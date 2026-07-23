Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể23/07/2026 18:55

Qarabağ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trên sân Bakı Olimpiya Stadionu, trận đấu được ấn định lúc 23:00 ngày 23/07/2026

Qarabağ0 - 0CSKA SofiaNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Marko Jankovic () nhận thẻ vàng.

  • 36'Qarabağ ép sân

    Cầm bóng: Qarabağ 65 - 35 CSKA Sofia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Leandro Godoy () nhận thẻ vàng.

  • 24'Qarabağ ép sân

    Cầm bóng: Qarabağ 66 - 34 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

  • 12'Qarabağ ép sân

    Cầm bóng: Qarabağ 60 - 40 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.

Cập nhật lúc 23:48 23/07/2026

Đội hình chính thức
Qarabağ
Sơ đồ 4-2-3-1
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-4-2
99
Mateusz Kochalski
2
Matheus Silva
55
Badavi Hüseynov
4
Bence Várkonyi
5
Bruno Langa
35
Pedro Bicalho
8
Marko Jankovic
21
Oleksiy Kashchuk
20
Kady Borges
10
Abdellah Zoubir
11
Zakaria Sawo
21
Fedor Lapoukhov
2
Pastor
32
Facundo Rodríguez
14
Teodor Ivanov
17
Ángelo Martino
7
Maks Ebong
5
Jean-Philippe Gbamin
6
Bruno Jordão
8
Stefano Sensi
9
Leandro Godoy
28
Ioannis Pittas
Dự bị
Qarabağ
1 Shahrudin Mahammadaliyev7 Jaly Mouaddib9 Joni Montiel13 Bahlul Mustafazada22 Musa Qurbanly23 Martin Zlomislic25 Cebrail Makreckis29 Renaldo Cephas32 Hikmat Cabrayilzada
CSKA Sofia
3 Tamimou Ouorou10 Joël Zwarts11 Mohamed Brahimi19 Andrey Yordanov25 Dimitar Evtimov30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita
Cập nhật đội hình lúc 23:08 23/07/2026
QarabağThống kêCSKA Sofia
65%
Kiểm soát bóng
35%
2
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
5
0
Việt vị
2

Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia trong khuôn khổ UEFA Europa League lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Bakı Olimpiya Stadionu, nhưng hiện chưa có đủ thông tin về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu để đưa ra đánh giá sâu hơn.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc chạm trán giữa Qarabağ và CSKA Sofia tại UEFA Europa League. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức trận đấu.

  • Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia
  • Thời gian: 23/07/2026 23:00
  • Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu

Nhận định trước trận

Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc lực lượng. Các yếu tố như cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định có thể đóng vai trò quan trọng, song chưa có số liệu cụ thể để phân tích chính xác.

Bên cạnh đó, dữ liệu hiện chưa cung cấp sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc chuỗi kết quả gần đây của hai đội. Vì vậy, mọi nhận định về chiến thuật và tương quan chuyên môn cần được xem xét thận trọng, tránh đưa ra kết luận vượt quá thông tin hiện có.

Đánh giá chung

Qarabağ và CSKA Sofia sẽ có cơ hội thể hiện sự chuẩn bị của mình trong cuộc đấu tại Bakı Olimpiya Stadionu. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu được đánh giá là chưa đủ cơ sở để xác định một bên chắc chắn vượt trội.

Qarabağ
5 trận gần nhất
TTBBT
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
TTTTB
Tình hình lực lượng
Qarabağ
Joni Montiel (Unknown Injury)
CSKA Sofia
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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