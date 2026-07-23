TRỰC TIẾP Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Qarabağ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trên sân Bakı Olimpiya Stadionu, trận đấu được ấn định lúc 23:00 ngày 23/07/2026

Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': Marko Jankovic () nhận thẻ vàng.

36' Qarabağ ép sân Cầm bóng: Qarabağ 65 - 35 CSKA Sofia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5.

35' Thẻ vàng Phút 35': Leandro Godoy () nhận thẻ vàng.

24' Qarabağ ép sân Cầm bóng: Qarabağ 66 - 34 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

12' Qarabağ ép sân Cầm bóng: Qarabağ 60 - 40 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 23:48 23/07/2026

Đội hình chính thức Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 CSKA Sofia Sơ đồ 4-4-2 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 32 Facundo Rodríguez 14 Teodor Ivanov 17 Ángelo Martino 7 Maks Ebong 5 Jean-Philippe Gbamin 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas Dự bị Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis 29 Renaldo Cephas 32 Hikmat Cabrayilzada CSKA Sofia 3 Tamimou Ouorou 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 19 Andrey Yordanov 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 23:08 23/07/2026

Qarabağ Thống kê CSKA Sofia 65% Kiểm soát bóng 35% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 2

Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia trong khuôn khổ UEFA Europa League lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Bakı Olimpiya Stadionu, nhưng hiện chưa có đủ thông tin về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu để đưa ra đánh giá sâu hơn.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa Qarabağ và CSKA Sofia tại UEFA Europa League. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức trận đấu.

Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia

Qarabağ vs CSKA Sofia Thời gian: 23/07/2026 23:00

23/07/2026 23:00 Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc lực lượng. Các yếu tố như cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định có thể đóng vai trò quan trọng, song chưa có số liệu cụ thể để phân tích chính xác.

Bên cạnh đó, dữ liệu hiện chưa cung cấp sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc chuỗi kết quả gần đây của hai đội. Vì vậy, mọi nhận định về chiến thuật và tương quan chuyên môn cần được xem xét thận trọng, tránh đưa ra kết luận vượt quá thông tin hiện có.

Đánh giá chung

Qarabağ và CSKA Sofia sẽ có cơ hội thể hiện sự chuẩn bị của mình trong cuộc đấu tại Bakı Olimpiya Stadionu. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu được đánh giá là chưa đủ cơ sở để xác định một bên chắc chắn vượt trội.

Qarabağ 5 trận gần nhất T T B B T CSKA Sofia 5 trận gần nhất T T T T B

Tình hình lực lượng Qarabağ ✚ Joni Montiel (Unknown Injury) CSKA Sofia Không có thông tin