TRỰC TIẾP Trực tiếp Portugal U21 vs Norway U21: Trận đấu đang diễn ra Portugal U21 chơi rất tốt trên sân nhà và đang có phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Norway U21 diễn ra lúc 00:30 ngày 18/11/2026.

Portugal U21 0 - 0 Norway U21 Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Portugal U21 tiếp đón Norway U21.

Cập nhật lúc 01:16 18/11/2026

Portugal U21 chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do đội bóng này được đánh giá cao hơn trước cuộc tiếp đón Norway U21 lúc 00:30 ngày 18/11/2026. Phong độ gần đây cùng hai lần chạm trán gần nhất đều nghiêng về phía chủ nhà.

Portugal U21 mang phong độ ấn tượng vào trận đấu

Portugal U21 thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ nhận 1 trận thua. Đáng chú ý, họ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, một tín hiệu cho thấy đội bóng vận hành ổn định và giàu tự tin.

Trận thua duy nhất nằm ở lượt thứ tư tính từ trận gần nhất, sau đó đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại mạch thắng. Khả năng hồi phục này là điểm cộng lớn trước một trận đấu cần sự bền bỉ về tinh thần.

Norway U21 chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Norway U21 có chuỗi 5 trận gần nhất khá chập chờn: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội khách thua ngay trận gần nhất, trước đó là một trận hòa.

Xen kẽ giữa các trận hòa và thua chỉ có một chiến thắng, nên Norway U21 chưa tạo được mạch kết quả tích cực nào để mang theo vào chuyến làm khách này. Với một đội đang thiếu sự ổn định, việc phải di chuyển đến sân của đối thủ đang thăng hoa càng khiến nhiệm vụ thêm khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong hai lần đối đầu gần nhất, Portugal U21 thắng cả hai, còn Norway U21 chưa có chiến thắng nào. Con số này không đủ để kết luận về một xu hướng dài hạn, nhưng cho thấy đội chủ nhà từng tìm ra cách vượt qua đối thủ khi hai bên gặp nhau.

Quan trọng hơn, kết quả đó củng cố thêm tâm lý thoải mái cho Portugal U21 trước trận đấu. Ngược lại, Norway U21 sẽ phải chứng minh họ có thể phá vỡ thế bất lợi này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Portugal U21 nhiều khả năng sẽ chủ động nhập cuộc, tìm cách kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Mạch 3 chiến thắng liên tiếp là nền tảng để đội chủ nhà tự tin triển khai lối chơi quen thuộc trước khán giả của mình.

Norway U21 cần một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi. Sau trận thua gần nhất, đội khách buộc phải cải thiện sự chắc chắn nếu muốn rời sân với kết quả tốt.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều ủng hộ Portugal U21: sân nhà, phong độ tốt hơn rõ rệt và hai lần thắng trong các lần đối đầu gần nhất. Norway U21 vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự kỷ luật, song đội chủ nhà đang là bên có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu rạng sáng 18/11/2026.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Portugal U21 · 2 thắng 0 hòa Norway U21 · 0 thắng Portugal U21 4 - 1 Norway U21 PU Norway U21 2 - 3 Portugal U21 PU

Portugal U21 5 trận gần nhất T T T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới Norway U21 5 trận gần nhất B H T H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới