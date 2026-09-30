TRỰC TIẾP Trực tiếp Portugal U19 vs Netherlands U19: Portugal U19 nới rộng cách biệt 5-1 Cuộc so tài giữa Portugal U19 và Netherlands U19 hứa hẹn chặt chẽ khi đôi bên đều thể hiện khả năng ghi bàn chắt chiu cùng lối đá vô cùng thận trọng.

Portugal U19 5 - 1 Netherlands U19 Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Portugal U19 5 - 1 Netherlands U19.

58' BÀN THẮNG! Portugal U19 (5-1) Phút 58': E. Ferreira (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 5 - 1.

51' BÀN THẮNG! Portugal U19 (4-1) Phút 51': J. Lomba (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

50' BÀN THẮNG! Portugal U19 (3-1) Phút 50': E. Ferreira (Portugal U19) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

44' BÀN THẮNG! Portugal U19 (2-1) Phút 44': Stevan (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

19' BÀN THẮNG! Netherlands U19 (1-1) Phút 19': E. Unuvar (Netherlands U19) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

5' BÀN THẮNG! Portugal U19 (1-0) Phút 5': T. Soares (Portugal U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Portugal U19 tiếp đón Netherlands U19.

Cập nhật lúc 00:58 01/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Portugal U19 và Netherlands U19 diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/09/2026 được dự báo sẽ là màn so tài đề cao tính kỷ luật chiến thuật. Cả hai đại diện đều bước vào trận đấu với xu hướng chơi kín kẽ, trong bối cảnh các chân sút ở hai đầu chiến tuyến đều có hiệu suất ghi bàn khá chắt chiu thời gian qua.

Netherlands U19 và lối chơi kiên nhẫn

Ở trận đấu gần nhất, Netherlands U19 đã trải qua một kết quả hòa đầy toan tính. Kết quả này phản ánh chân thực phong cách thi đấu thực dụng mà đội bóng trẻ xứ sở hoa tulip đang áp dụng, nơi sự an toàn nơi tuyến dưới luôn được đặt lên hàng đầu.

Hàng thủ của Netherlands U19 thể hiện cự ly đội hình tương đối đồng đều, luôn duy trì số đông nhân sự quanh khu vực cấm địa mỗi khi đối phương tổ chức lên bóng. Tuy nhiên, việc ưu tiên phòng ngự khiến mặt trận tấn công của họ chưa tạo ra nhiều đột biến, dẫn đến số lượng bàn thắng được tạo ra ở mức khá khiêm tốn.

Sự toan tính bên phía Portugal U19

Bên kia chiến tuyến, Portugal U19 cũng không phải tập thể có xu hướng mạo hiểm đẩy cao nhịp độ từ sớm. Đội bóng trẻ bán đảo Iberia thường kiểm soát trận đấu bằng những đường ban bật ở khu trung tuyến nhằm giảm thiểu rủi ro từ các pha phản công.

Khả năng chuyển trạng thái của Portugal U19 phụ thuộc nhiều vào tính đột biến cá nhân, song trước những hệ thống có tổ chức tốt, họ thường gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự chắt chiu trong từng cơ hội dứt điểm khiến các trận đấu của họ thường diễn ra trong kịch bản giằng co và ít khoảng trống.

Thế trận giằng co dựa vào hàng thủ

Khi cả hai đội đều đặt trọng tâm vào việc bảo toàn mành lưới, khu vực giữa sân sẽ trở thành điểm nóng của các pha tranh chấp tay đôi. Netherlands U19 nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì cự ly phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi đối phương mắc sai lầm thay vì chủ động dồn ép.

Về phần mình, Portugal U19 cũng sẽ thận trọng từng nhịp triển khai để tránh rơi vào bẫy phản công. Với việc cả hai đội đều thể hiện lối đá ghi bàn chắt chiu, trận so tài này nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận phòng ngự phản công điển hình, nơi sự kiên nhẫn của hệ thống phòng ngự sẽ đóng vai trò then chốt quyết định cục diện.

Portugal U19 5 trận gần nhất T H H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Netherlands U19 5 trận gần nhất H T B T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới