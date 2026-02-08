TRỰC TIẾP Trực tiếp Portland Timbers vs Seattle Sounders: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Portland Timbers có lợi thế sân Providence Park và phong độ tốt hơn, nhưng Seattle Sounders vẫn sở hữu thành tích đối đầu cân bằng trong 5 lần gần nhất.

Portland Timbers 1 - 1 Seattle Sounders Nghỉ giữa hiệp 49' Seattle Sounders ép sân Cầm bóng: Portland Timbers 57 - 43 Seattle Sounders, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Kevin Kelsy () nhận thẻ vàng.

41' BÀN THẮNG! Portland Timbers (1-1) Phút 41': Kevin Kelsy () lập công (kiến tạo: Kristoffer Velde). Tỷ số: 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 53 - 47 Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Kamal Miller () nhận thẻ vàng.

27' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (0-1) Phút 27': Kalani Kossa-Rienzi () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 52 - 48 Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

25' Thẻ vàng Phút 25': Peter Kingston () nhận thẻ vàng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Portland Timbers 51 - 49 Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

7' Thay người Phút 7' (): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Paul Arriola.

0' Trận đấu bắt đầu Portland Timbers tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 10:49 02/08/2026

Đội hình chính thức Portland Timbers Sơ đồ 4-3-3 Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 41 James Pantemis 5 Brandon Bye 20 Finn Surman 4 Kamal Miller 27 Jimer Fory 17 Cole Bassett 21 Diego Ferney Chará Zamora 10 David Da Costa 7 Ariel Lassiter 19 Kevin Kelsy 99 Kristoffer Velde 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 39 Stuart Hawkins 35 Antino Lopez 5 Nouhou 31 Hassani Dotson 37 Snyder Brunell 17 Paul Arriola 11 Albert Rusnák 14 Paul Rothrock 95 Osaze De Rosario Dự bị Portland Timbers 6 Alex Bonetig 11 Antony 15 Eric Miller 16 Sawyer Jura 22 Omir Fernandez 23 Ian Smith 25 Trey Muse 30 José Luis Caicedo Barrera 80 Joao Ortiz Seattle Sounders 9 Jesús Ferreira 19 Danny Musovski 24 Stefan Frei 28 Yeimar Gómez Andrade 45 Peter Kingston 50 Max Anchor 53 Gallatin Sandnes 90 Sebastian Gomez Cập nhật đội hình lúc 09:08 02/08/2026

Portland Timbers Thống kê Seattle Sounders 57% Kiểm soát bóng 43% 4 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 3 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Portland Timbers sẽ đối đầu Seattle Sounders tại Providence Park lúc 09:45 ngày 02/08/2026, trong khuôn khổ MLS, còn được gọi là Nhà nghề Mỹ. Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi hai đội đang đứng gần nhau trên bảng xếp hạng và có sự khác biệt rõ rệt về phong độ gần đây.

Seattle Sounders hiện xếp hạng 8 với 24 điểm, trong khi Portland Timbers đứng hạng 10 với 21 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm, khiến màn chạm trán tại Providence Park mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh trực tiếp về điểm số.

Portland Timbers có nền tảng phong độ tốt hơn

Chuỗi kết quả gần nhất của Portland Timbers là thua, thua, hòa, thắng, thắng, tính từ trận mới nhất đến trận cũ hơn. Điều đó tương đương 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần đây. Dù chuỗi này chưa cho thấy sự ổn định tuyệt đối, hai chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất vẫn tạo ra tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón Seattle Sounders.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng Portland Timbers cải thiện kết quả sau giai đoạn khởi đầu không thuận lợi trong chuỗi thống kê. Việc được thi đấu trên sân nhà có thể giúp đội chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi họ đang có thứ hạng thấp hơn và cần tận dụng cơ hội đối đầu trực tiếp với đối thủ đứng trên mình.

