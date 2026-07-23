Trực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Qarabağ vs CSKA Sofia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Qarabağ đối đầu CSKA Sofia tại UEFA Europa League trên sân Bakı Olimpiya Stadionu, trận đấu được ấn định lúc 23:00 ngày 23/07/2026
- 73'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Qarabağ 49 - 51 CSKA Sofia, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 12.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Joël Zwarts vào sân thay Leandro Godoy.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Qarabağ 49 - 51 CSKA Sofia, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 8.
- 59'VAR
Phút 59': VAR — Kady Borges ().
- 56'Thay người
Phút 56' (): Elvin Cafarquliyev vào sân thay Bruno Langa.
- 56'Thay người
Phút 56' (): Renaldo Cephas vào sân thay Marko Jankovic.
- 49'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Qarabağ 56 - 44 CSKA Sofia, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Marko Jankovic () nhận thẻ vàng.
- 36'Qarabağ ép sân
Cầm bóng: Qarabağ 65 - 35 CSKA Sofia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5.
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Leandro Godoy () nhận thẻ vàng.
- 24'Qarabağ ép sân
Cầm bóng: Qarabağ 66 - 34 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.
- 12'Qarabağ ép sân
Cầm bóng: Qarabağ 60 - 40 CSKA Sofia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Qarabağ tiếp đón CSKA Sofia.
Cập nhật lúc 00:32 24/07/2026
Qarabağ sẽ đối đầu CSKA Sofia trong khuôn khổ UEFA Europa League lúc 23:00 ngày 23/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Bakı Olimpiya Stadionu, nhưng hiện chưa có đủ thông tin về phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu để đưa ra đánh giá sâu hơn.
Thông tin trận đấu
Đây là cuộc chạm trán giữa Qarabağ và CSKA Sofia tại UEFA Europa League. Bakı Olimpiya Stadionu là địa điểm tổ chức trận đấu.
- Trận đấu: Qarabağ vs CSKA Sofia
- Thời gian: 23/07/2026 23:00
- Sân vận động: Bakı Olimpiya Stadionu
Nhận định trước trận
Với những thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc lực lượng. Các yếu tố như cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định có thể đóng vai trò quan trọng, song chưa có số liệu cụ thể để phân tích chính xác.
Bên cạnh đó, dữ liệu hiện chưa cung cấp sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc chuỗi kết quả gần đây của hai đội. Vì vậy, mọi nhận định về chiến thuật và tương quan chuyên môn cần được xem xét thận trọng, tránh đưa ra kết luận vượt quá thông tin hiện có.
Đánh giá chung
Qarabağ và CSKA Sofia sẽ có cơ hội thể hiện sự chuẩn bị của mình trong cuộc đấu tại Bakı Olimpiya Stadionu. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu được đánh giá là chưa đủ cơ sở để xác định một bên chắc chắn vượt trội.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)