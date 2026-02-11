TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs Houston Dynamo: Portland Timbers nới rộng cách biệt 3-1 Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 51 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách Portland Timbers tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/11/2026.

Portland Timbers 3 - 1 Houston Dynamo Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Portland Timbers 3 - 1 Houston Dynamo.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Diego Chará (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (Portland Timbers): Julio Joao Ortiz Landazuri vào sân thay Jose Caicedo.

90' Thay người Phút 90' (Portland Timbers): Diego Chará vào sân thay David Da Costa.

85' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 63% - 37% Houston Dynamo, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 0 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Duane Holmes.

82' Thay người Phút 82' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Vincent Janssen.

82' Thay người Phút 82' (Portland Timbers): Omir Fernandez vào sân thay Ariel Lassiter.

78' BÀN THẮNG! Portland Timbers (3-1) Phút 78': Vincent Janssen (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: David Da Costa). Tỷ số: 3 - 1.

73' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 2.

71' BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-1) Phút 71': Agustín Bouzat (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Duncan McGuire). Tỷ số: 2 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.

66' Thay người Phút 66' (Houston Dynamo): Felipe·De Andrade Vieira vào sân thay Ibrahim Aliyu.

66' Thay người Phút 66' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Artur.

65' BÀN THẮNG! Portland Timbers (2-0) Phút 65': Kristoffer Velde (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Portland Timbers): Cole Bassett vào sân thay Eric Izoita.

61' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 64% - 36% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.

61' Thẻ vàng Phút 61': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Diadie Samassekou (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Thay người Phút 36' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Franco Negri.

25' BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-0) Phút 25': David Da Costa (Portland Timbers) lập công (kiến tạo: Vincent Janssen). Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 53% - 47% Houston Dynamo, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 4.

18' Thẻ vàng Phút 18': Ian Smith (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Portland Timbers ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 58% - 42% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 11:51 02/11/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen 41 J. Pantemis 12 R. Hernández 20 F. Surman 2 J. Waterman 23 Ian Smith 73 Eric Izoita 30 J. Caicedo 10 David Pereira da Costa 7 A. Lassiter 14 V. Janssen 99 K. Velde 31 J. Bond 11 L. Ennali 21 F. Negri 34 A. Resch 5 Lucas Halter 24 A. Ibrahim 18 D. Samassékou 6 Artur 30 A. Bouzat 9 L. Foster 19 M. Bogusz Dự bị Portland Timbers 28 A. Aravena 17 C. Bassett 21 D. Chará 22 O. Fernandez 88 Andrew Guerra 16 S. Jura 15 E. Miller 80 J. Ortiz 26 H. Sulte Houston Dynamo 3 Antônio Carlos 22 M. Arana 35 Logan Erb 36 Felipe Andrade 26 B. Gillingham 14 D. Holmes 17 N. Markanich 23 D. McGuire 37 G. Rivera Cập nhật đội hình lúc 09:17 02/11/2026

Portland Timbers Thống kê Houston Dynamo 63% Kiểm soát bóng 37% 12 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 1 5 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 51 điểm. Họ sẽ đến Providence Park gặp Portland Timbers lúc 09:45 ngày 02/11/2026. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng hạng 11 với 40 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.

Houston Dynamo giữ vị thế bám đuổi

Với 51 điểm, Houston Dynamo đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đội khách hơn Portland Timbers 11 điểm và đang xếp trên đối thủ sáu bậc.

Phong độ gần đây của Houston Dynamo thiên về sự bền bỉ. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi trận này cho thấy một tập thể khó bị đánh bại, dù họ chưa thắng được nhiều trận như kỳ vọng.

Portland Timbers cần sự ổn định trên sân nhà

Portland Timbers có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn cạnh tranh được với đối thủ, dù chưa tạo được chuỗi kết quả đủ thuyết phục.

Ở vị trí thứ 11 với 40 điểm, Portland Timbers đang thua khá xa nhóm đầu. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ gây áp lực lên một đối thủ đang xếp cao hơn mình.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang có lợi cho Houston Dynamo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 3 trận, Portland Timbers thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa.

Con số này giúp đội khách có thêm tâm lý thoải mái khi hành quân đến Providence Park. Tuy nhiên, Portland Timbers cũng từng thắng trong loạt đối đầu này, nên họ có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Houston Dynamo có xu hướng giữ vững thế trận, thể hiện qua chuỗi 4 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Vấn đề của họ là biến những thế trận chắc chắn đó thành chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi.

Ngược lại, Portland Timbers cần khai thác lợi thế sân nhà và duy trì sự tập trung trong cả trận. Một khởi đầu tốt có thể buộc đối thủ phải thay đổi cách tiếp cận.

Nhận định

Houston Dynamo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ không thua và thành tích đối đầu gần đây. Dù vậy, Portland Timbers có phong độ khá ổn định cùng lợi thế sân nhà nên khó bị đánh giá thấp.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà đội khách nhỉnh hơn về mặt thành tích, còn đội chủ nhà có động lực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu. Nếu Houston Dynamo chuyển được những trận hòa thành chiến thắng, họ sẽ giữ vững vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 1 thắng 1 hòa Houston Dynamo · 3 thắng Houston Dynamo 3 - 2 Portland Timbers HD Houston Dynamo 1 - 0 Portland Timbers HD Portland Timbers 3 - 1 Houston Dynamo PT Portland Timbers 2 - 2 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 1 - 0 Portland Timbers HD

Portland Timbers 5 trận gần nhất T T H B H 32 Trận 11-7-14 T-H-B 57 Ghi (TB 1.8) 60 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T H H H H 32 Trận 14-9-9 T-H-B 42 Ghi (TB 1.3) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H 4 St. Louis City 33 14 9 10 +10 51 B B B B H 5 Houston Dynamo 32 14 9 9 +3 51 T H H H H 6 Los Angeles FC 32 12 11 9 +15 47 H H T H B … 10 Real Salt Lake 33 12 6 15 0 42 B T T T H 11 Portland Timbers 32 11 7 14 -3 40 T T H B H 12 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ K. Miller (Red Card) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ T. Muse (Concussion) ✚ Antony (Knee Injury) ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Back Injury) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ Felipe Andrade (Hamstring Injury) ✚ Guilherme (Lower-Body Injury) ✚ H. Herrera (Lower-Body Injury) ✚ J. Maurer (Back Injury) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ Felipe Andrade (Hamstring Injury)