Seattle Sounders chịu áp lực sau chuỗi 5 trận thua

Seattle Sounders bước vào trận đấu với chuỗi 5 thất bại liên tiếp. Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai đội khi so sánh phong độ gần đây. Dù vẫn đứng hạng 8 với 24 điểm, Seattle Sounders cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn và khả năng kiểm soát trận đấu để tránh tiếp tục mất điểm.

Chuỗi thua kéo dài có thể khiến Seattle Sounders phải ưu tiên sự thận trọng trong những phút đầu. Trước một Portland Timbers đang có kết quả khởi sắc hơn, đội khách nhiều khả năng cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm và chờ thời điểm thích hợp để phản công.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Portland Timbers

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers thắng 2 trận, hai đội hòa 2 trận và Seattle Sounders thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy Portland Timbers có phần nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách không đủ lớn để xem đây là cặp đấu một chiều.

Hai trận hòa trong tổng số 5 lần đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng những thời điểm quyết định thay vì chỉ dựa trên vị trí hiện tại hoặc chuỗi phong độ riêng của mỗi bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Portland Timbers, ưu tiên hàng đầu là biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế ngay từ đầu trận. Đội chủ nhà cần duy trì nhịp độ đủ cao để khai thác tâm lý chịu áp lực của Seattle Sounders, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá mất cân bằng khi đối thủ có cơ hội chuyển trạng thái.

Ngược lại, Seattle Sounders cần tập trung vào việc chặn các khoảng trống giữa các tuyến và giữ sự kiên nhẫn trong triển khai bóng. Sau 5 trận thua liên tiếp, một thế trận chặt chẽ có thể là nền tảng cần thiết trước khi đội khách nghĩ đến việc gia tăng sức ép. Khả năng phòng ngự trong những thời điểm Portland Timbers tăng tốc sẽ có vai trò quan trọng.

Do dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định những thay đổi nhân sự của hai bên. Phân tích vì thế tập trung vào phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và xu hướng đối đầu.

Nhận định trước trận

Portland Timbers đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: phong độ gần đây tích cực hơn, thành tích đối đầu nhỉnh hơn và được thi đấu tại Providence Park. Tuy nhiên, Seattle Sounders vẫn đứng trên đối thủ 2 bậc và có nhiều hơn 3 điểm, nên không thể bị đánh giá thấp chỉ vì chuỗi 5 trận thua.

Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc vào cách Seattle Sounders phản ứng trước sức ép ban đầu và việc Portland Timbers có tận dụng được lợi thế sân nhà hay không. Đây là cuộc đối đầu mà Portland Timbers có cơ sở để tự tin, trong khi Seattle Sounders cần thể hiện sự ổn định và tính kỷ luật nếu muốn chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Portland Timbers · 2 thắng 2 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Seattle Sounders 1 - 5 Portland Timbers PT Seattle Sounders 1 - 0 Portland Timbers SS Portland Timbers 1 - 1 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 1 - 1 Portland Timbers Hòa Portland Timbers 1 - 0 Seattle Sounders PT

Portland Timbers 5 trận gần nhất T H T B B 17 Trận 6-3-8 T-H-B 31 Ghi (TB 1.8) 32 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B B B B 16 Trận 7-3-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.2) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 7 St. Louis City 17 7 4 6 0 25 H T T T T 8 Seattle Sounders 16 7 3 6 -1 24 B B B B B 9 Minnesota United 17 6 5 6 -5 23 B B H B H 10 Portland Timbers 17 6 3 8 -1 21 B B T H T 11 LA Galaxy 18 5 6 7 -5 21 T H B B H …

Tình hình lực lượng Portland Timbers ✚ Omir Fernandez (Foot surgery) ✚ Juan Mosquera (Ankle Surgery) ✚ Zac McGraw (Back Injury) ✚ Kevin Kelsy (Knee Problems) Seattle Sounders ✚ Nikola Petković (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nouhou (Called Up To National Team) ✚ Pedro de la Vega (Broken Kneecap)