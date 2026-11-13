Trực tiếp Qatar vs Úc: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Qatar vs Úc: Đội hình xuất phát

Văn Thể13/11/2026 16:44

Úc phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó thua 2 và hòa 3. Họ làm khách của Qatar lúc 21:45 ngày 13/11/2026 trên sân Jassim Bin Hamad Stadium.

QatarvsÚcSẮP BẮT ĐẦU • 21:45
  • 21:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Qatar và Úc đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:45.

Cập nhật lúc 21:21 13/11/2026

Đội hình chính thức
Qatar
Sơ đồ 4-3-3
Úc
Sơ đồ 5-4-1
1
Mahmud Abunada
13
Ayoub Al Oui
2
Issa Laye
16
Boualem Khoukhi
18
Sultan Al-Brake
20
Ahmed Fathi
23
Assim Madibo
12
Karim Boudiaf
10
Hassan Al Haydos
19
Almoez Ali
11
Akram Afif
18
Patrick Beach
4
Jacob Italiano
3
Alessandro Circati
19
Harry Souttar
25
Lucas Herrington
16
Aziz Behich
10
Nestory Irankunda
8
Connor Metcalfe
24
Paul Okon-Engstler
14
Riley McGree
26
Tete Yengi
Dự bị
Qatar
21 Salah Zakaria22 Meshaal Barsham5 Tarek Salman14 Homam Al-Amin3 Yousef Farahat15 Bassam Al Rawi24 Niall Mason26 Mohamed Naceur Almanai25 Ibrahim Al-Hassan
Úc
1 Tom Glover12 Joe Gauci5 Kasey Bos6 Jason Geria17 Diesel Herrington21 Kealey Adamson2 Gianni Stensness11 Marcus Younis23 Samuel Klein
Cập nhật đội hình lúc 21:21 13/11/2026

Úc bước vào trận làm khách trước Qatar với yêu cầu rõ ràng là phải chặn đà sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua, và trận mới nhất kết thúc bằng thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 21:45 ngày 13/11/2026 tại Jassim Bin Hamad Stadium.

Úc cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Chuỗi kết quả của Úc cho thấy một đội bóng khó tìm được lời giải để về đích với trọn vẹn 3 điểm. Họ không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và để thua ngay ở trận vừa qua.

Tuy nhiên, việc hòa 3 trận liên tiếp trước đó cho thấy Úc không sụp đổ hoàn toàn. Đây là đội bóng vẫn đủ khả năng giữ nhịp độ trận đấu, nhưng thiếu sự quyết đoán ở thời điểm quan trọng. Nếu muốn phá vỡ mạch kết quả này, đoàn quân khách cần chuyển những pha kiểm soát thế trận thành bàn thắng.

Qatar giữ được sự ổn định

Qatar mang trạng thái tâm lý nhẹ nhàng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất đều kết thúc với tỷ số hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp.

Điều đáng chú ý là Qatar không thua trong 4 trận gần nhất. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi 5 trận, cho thấy đội chủ nhà đang có độ bền kết quả tốt hơn so với đối thủ. Tuy vậy, việc hòa liên tiếp ở hai lần ra sân gần nhất cũng là dấu hiệu Qatar chưa thật sự tìm lại được nhịp thắng.

Những điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội đều đang có những trận hòa đáng kể, nên trận này nhiều khả năng là cuộc đấu giằng co về thế trận. Qatar có lợi thế sân nhà và chuỗi bất bại gần đây dài hơn. Ngược lại, Úc chịu áp lực phải có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi kết quả kém thuyết phục.

Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn để không phá vỡ mạch không thua. Về phần mình, Úc cần chủ động hơn trong khâu dứt điểm để biến những nỗ lực thành điểm số. Trong một trận đấu mà cả hai đội đều khó phân định về phong độ, chi tiết nhỏ ở hai khung thành có thể quyết định kết quả.

Nhận định

Phong độ gần đây nghiêng nhẹ về Qatar, nhờ chuỗi bất bại dài hơn và sự ổn định hơn so với Úc. Tuy nhiên, đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, và với 3 trận hòa gần đây, họ hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đây là trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt.

Qatar
5 trận gần nhất
HHTTB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Úc
5 trận gần nhất
BHHHB
4
Trận
0-2-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
7
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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