 - 0
Portland Timbers
HD
31/03/2025
Portland Timbers
3 - 1
Houston Dynamo
PT
02/06/2024
Portland Timbers
2 - 2
Houston Dynamo
Hòa
17/03/2024
Houston Dynamo
1 - 0
Portland Timbers
HD
Portland Timbers
5 trận gần nhất
TTHBH
32
Trận
11-7-14
T-H-B
57
Ghi (TB 1.8)
60
Thủng lưới
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
THHHH
32
Trận
14-9-9
T-H-B
42
Ghi (TB 1.3)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
4St. Louis City3314910+1051BBBBH
5Houston Dynamo321499+351THHHH
6Los Angeles FC3212119+1547HHTHB
10Real Salt Lake3312615042BTTTH
11Portland Timbers3211714-340TTHBH
12San Diego3391113-538TBHHH
Tình hình lực lượng
Portland Timbers
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Back Injury)
K. Miller (Red Card)
J. Mosquera (Foot Injury)
T. Muse (Concussion)
Antony (Knee Injury)
A. Bonetig (Shoulder Injury)
Houston Dynamo
J. Maurer (Back Injury)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
Felipe Andrade (Hamstring Injury)
Guilherme (Lower-Body Injury)
H. Herrera (Lower-Body Injury)
J. Maurer (Back Injury)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
Felipe Andrade (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Portland Timbers vs Houston Dynamo: Portland Timbers ép sân, chưa có bàn thắng
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