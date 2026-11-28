TRỰC TIẾP Trực tiếp PSV Eindhoven vs GO Ahead Eagles: Đội hình xuất phát PSV Eindhoven được đánh giá cao hơn nhờ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn GO Ahead Eagles 12 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 29/11/2026 tại Philips Stadion.

PSV Eindhoven vs GO Ahead Eagles SẮP BẮT ĐẦU • 00:45 00:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của PSV Eindhoven và GO Ahead Eagles đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:45.

Cập nhật lúc 00:19 29/11/2026

Đội hình chính thức PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Oosting 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 3 Yarek Gasiorowski 18 F. Kostić 24 K. Sano 10 P. Wanner 19 Bajraktarevic 21 S. Mijnans 7 R. van Bommel 9 R. Pepi 24 J. Cillessen 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 23 T. Baeten 15 R. Weijenberg 21 Meulensteen 34 Y. Rahmouni 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray Dự bị PSV Eindhoven 6 R. Flamingo 29 S. Lammers 27 D. Man 31 N. Fernandez 4 A. Obispo 1 N. Olij 35 A. Santos 25 K. Sildillia 51 T. Smolenaars GO Ahead Eagles 27 Tomas Galvez 1 K. Haug 6 T. Jukić 8 E. Linthorst 3 G. Nauber 9 Sigurðarson 11 O. Sivertsen 25 G. van Zwam 33 N. Verdoni Cập nhật đội hình lúc 00:19 29/11/2026

PSV Eindhoven được đánh giá cao hơn trước cuộc tiếp đón GO Ahead Eagles, chủ yếu nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng thứ nhất với 29 điểm, trong khi đối thủ xếp thứ 9 với 17 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 29/11/2026 trên sân Philips Stadion.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Chênh lệch giữa hai đội là 12 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. PSV Eindhoven đang ở vị trí cao nhất, còn GO Ahead Eagles nằm ở nhóm giữa bảng với 17 điểm.

Khoảng cách này phản ánh sự ổn định của đội chủ nhà trong giai đoạn vừa qua. Đây cũng là lý do chính khiến PSV Eindhoven được nghiêng về phía trước trận đấu.

Phong độ gần đây: cả hai cùng thắng 3, thua 2

Trong 5 trận gần nhất, PSV Eindhoven thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội bóng này thua ở trận mới nhất, trước đó thắng hai trận liên tiếp, rồi thua một trận và thắng trận cũ nhất trong chuỗi.

Đáng chú ý, GO Ahead Eagles cũng có thành tích tương tự với 3 trận thắng và 2 trận thua. Tuy nhiên, đội khách cũng để thua ở trận gần nhất. Trước đó, họ lần lượt thắng, thua, rồi thắng hai trận cũ nhất.

Như vậy, cả hai đều bước vào trận đấu sau một thất bại. Phong độ gần đây của hai đội khá cân bằng, nên sự khác biệt nằm ở vị trí và số điểm tích lũy cả mùa giải.

Thế đối đầu sát sao hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PSV Eindhoven thắng 3 trận, GO Ahead Eagles thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn.

Điều này cho thấy GO Ahead Eagles hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho PSV Eindhoven. Mỗi trận đối đầu gần đây đều cho ra kết quả rõ ràng, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị thế dẫn đầu và lợi thế sân nhà, PSV Eindhoven có nhiều lý do để tự tin giành chiến thắng. Đội chủ nhà cần phản ứng sau thất bại gần nhất để giữ vững khoảng cách với nhóm bên dưới.

Ở chiều ngược lại, GO Ahead Eagles cũng cần phục hồi sau trận thua mới nhất. Lịch sử đối đầu cho thấy họ từng giành 2 trong 5 lần gặp gần nhất, nên đội khách có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tích cực.

Nhận định

Vị trí thứ nhất, 29 điểm và lợi thế sân nhà giúp PSV Eindhoven được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của hai đội ngang nhau, cùng với thế đối đầu không quá chênh lệch, cho thấy GO Ahead Eagles không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PSV Eindhoven · 3 thắng 0 hòa GO Ahead Eagles · 2 thắng GO Ahead Eagles 1 - 4 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 2 - 1 GO Ahead Eagles PE PSV Eindhoven 2 - 1 GO Ahead Eagles PE GO Ahead Eagles 3 - 2 PSV Eindhoven GAE PSV Eindhoven 1 - 2 GO Ahead Eagles GAE

PSV Eindhoven 5 trận gần nhất B T T B T 13 Trận 9-2-2 T-H-B 44 Ghi (TB 3.4) 16 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất B T B T T 13 Trận 4-5-4 T-H-B 24 Ghi (TB 1.8) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 8 Cambuur 13 5 3 5 -1 18 T B T T H 9 GO Ahead Eagles 13 4 5 4 -4 17 B T B T B 10 Groningen 14 4 4 6 -1 16 H B B B H …

Tình hình lực lượng PSV Eindhoven ✚ Mauro Junior (Groin Injury) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ I. Perisic (Health Problems) GO Ahead Eagles ✚ R. Margaret (Injury) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ D. James (Inactive) ✚ E. Linthorst (Inactive)