Trực tiếp Pyunik Yerevan vs Marsaxlokk: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Pyunik Yerevan vs Marsaxlokk: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể16/07/2026 18:19

Pyunik Yerevan có kết quả tích cực ở trận gần nhất và từng thắng Marsaxlokk trong lần đối đầu gần đây, nhưng trận đấu vẫn cần được đánh giá thận trọng.

Pyunik Yerevan0 - 0MarsaxlokkHiệp 2 — phút 76'
  • 76'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Pyunik Yerevan): M. Yansane vào sân thay H. Harutyunyan.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Pyunik Yerevan): E. Malakyan vào sân thay I. Pikis.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Weder (Marsaxlokk) nhận thẻ vàng.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Marsaxlokk): R. Mihana vào sân thay D. Simkus.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Pyunik Yerevan): I. Griffith vào sân thay S. Islamovic.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Pyunik Yerevan): V. Afyan vào sân thay N. Kainourgios.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': S. Islamovic (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

  • 13'Thay người

    Phút 13' (Marsaxlokk): A. Cassar vào sân thay Matheus.

  • 10'Thẻ đỏ

    Phút 10': C. Mafoumbi (Marsaxlokk) nhận thẻ đỏ.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': U. Arias (Marsaxlokk) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pyunik Yerevan tiếp đón Marsaxlokk.

Cập nhật lúc 00:32 17/07/2026

Đội hình chính thức
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan
Marsaxlokk
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vincenzo Potenza
16
Henri Avagyan
79
Sergiy Vakulenko
22
Sead Islamović
76
Filipe Almeida
3
Nikolaos Kenourgios
18
Karlen Hovhannisyan
25
Daniil Kulikov
15
Mikhail Kovalenko
29
Iasonas Pikis
9
Artak Dashyan
11
Hovhannes Harutyunyan
22
Christoffer Mafoumbi
11
Juan Carlos Corbalan
4
Oualed El Hasni
5
Enrico Pepe
3
Weder Silva
6
Nikolai Muscat
25
Joseph Minala
33
Domantas Šimkus
8
Ulises Jesús Arias
95
Matheus Silva
10
Dodo
Dự bị
Pyunik Yerevan
71 Stanislav Buchnev4 Erik Simonyan77 Gonçalo Miguel88 Robert Darbinyan49 Aram Aharonyan7 Edgar Malakyan8 Gevorg Tarakhchyan10 Iman Griffith17 Vyacheslav Afyan
Marsaxlokk
1 Andrea Cassar16 Georgios Karamitsios21 Oleksii Bykov27 Leandro Aguirre7 Isaac Christie-Davies26 Miguel Zammit Maniscalco24 Lucas Caruana9 Rasmus Lindén14 Ensell Attard
Cập nhật đội hình lúc 22:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Pyunik Yerevan sẽ đối đầu Marsaxlokk tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 16/07/2026 trên sân Junior Sport Stadium.

Đây là cuộc so tài có sự tương phản nhất định về kết quả gần nhất. Pyunik Yerevan vừa giành chiến thắng, trong khi Marsaxlokk bước vào trận đấu sau một thất bại. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ để kết luận về xu hướng phong độ dài hơn.

Pyunik Yerevan có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Pyunik Yerevan đang có trạng thái tích cực hơn trước giờ bóng lăn khi kết quả gần nhất là một chiến thắng. Tín hiệu này có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, đặc biệt trong cách kiểm soát nhịp độ và tạo sức ép trong những thời điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, Pyunik Yerevan cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Họ giành chiến thắng, còn Marsaxlokk không có kết quả hòa hay thắng trong cuộc so tài đó. Dù vậy, một lần đối đầu không thể đại diện cho toàn bộ tương quan giữa hai đội, nên lợi thế này chỉ nên được xem là yếu tố tham khảo.

Marsaxlokk cần phản ứng sau thất bại

Marsaxlokk không có điểm tựa từ kết quả gần nhất khi phải nhận thất bại. Điều quan trọng với đội khách là duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu, tránh để kết quả trước đó ảnh hưởng đến khả năng tổ chức lối chơi và phản ứng khi bị gây sức ép.

Trong bối cảnh từng thua Pyunik Yerevan ở lần gặp gần nhất, Marsaxlokk có thể phải thi đấu thận trọng hơn ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không có thông tin về cách tiếp cận chiến thuật, lực lượng hoặc sơ đồ của đội bóng này, nên không thể xác định cụ thể họ sẽ lựa chọn phương án phòng ngự hay tấn công.

Điểm then chốt ở cuộc đối đầu

Khác biệt đáng chú ý trước trận nằm ở hai yếu tố: kết quả gần nhất và xu hướng đối đầu trực tiếp. Pyunik Yerevan đang có chiến thắng gần nhất, đồng thời từng vượt qua Marsaxlokk. Ngược lại, Marsaxlokk phải tìm cách cải thiện phản ứng sau thất bại và phá vỡ xu hướng bất lợi trong lần đối đầu được ghi nhận.

Về chiến thuật, cuộc đấu có thể được quyết định bởi khả năng đội chủ nhà tận dụng trạng thái tự tin và cách đội khách duy trì cự ly đội hình. Tuy nhiên, do không có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay hệ thống chiến thuật, mọi đánh giá chi tiết hơn cần được thực hiện thận trọng.

Nhận định Pyunik Yerevan vs Marsaxlokk

Pyunik Yerevan đang sở hữu những chỉ dấu thuận lợi hơn trước trận: chiến thắng ở lần ra sân gần nhất và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần đây với Marsaxlokk. Đội khách bước vào cuộc so tài với áp lực phải phản ứng sau thất bại, đồng thời tìm cách thay đổi xu hướng đối đầu bất lợi.

Nhìn chung, Pyunik Yerevan có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Khả năng kiểm soát trận đấu, sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và cách hai đội xử lý các thời điểm then chốt sẽ là những yếu tố định hình kết quả tại Junior Sport Stadium.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pyunik Yerevan · 1 thắng0 hòaMarsaxlokk · 0 thắng
10/07/2026
Marsaxlokk
0 - 3
Pyunik Yerevan
PY
Pyunik Yerevan
5 trận gần nhất
TBHTH
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
0
Thủng lưới
Marsaxlokk
5 trận gần nhất
BBTTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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