TRỰC TIẾP Trực tiếp Qarabag vs Vestri: Hiệp 2 bắt đầu, Qarabag dẫn 2-0 Qarabag tiếp đón Vestri trên sân nhà Tofiq Bahramov Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League, trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến đáng chú ý.

Qarabag 2 - 0 Vestri Hiệp 2 — phút 51' 51' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Qarabag 2 - 0 Vestri.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+2' BÀN THẮNG! Qarabag (2-0) Phút 45+2': A. Zoubir (Qarabag) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

30' BÀN THẮNG! Qarabag (1-0) Phút 30': Z. Sawo (Qarabag) lập công (kiến tạo: O. Kashchuk). Tỷ số: 1 - 0.

26' Thay người Phút 26' (Vestri): J. Stensson vào sân thay I. Balde.

2' Thẻ vàng Phút 2': S. Fall (Vestri) nhận thẻ vàng (Tripping).

0' Trận đấu bắt đầu Qarabag tiếp đón Vestri.

Cập nhật lúc 00:08 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 22:57 09/07/2026

Đội hình chính thức

Qarabag

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Qurban Qurbanov

Đội hình xuất phát:

99. Mateusz Kochalski (G)

2. Matheus Silva (D)

55. Bədavi Hüseynov (D)

4. Bence Várkonyi (D)

5. Bruno Langa (D)

35. Pedro Bicalho (M)

8. Marko Janković (M)

21. Olexiy Kashchuk (M)

20. Kady Borges (M)

10. Abdellah Zoubir (M)

11. Zakaria Sawo (F)

Dự bị:

1. Shakhrudin Magomedaliyev

18. Dani Bolt

44. Elvin Cafarquliyev

7. Jaly Mouaddib

25. Cebrail Makreckis

32. Hikmat Cabrayilzada

49. Ali Bashirov

88. Samuel Lobato

29. Renaldo Cephas

Vestri

Sơ đồ: 4-4-1-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Marvin Darri Steinarsson (G)

22. Elmar Atli Gardarsson (D)

12. Thibang Phete (D)

3. Edson (D)

15. Guðmundur Arnar Svavarsson (D)

77. Sergine Fall (D)

29. Konstantin Cheshmedjiev (D)

17. Gunnar Jónas Hauksson (M)

10. Þórður Gunnar Hafþórsson (M)

6. Ibrahima Baldé (M)

23. Breki Thór Hermannsson (M)

Dự bị:

33. Benedikt Jóhann Snædal

14. Birkir Eydal

18. Marinó Steinar Hagbarðsson

45. Gudmundur Páll Einarsson

2. Gabríel Heidberg Kristjánsson

4. Fatai Gbadamosi

7. Jacob Stensson

11. Johannes Selven

13. Albert Ingi Jóhannsson

19. Emmanuel Agyeman Duah

27. Albin Mörfelt

Qarabag sẽ có cơ hội thi đấu trên sân nhà Tofiq Bahramov Stadium khi tiếp đón Vestri trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu được người hâm mộ cả hai đội chờ đợi, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua tại giải đấu châu Âu ngày càng trở nên khốc liệt.

Bối cảnh trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Qarabag được kỳ vọng sẽ tận dụng sự ủng hộ từ khán giả nhà để tạo ra thế trận chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, Vestri bước vào trận đấu với quyết tâm giành kết quả tốt trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Yếu tố sân nhà

Tofiq Bahramov Stadium từ lâu đã là pháo đài quen thuộc của Qarabag tại các đấu trường châu Âu. Việc thi đấu trên mặt sân quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể là lợi thế đáng kể giúp đội chủ nhà tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Nhận định chuyên môn

Ở đấu trường UEFA Europa League, mỗi trận đấu đều mang tính chất quyết định cho hành trình của cả hai đội. Qarabag với kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu Âu trong những mùa giải gần đây sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại trên sân nhà.

Về phía Vestri, đội bóng sẽ cần một chiến thuật hợp lý để hóa giải sức ép từ đối thủ, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội phản công để tìm kiếm bàn thắng quan trọng. Cuộc đối đầu giữa hai phong cách chơi bóng khác biệt hứa hẹn mang đến một trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Những điểm cần theo dõi

Khả năng tổ chức tấn công của đội chủ nhà cùng khả năng phòng ngự chặt chẽ của đội khách sẽ là những yếu tố then chốt quyết định cục diện trận đấu. Người hâm mộ có thể mong đợi một trận đấu giàu cảm xúc và kịch tính tại Tofiq Bahramov Stadium.

Phong độ gần đây của Qarabag

01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thua)

01/07/2026: Qarabag 2-6 Metalist 1925 Kharkiv (Thua)

27/06/2026: CSKA Sofia - Qarabag

27/06/2026: WSG Wattens 0-4 Qarabag (Thắng)

22/05/2026: Sumqayıt 3-4 Qarabag (Thắng)

Phong độ gần đây của Vestri

04/07/2026: Grindavik 0-0 Vestri (Hòa)

27/06/2026: Throttur Reykjavik 1-1 Vestri (Hòa)

21/06/2026: Vestri 2-0 Afturelding (Thắng)

17/06/2026: Vestri 3-2 Ægir (Thắng)

13/06/2026: Leiknir R. 1-0 Vestri (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Qarabag (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Vestri (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Qarabag: Không có thông tin chấn thương

Vestri: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Qarabag

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Qurban Qurbanov

Đội hình xuất phát:

99. Mateusz Kochalski (G)

2. Matheus Silva (D)

55. Bədavi Hüseynov (D)

4. Bence Várkonyi (D)

5. Bruno Langa (D)

35. Pedro Bicalho (M)

8. Marko Janković (M)

21. Olexiy Kashchuk (M)

20. Kady Borges (M)

10. Abdellah Zoubir (M)

11. Zakaria Sawo (F)

Dự bị:

1. Shakhrudin Magomedaliyev

18. Dani Bolt

44. Elvin Cafarquliyev

7. Jaly Mouaddib

25. Cebrail Makreckis

32. Hikmat Cabrayilzada

49. Ali Bashirov

88. Samuel Lobato

29. Renaldo Cephas

Vestri

Sơ đồ: 4-4-1-1

HLV:

Đội hình xuất phát:

1. Marvin Darri Steinarsson (G)

22. Elmar Atli Gardarsson (D)

12. Thibang Phete (D)

3. Edson (D)

15. Guðmundur Arnar Svavarsson (D)

77. Sergine Fall (D)

29. Konstantin Cheshmedjiev (D)

17. Gunnar Jónas Hauksson (M)

10. Þórður Gunnar Hafþórsson (M)

6. Ibrahima Baldé (M)

23. Breki Thór Hermannsson (M)

Dự bị:

33. Benedikt Jóhann Snædal

14. Birkir Eydal

18. Marinó Steinar Hagbarðsson

45. Gudmundur Páll Einarsson

2. Gabríel Heidberg Kristjánsson

4. Fatai Gbadamosi

7. Jacob Stensson

11. Johannes Selven

13. Albert Ingi Jóhannsson

19. Emmanuel Agyeman Duah

27. Albin Mörfelt

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Qarabag thắng: 33%

Hòa: 33%

Vestri thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Qarabag: bàn

Vestri: bàn

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