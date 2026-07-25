TRỰC TIẾP Trực tiếp PSV vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 PSV chạm trán Villarreal tại Philips Stadion lúc 23:00 ngày 25/07/2026 trong trận giao hữu câu lạc bộ, nơi bối cảnh và sự chuẩn bị sẽ được chú ý.

PSV 0 - 0 Villarreal Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

49' PSV ép sân Cầm bóng: PSV 59 - 41 Villarreal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Santiago Mouriño () nhận thẻ vàng.

37' PSV ép sân Cầm bóng: PSV 59 - 41 Villarreal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Alassane Diatta () nhận thẻ vàng.

25' PSV ép sân Cầm bóng: PSV 59 - 41 Villarreal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

13' PSV ép sân Cầm bóng: PSV 59 - 41 Villarreal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Sergi Cardona () nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu PSV tiếp đón Villarreal.

Cập nhật lúc 00:10 26/07/2026

Đội hình chính thức PSV Sơ đồ 4-2-3-1 Villarreal Sơ đồ 4-4-2 32 Matej Kovar 25 Kiliann Sildillia 6 Ryan Flamingo 3 Yarek Gasiorowski 31 Noah Fernandez 23 Joey Veerman 17 Mauro Júnior 27 Dennis Man 21 Sven Mijnans 7 Ruben van Bommel 14 Alassane Pléa 1 Luiz Júnior 15 Santiago Mouriño 5 Willy Kambwala 6 Pau Navarro 23 Sergi Cardona 22 Ayoze Pérez 28 Alassane Diatta 26 Carlos Macià 20 Alberto Moleiro 34 Nizar El Jmili 9 Georges Mikautadze Dự bị PSV 1 Nick Olij 8 Amir Bouhamdi 11 Couhaib Driouech 19 Gino Verhulst 24 Sami Bouhoudane 35 Joël van den Berg 38 Fabian Merién 51 Tijn Smolenaars 52 Jordy Bawuah Cập nhật đội hình lúc 23:05 25/07/2026

PSV Thống kê Villarreal 59% Kiểm soát bóng 41% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 7 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

PSV sẽ đối đầu Villarreal trong khuôn khổ Giao hữu câu lạc bộ. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 25/07/2026 tại Philips Stadion.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng những thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải đấu, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, nhận định trước trận cần được giới hạn ở bối cảnh thi đấu và những yếu tố đã được xác nhận.

Philips Stadion là tâm điểm của trận đấu

PSV có lợi thế sân nhà khi cuộc đối đầu diễn ra tại Philips Stadion. Không gian thi đấu quen thuộc có thể giúp đội chủ nhà bước vào trận với sự chủ động hơn, trong khi Villarreal sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để kết luận đội nào sẽ kiểm soát thế trận, lựa chọn cách tiếp cận ra sao hoặc sử dụng sơ đồ chiến thuật nào. Những yếu tố này chỉ có thể được đánh giá chính xác hơn khi đội hình và kế hoạch thi đấu của hai bên được công bố.

Trận giao hữu khó dự đoán

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để PSV và Villarreal kiểm tra sự chuẩn bị, đánh giá nhân sự và hoàn thiện cách vận hành. Dù vậy, chưa có dữ liệu cụ thể về mục tiêu của từng đội, số phút thi đấu dự kiến của các cầu thủ hay những thử nghiệm chiến thuật sẽ được thực hiện.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai đội tổ chức đội hình, khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến và mức độ quyết liệt trong từng giai đoạn. Đây cũng là những chi tiết có thể giúp nhận diện xu hướng trận đấu mà không cần dựa vào một dự đoán tỷ số cụ thể.

Nhận định trước giờ bóng lăn

PSV có lợi thế sân nhà, còn Villarreal mang đến thử thách đáng chú ý trong cuộc đối đầu tại Philips Stadion. Tuy nhiên, do chưa có thông tin về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến, chưa thể xác định bên chiếm ưu thế rõ ràng.

Trận đấu được chờ đợi ở khả năng hai đội triển khai những phương án phù hợp với tính chất giao hữu. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách PSV tận dụng sân nhà và cách Villarreal ứng phó trong một cuộc so tài chưa có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận chắc chắn.

PSV 5 trận gần nhất T H H B Villarreal 5 trận gần nhất B T B B H

Tình hình lực lượng PSV ✚ Jerdy Schouten (Cruciate Ligament Tear) Villarreal ✚ Sergi Cardona (Muscle Injury) ✚ Juan Foyth (Achilles tendon rupture)