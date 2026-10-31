TRỰC TIẾP Trực tiếp PSV Eindhoven vs Willem II: PSV Eindhoven nới rộng cách biệt 7-0 PSV Eindhoven còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Willem II tại Philips Stadion lúc 00:45 ngày 01/11/2026, trong thế trận gặp đội đang xếp hạng 18.

PSV Eindhoven 7 - 0 Willem II Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: PSV Eindhoven 7 - 0 Willem II.

89' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 70% - 30% Willem II, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 10 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 2.

81' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (7-0) Phút 81': Shuryjano Cornecion (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 7 - 0.

80' Thay người Phút 80' (Willem II): Alessandro Ciranni vào sân thay Uriël van Aalst.

80' Thay người Phút 80' (Willem II): A. Et-Taibi vào sân thay Finn Stam.

78' Thay người Phút 78' (PSV Eindhoven): Shuryjano Cornecion vào sân thay Guus Til.

77' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 70% - 30% Willem II, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 9 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 2.

77' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (6-0) Phút 77': Kodai Sano (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Ricardo Pepi). Tỷ số: 6 - 0.

75' Thay người Phút 75' (Willem II): Tonny Vilhena vào sân thay Vito van Crooy.

75' Thẻ vàng Phút 75': Finn Stam (Willem II) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (Willem II): kasper boogaard vào sân thay Anass Zarrouk.

73' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (5-0) Phút 73': Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Esmir Bajraktarević). Tỷ số: 5 - 0.

71' Thay người Phút 71' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Ruben van Bommel.

71' Thay người Phút 71' (PSV Eindhoven): Esmir Bajraktarević vào sân thay Sergiño Dest.

65' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 69% - 31% Willem II, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Willem II): Per van Loon vào sân thay Hidde ter Avest.

60' Thay người Phút 60' (PSV Eindhoven): Noah Fernandez vào sân thay Mauro Júnior.

60' Thay người Phút 60' (PSV Eindhoven): Ricardo Pepi vào sân thay Ivan Perišić.

53' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 71% - 29% Willem II, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

53' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (4-0) Phút 53': Ruben van Bommel (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Sven Mijnans). Tỷ số: 4 - 0.

50' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (3-0) Phút 50': Sven Mijnans (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Sergiño Dest). Tỷ số: 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

44' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (2-0) Phút 44': Guus Til (PSV Eindhoven) lập công (kiến tạo: Armando Obispo). Tỷ số: 2 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': Maxim Dekker (Willem II) nhận thẻ vàng (Foul).

40' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 72% - 28% Willem II, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 1.

27' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 75% - 25% Willem II, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

20' BÀN THẮNG! PSV Eindhoven (1-0) Phút 20': Mauro Júnior (PSV Eindhoven) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

14' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: PSV Eindhoven 86% - 14% Willem II, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu PSV Eindhoven tiếp đón Willem II.

Cập nhật lúc 02:35 01/11/2026

Đội hình chính thức PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz Willem II Sơ đồ 5-4-1 · HLV A. Koster 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 3 Yarek Gasiorowski 24 K. Sano 17 Mauro Júnior 5 I. Perišić 20 G. Til 7 R. van Bommel 21 S. Mijnans 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 83 M. Lemmens 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 19 Uriel van Aalst 6 C. Twigt 18 Anass Zarrouk 32 V. van Crooij 9 D. Haen Dự bị PSV Eindhoven 25 K. Sildillia 35 A. Santos 9 R. Pepi 1 N. Olij 27 D. Man 18 F. Kostić 6 R. Flamingo 31 N. Fernandez 42 S. Cornecion Willem II 2 A. Ciranni 52 T. Vilhena 11 A. Culum 31 K. de Leeuw 15 A. Et-Taïbi 50 E. Gürbüz 17 O. Martin 10 J. Schuurman 21 van der Steen Cập nhật đội hình lúc 00:17 01/11/2026

PSV Eindhoven Thống kê Willem II 70% Kiểm soát bóng 30% 19 Dứt điểm 3 9 Trúng đích 1 10 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

PSV Eindhoven còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đón Willem II trên sân Philips Stadion. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 20 điểm, trong khi đối thủ ở vị trí 18 và mới có 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 01/11/2026.

PSV Eindhoven giữ vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn. PSV Eindhoven hiện nằm trong nhóm đầu bảng với 20 điểm, còn Willem II đứng gần cuối bảng với 2 điểm, kém đối thủ 18 điểm.

Với vị trí hạng 3, PSV Eindhoven vẫn nằm trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Vì thế, một trận đấu trên sân nhà trước đội xếp hạng 18 là dịp để đội bóng này tích lũy thêm điểm số quan trọng.

Phong độ: chủ nhà dao động, đội khách sa sút

Trong 5 trận gần nhất, PSV Eindhoven thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là chiến thắng, sau đó là hai thất bại liên tiếp và một chiến thắng ở trận xa nhất trong chuỗi này. Chuỗi kết quả chưa thật ổn định cho thấy đội bóng vẫn cần sự chắc chắn hơn để bám sát nhóm dẫn đầu.

Willem II có phong độ đáng lo hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng duy nhất là ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đội thua liên tiếp bốn lần. Điều này khiến việc tìm điểm trên sân của một đối thủ mạnh trở nên khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về PSV Eindhoven

Lịch sử gặp nhau cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, PSV Eindhoven thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Willem II thắng 1 trận. Như vậy, đội khách từng có lúc làm khó đối thủ nhưng phần lớn các lần chạm trán vẫn thuộc về PSV Eindhoven.

Điểm then chốt của trận đấu

Với PSV Eindhoven, yếu tố quan trọng là sự tập trung để biến lợi thế sân nhà và vị thế trên bảng xếp hạng thành điểm số. Hai thất bại trong 5 trận gần nhất là lời nhắc rằng đội không thể chủ quan, kể cả khi gặp đối thủ đang ở nhóm cuối bảng.

Về phía Willem II, chiến thắng ở trận gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần sau chuỗi thua liên tiếp. Tuy nhiên, với 2 điểm sau chừng ấy trận và thành tích đối đầu không mấy thuận lợi, họ cần một màn trình diễn rất kỷ luật để tạo bất ngờ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về PSV Eindhoven: thứ hạng cao hơn, thành tích đối đầu tốt hơn và lợi thế sân nhà. Đây là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng và giữ khoảng cách bám đuổi ngôi đầu. Willem II muốn có điểm sẽ phải dựa vào tinh thần từ chiến thắng gần nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PSV Eindhoven · 3 thắng 1 hòa Willem II · 1 thắng PSV Eindhoven 1 - 1 Willem II Hòa Willem II 0 - 2 PSV Eindhoven PE PSV Eindhoven 4 - 2 Willem II PE Willem II 2 - 1 PSV Eindhoven WI Willem II 0 - 2 PSV Eindhoven PE

PSV Eindhoven 5 trận gần nhất H T B B T 10 Trận 6-2-2 T-H-B 28 Ghi (TB 2.8) 13 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất T B B B B 10 Trận 0-2-8 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 32 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T 4 Twente 10 6 2 2 +9 20 T B H T T … 17 ADO Den Haag 10 1 3 6 -10 6 B T H H B 18 Willem II 10 0 2 8 -22 2 B B B B B

Tình hình lực lượng PSV Eindhoven ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ P. Wanner (Foot Injury) ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) Willem II ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Slory (Red Card) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Slory (Red Card)