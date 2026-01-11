TRỰC TIẾP Trực tiếp Racing Santander vs Real Madrid: Real Madrid mở tỷ số Real Madrid thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Racing Santander. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 01/11/2026 tại El Sardinero.

Racing Santander 0 - 1 Real Madrid Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Racing Santander 0 - 1 Real Madrid.

14' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Racing Santander 31% - 69% Real Madrid, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

11' BÀN THẮNG! Real Madrid (0-1) Phút 11': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 22:39 01/11/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 24 J. Belocian 3 Aarón Martín 23 Iván Martín 18 M. Prati 19 Iker Luque 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri 1 T. Courtois 12 Alexander-Arnold 4 D. Huijsen 16 I. Konaté 17 Marc Cucurella 14 A. Tchouaméni 20 Bernardo Silva 15 A. Güler 5 J. Bellingham 25 Y. Diomande 10 Kylian Mbappé Dự bị Racing Santander 8 André Almeida 9 Juan Carlos Arana 15 Pablo García 16 Facundo González 14 M. Gueye 7 Guliashvili 4 Manu Hernando 22 Pedro Felipe 6 Íñigo Sainz-Maza Real Madrid 18 Álvaro Fernández 21 Brahim Díaz 24 D. Dumfries 3 Éder Militão 9 Endrick 19 Carlos Espí 13 A. Lunin 26 Sergio Mestre 27 Thiago Pitarch Cập nhật đội hình lúc 21:47 01/11/2026

Racing Santander Thống kê Real Madrid 31% Kiểm soát bóng 69% 0 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Real Madrid đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách trên sân El Sardinero của Racing Santander lúc 22h15 ngày 01/11/2026. Với đội khách, đây là cơ hội để duy trì đà hưng phấn. Đội chủ nhà thì cần một kết quả tích cực để cải thiện chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Real Madrid giữ nhịp thắng đều đặn

Phong độ là điểm nổi bật nhất ở phía Real Madrid. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý tự tin trước chuyến làm khách.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 3 với 24 điểm. Việc liên tục giành chiến thắng giúp họ giữ vị trí cao và duy trì áp lực lên các đối thủ ở nhóm đầu.

Racing Santander thiếu ổn định

Racing Santander có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Trong đó, đội chủ nhà thắng ở hai trận mới nhất rồi mới để lỡ nhịp, cho thấy phong độ còn nhiều biến động.

Hiện Racing Santander xếp thứ 15 với 11 điểm. Khoảng cách 13 điểm với Real Madrid phản ánh chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Racing Santander chưa có chiến thắng nào. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận hòa, còn Real Madrid thắng 3 trận.

Xu hướng này khiến Real Madrid bước vào trận đấu với lợi thế về tâm lý. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà, Racing Santander vẫn có động lực để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Real Madrid, thách thức lớn nhất là giữ sự tập trung và nhịp độ thi đấu trên sân khách. Chuỗi thắng dài thường khiến đối thủ chơi quyết liệt hơn để tìm cách chặn đứng.

Racing Santander cần sự chắc chắn ở những phút đầu và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà. Nếu đánh mất sự ổn định như ở những trận gần đây, đội chủ nhà sẽ khó cản bước đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Real Madrid đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp là cơ sở để đội khách hướng tới việc tiếp tục bay cao trong chuyến làm khách này. Dù vậy, Racing Santander có lợi thế sân nhà và vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Racing Santander · 0 thắng 1 hòa Real Madrid · 3 thắng Real Madrid 4 - 0 Racing Santander RM Racing Santander 0 - 0 Real Madrid Hòa Racing Santander 1 - 3 Real Madrid RM Real Madrid 6 - 1 Racing Santander RM

Racing Santander 5 trận gần nhất T T B H B 10 Trận 3-2-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 26 Thủng lưới Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 8-0-2 T-H-B 25 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T 4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23 T H B T H … 14 Osasuna 10 3 2 5 -10 11 B T B H B 15 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B 16 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B …

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ A. Martin (Muscle Injury) ✚ J. Salinas (Yellow Cards) ✚ A. Martin (Muscle Injury) ✚ J. Salinas (Yellow Cards) Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ F. Valverde (Hamstring Injury) ✚ Vinicius Junior (Red Card) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury)